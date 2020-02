Auf den Festivals Fusion und Monis Rache wurden Besucher heimlich in Klos und Duschen gefilmt. Eine Expertin erklärt, wie Veranstalter auf Übergriffe reagieren können.

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass auf dem Fusion Festival in Mecklenburg-Vorpommern Besucherinnen heimlich in Duschen gefilmt und die Aufnahmen im Internet verkauft wurden. Schon im Januar deckte eine NDR-Reporterin auf, dass ein Mitarbeiter des Festivals Monis Rache in Mecklenburg-Vorpommern heimliche Aufnahmen auf Dixi-Klos gemacht und später auf eine Porno-Website gestellt hatte. Das schockierte viele, besonders, weil sie sich in dem links-alternativen Umfeld sicher fühlten.



Dabei ist sexualisierte Gewalt auf Partys kein neues Phänomen. Ein paar Veranstalter, wie etwa vom Fusion Festival oder der Nation of Gondwana in Brandenburg, versuchen dagegen mit sogenannten Awareness-Konzepten vorzugehen. Kann das helfen? Ein Gespräch mit Anita, die Konzepte für Veranstalter entwickelt und aufbaut

Anita ist 38 Jahre alt und arbeitet seit acht Jahren in verschiedenen Gruppen zum Thema Awareness, unter anderem für die Partycrew Pyonen, die das Festival Nation of Gondwana veranstaltet. Da Personen, die sich gegen sexualisierte Gewalt einsetzen, oft selbst angefeindet werden, hat Anita uns gebeten, ihren Nachnamen nicht zu nennen. Ihr Name ist der Redaktion bekannt.

ZEIT Campus ONLINE: Sie beraten unter anderem Partyveranstalter, wie sie Diskriminierung vorbeugen können, und sind selbst auf Veranstaltungen im Einsatz, wenn es zu Übergriffen kommt. Sie nennen das Awareness-Arbeit. Was heißt das genau?



Anita: Awareness bedeutet, ein Bewusstsein für Diskriminierung herauszubilden. Man könnte sagen, Awareness-Arbeit will und soll dazu beitragen, diskriminierungsfreiere Räume zu schaffen – und zwar für alle Beteiligten einer Veranstaltung. Wir sind auf Festivals, in Clubs, auf Partys, Kongressen oder sogar auf Demonstrationen tätig.



ZEIT Campus ONLINE: Wie sieht das konkret aus?

Anita: Wer von sexualisierter Gewalt oder einer anderen Form von Diskriminierung betroffen ist, kann sich an unser Team wenden. Wir sind eine Gruppe von Freiwilligen – alle aus psychologischen und pädagogischen Berufen. Je nach Veranstaltung sind wir mobil unterwegs oder gut sichtbar an einem Stand zu finden. Im ersten Schritt geht es darum, dass die Betroffenen zu Ruhe kommen und sich zurückziehen können. Danach können sie selbst entscheiden, was sie gerade in dieser Situation brauchen. Mir ist es ganz wichtig, die Selbstermächtigung der Betroffenen zu stärken. Sie sollen sich als handelnde Subjekte fühlen, nicht als Opfer. Aber jeder Tag ist anders: Und eine versuchte Vergewaltigung zu betreuen, ist ein anderer Aufwand, als wenn jemand "Schlampe" genannt wird.

ZEIT Campus ONLINE: Was erleben Sie bei Ihren Einsätzen sonst noch?



Anita: Ohne jetzt hier zu sehr wie in einer RTL-2-Reportage zu klingen, kann ich sagen, man erlebt die unterschiedlichsten Dinge. Ich habe über die Jahre die gesamte Breite von verbaler Belästigung über Spannen bis hin zu physischen Übergriffen durch. Aber jede Veranstaltung ist unterschiedlich und nicht immer passiert etwas. Manchmal führen wir auch nur Gespräche mit Besuchern, die uns sagen: "Toll, dass ihr da seid."

"Wir haben es mit einer neuen Form von sexualisierter Gewalt zu tun" Anita

ZEIT Campus ONLINE: Als bekannt wurde, dass es auf links-alternativen Festivals zu Übergriffen kam, schienen viele überrascht zu sein. Sie auch?



Anita: Nein, die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es immer wieder zu Übergriffen kommt, auch auf alternativen Partys.



ZEIT Campus ONLINE: Wie arbeiten Sie daran, Menschen davor zu schützen?

Anita: Grundsätzlich ist wichtig, dass das Awareness-Team in die Organisation der Veranstaltung eingebunden ist. Das kann etwa konkret bedeuten, dass das Team Funkgeräte hat und schnell irgendwo hin gerufen werden kann. Im Vorfeld legen wir mit dem Veranstalter außerdem ein paar wichtige Dinge fest, zum Beispiel: Wie geht man mit den vermeintlichen Tätern um? Gibt es zum Beispiel grundsätzlich einen Platzverweis, egal, was der oder die Betroffene gern möchte? So etwas kann man nicht erst bei der Party klären.

ZEIT Campus ONLINE: War Voyeurismus bisher in Ihrer Arbeit Thema?

Anita: Ja, so etwas ist häufiger verbreitet, als man so denkt. Problematisch ist daran, dass es auf Partys erst zum Thema wird, wenn der Täter erwischt wird. Denn nur dann kann man einen Umgang finden, eine Ansprache leisten oder gegebenenfalls einen Rauswurf initiieren. Versteckte Kameras sind mir in meiner bisherigen Arbeit noch nicht begegnet. Der Komplex spielt aber jetzt in vielen Vorbereitungen von Festivals und Partys, aber auch in Clubs eine große Rolle.

ZEIT Campus ONLINE: In dem jüngsten Statement von Monis Rache heißt es, jeder könne mit Klebeband Öffnungen zukleben, sie wollen mit Toilettenverleihern sprechen oder Aufkleber verteilen, die auf das Problem hinweisen. Was könnte man noch konkret tun? Duschen nach Geschlecht trennen?

Anita: Das wäre eine Möglichkeit. Aber da wir es bei dem heimlichen Abfilmen mit einer neuen Form von struktureller sexualisierter Gewalt zu tun haben, glaube ich, dass es mit einer einzigen Maßnahme allein wohl nicht getan ist. Auch da werden sich die Veranstalter von künftigen Festivals etwas einfallen lassen müssen und da gibt es von internen Schulungen der Teams bis hin zur Aufklärung der Gäste über das Thema Voyeurismus einige Optionen. Betroffene können sich auch an bundesweit arbeitende Beratungsstellen für sexualisierte Gewalt wenden. Die meisten wissen über die jüngsten Fälle Bescheid und können Hilfe anbieten.