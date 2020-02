Die Mitglieder der rechtsextremen Gruppe S wollten Muslime töten. Das ist keine Überraschung. Schon lange werden Rassisten hofiert und antimuslimische Parolen skandiert.

Ozan Zakariya Keskinkılıç promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin über antimuslimischen Rassismus. Er fragt, warum die Verhaftung der Rechtsterroristen der Gruppe S nicht zu mehr gesellschaftlicher Aufregung führt.



Mich erreichte die Nachricht über die Enthüllung der rechtsextremen Terrorzelle Gruppe S am frühen Sonntagabend über Twitter. Zwölf Männer planten Anschläge auf Moscheen in zehn Bundesländern, sie wollten Muslime töten. Ich trank meinen Çay auf ex und schaute mir eine Tierdoku auf Arte an. Ich war nicht überrascht. Wir Muslime können es uns nicht leisten, überrascht zu sein.

Angst vor rechter Gewalt begleitet mich in meinem Alltag. Es gibt mittlerweile Orte, die ich meide, manche Gegenden von Sachsen zum Beispiel. Bei Fahrten mit der Regionalbahn durch Ostdeutschland habe ich schon einmal einen Faustschlag abbekommen. Es ist ein bundesweites Problem, überall kann mir etwas passieren. Selbst in Berlin mache ich mir Sorgen. Um ehrlich zu sein: Ich war seit den Anschlägen in Christchurch im letzten Jahr nicht mehr zum Freitagsgebet in einer Moschee. Ein Raum voller Muslime, das ist doch ein gefundenes Fressen für rechte Terroristen. Und was, wenn mir ein sogenannter besorgter Bürger bis nach Hause folgt?

Ozan Zakariya Keskinkılıç, Jahrgang 1989, promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin über antimuslimischen Rassismus. Er ist Vorstandsmitglied der neuen deutschen organisationen. Letztes Jahr erschien sein Buch "Die Islamdebatte gehört zu Deutschland". © privat

Jahr um Jahr wächst meine Sorge um die Sicherheit von Familie, Freundinnen und Nachbarn. Ich habe Freunde, die Morddrohungen in ihren Briefkästen gefunden haben. Die Zahl rechtsextremer Anschläge nimmt auch in Berlin zu. Meine eigenen Erfahrungen zwingen mich zu Wachsamkeit. Und das ist kein Vergnügen: Sich dauernd mit Hetze, Diskriminierung und Angriffen zu befassen macht müde. Manchmal würde ich lieber Klavier spielen lernen, statt wieder einen Vortrag über Rassismus zu halten und zu beweisen, dass wir uns das Ganze nicht einbilden. Nicht jeder kann seine Themen frei wählen. Menschen mit Rassismuserfahrung haben nicht das Privileg, zu ignorieren. Wir müssen uns Freiräume erkämpfen, um abschalten zu dürfen, um uns zu erholen und Alltag zu genießen.



Wenn ich mit Freunden darüber spreche, kommt irgendwann der Moment, wo jemand halb ernst, halb scherzhaft anfängt, vom Auswandern zu sprechen. Wir überlegen, wie wir uns in einem anderen Land durchschlagen könnten. Heizungen in Kairo verticken oder Tourguide für deutsche Touristen in Antalya spielen.

Rassistische Gewaltakte sind keine Einzelfälle. Auch die Terrorzelle Gruppe S und ihre Anschlagspläne auf Moscheen und Muslime müssen in einem größeren Zusammenhang gesehen werden. Diesen Taten gehen Worte voraus. Hass auf Muslime gehört zum guten Ton und wird mit Wählerstimmen und einem Platz in der nächsten Talkshow belohnt. Es ist das eine, beschimpft, diskriminiert und angegriffen zu werden. Dass einem aber nicht geglaubt wird, das Problem kleingeredet oder geleugnet wird, das fühlt sich an wie ein zweiter Schlag ins Gesicht. Die deutsche Gesellschaft ist vom Feindbild Islam so tief durchdrungen, dass sie Muslime als Opfer gar nicht wahrnehmen kann oder will.