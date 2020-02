Nach der Trauer um die Opfer von Hanau bleibt die Angst im Alltag. Unser Autor merkt plötzlich, wie sich das Leben seiner Familie in Deutschland verändert hat.

Khesrau Behroz, Jahrgang 1987, lebt in Berlin, er ist Chefredakteur und Mitherausgeber des Gesellschaftsmagazins ROM. Nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau fragt er sich, wie der Terror seinen Alltag und das Leben seiner Familie in Deutschland verändern wird.



Es ist der Tag nach Hanau. Es ist ein Tag nach einer Katastrophe. Meine Mutter ruft mich aus Kassel an. Die ersten Sekunden sind immer die gleichen, die ersten Worte immer auf Farsi: Wie geht es deinem Körper, wie geht es deinem Geist? Wir sprechen sie gleichzeitig aus, eine ehrliche Antwort vom anderen erwartet niemand, danke, mir geht es gut.

Doch diesmal sagt sie danach etwas anderes: Sie habe ein komisches Gefühl. Ich sei doch immer irgendwo in Berlin unterwegs, wenn sie anrufe. Ich solle auf mich aufpassen, nicht mehr so viel rausgehen. Sie spricht von dem Jungen, der schoss, und von dem Jungen, der starb, er war 22, oder? Ich weiß es nicht, Mama. Der Mörder soll intelligent gewesen sein. Abi und so, das habe sie gehört. Der Vater ist noch am Leben, oder? Der ist noch am Leben, sage ich.

Khesrau Behroz © Valentina von Klencke

Ich war am Donnerstag seltsam unberührt von der Nachricht aus Hanau. Vielleicht, weil die Rituale so ermüdend sind, die guten Worte, die richtigen Sätze, die Tweets und Instagram-Storys. Ich weiß nichts mit mir anzufangen. Wie soll ich schon darauf reagieren? Es ist ja nicht so, als käme der Anschlag überraschend. Die Stimmung ist dürftig in diesem Land. Ich fühle mich schon seit Wochen nicht wohl, verdränge das aber auch sehr gut.

Doch dann ruft meine Mutter mich an, wie damals, als ich noch jünger war, 15, 16, 17 vielleicht, als sie noch jedes Recht hatte, Vorsicht zu fordern, als ich mir noch Dinge habe sagen lassen. Sie spricht mit mir, als wäre ich wieder 15, diese ganzen Formeln von damals. Dieses Eltern-Kind-Spiel von "pass auf dich auf" und "ja, ich pass auf mich auf", und "trink nicht so viel", und ich komme besoffen nach Hause und sie schüttelt nur den Kopf und, na ja, es ist doch nichts passiert, nichts passiert.

"Damals war es nur die Leichtsinnigkeit, vor der meine Mutter mich schützen wollte. Und heute?" Khesrau Behroz

Ich bin jetzt Anfang 30. Seit Jahren schon habe ich meine Mutter solche Sätze nicht mehr sagen hören. Jetzt fängt sie wieder damit an. Und wie das Kind, das ich bin, das ich immer sein werde, spreche ich an jenem Tag nach Hanau jene Beruhigungsformeln in das Telefon, die ich damals schon sprach. Damals war es nur das Kindsein, die Leichtsinnigkeit, vor der mich meine Mutter schützen wollte. Und heute?

Terror verändert unseren Alltag, verändert unser Leben im öffentlichen Raum: Er verbreitet systematisch Angst und Schrecken. Meine Mutter, die nie über Politik spricht, die am Telefon stets nur ihre Tage nachzeichnet, die manchmal um Hilfe bittet bei der Formulierung deutscher Sätze, die mich fragt, ob ich weiß, wie es meinem Bruder geht, wenn er mal wieder nicht sofort zurückgerufen hat, diese Mutter hat plötzlich Angst, weil sie in den Nachrichten hört, dass in Deutschland wieder Ausländer erschossen werden.