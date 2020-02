Die CDU will in Thüringen partout nicht mit der Linken zusammenarbeiten. Verstehen sich zwei junge Politikerinnen aus den beiden Parteien besser? Eher nicht.

Die Lage in Thüringen bleibt kompliziert: CDU und Linke scheinen nicht zueinander zu finden, um die Regierungskrise zu lösen. Franca Bauernfeind ist im Bundesvorstand des RCDS, der Studierendenorganisation der CDU. Katja Maurer ist Landtagsabgeordnete für die Linke. Wie sehen die beiden jungen Politikerinnen die Konflikte ihrer Partei?



ZEIT Campus ONLINE: Frau Bauernfeind, die CDU betont, sie möchte weder mit der Linken noch mit der AfD zusammenarbeiten. Wäre die Situation für Sie die gleiche, würde Ihnen statt Frau Maurer eine AfD-Politikerin gegenübersitzen?

Bauernfeind: Ich kenne Katja und setze mich gerne mit ihr an einen Tisch. Unabhängig davon habe ich aber das Gefühl, dass Linke und AfD politisch gleich weit von mir entfernt sind. Den erwähnten Beschluss der Bundespartei, weder mit der einen noch der anderen Partei zusammenzuarbeiten, halte ich angesichts der aktuellen Lage in Thüringen trotzdem für problematisch. Ich unterstütze die Forderung der Jungen Union Thüringen, diesen – egal in welche Richtung – noch einmal zu diskutieren.



Franca Bauernfeind ist 21 Jahre alt und seit zwei Jahren Landesvorsitzende des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) in Thüringen. Sie studiert in Erfurt Staatswissenschaften und sitzt im Universitätsrat.

Katja Maurer ist 28 Jahre alt und seit letztem Jahr Landtagsabgeordnete in Thüringen. Für die Fraktion Die Linke ist sie außerdem Sprecherin für Umwelt, Klima und Tierschutz. Vorher hat sie Kultur- und Sozialanthropologie in Wien und Politische Kommunikationsforschung in Erfurt studiert.

Maurer: Meinst du mit "egal in welche Richtung": Ihr öffnet euch auch für die AfD?

Bauernfeind: Das kann ich nicht beantworten, weil ich keine Entscheidungsträgerin bin. Ich sehe einfach das Problem dieses Beschlusses. Wenn wir weiter an ihm festhalten, wird es in den nächsten zehn Jahren zu massiven Problemen kommen.



ZEIT Campus ONLINE: Was regt Sie an der momentanen Situation am meisten auf?

Bauernfeind: Dass sich die Ereignisse überschlagen. Ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr die Kontrolle über die Situation verlieren, und frage mich, was passiert, wenn wir es nicht schaffen, Stabilität herzustellen.



Maurer: Mich ärgert vor allem, dass die CDU nicht verhandlungsbereit ist. Zum Beispiel indem sie den Vorschlag, Christine Lieberknecht als Ministerpräsidentin einzusetzen und innerhalb von 70 Tagen Neuwahlen zu organisieren, abgelehnt hat. Als Landtagsabgeordnete ärgert mich außerdem, dass ich meine politische Arbeit nicht machen kann.



ZEIT Campus ONLINE: Inwiefern?

Maurer: Als Sprecherin für Umwelt, Klima und Tierschutz müsste ich mich jetzt mit der neuen Düngemittelverordnung und Windrädern im Wald beschäftigen. Das mache ich zu einem Teil auch. Den Großteil meiner Zeit investiere ich aber gerade darin, die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur aktuellen Lage zu beantworten. Durch die Wahl Kemmerichs ist so viel Chaos entstanden. Ich muss ehrlich sagen: Wir waren naiv.

Im Gespräch in Katja Maurers Büro: rechts die beiden die Politikerinnen, links unsere ZEIT-ONLINE-Reporterinnen © Caroline Scharff für ZEIT ONLINE

ZEIT Campus ONLINE: Warum?



Maurer: Wir dachten, dass es mehr Menschen aus der CDU geben würde, die sich auf uns zu bewegen und den Vorschlag, der ja explizit kein reiner linker, sondern der Vorschlag einer Koalition ist, annehmen.



ZEIT Campus ONLINE: Frau Bauernfeind, wie haben Sie die Ministerpräsidentenwahl wahrgenommen?



Bauernfeind: Im ersten Moment habe ich mich gefreut, dass unser Wahlziel erreicht wurde, Rot-Rot-Grün abzuwählen. Jedoch hätte ich nicht gedacht, dass Kemmerich das Amt annehmen würde. Wir haben in der CDU ein Stück weit darauf vertraut, dass er schon wissen wird, was er da macht.