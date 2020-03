Junge Menschen sind die Hauptträger des Coronavirus, das zeigen aktuelle Zahlen. Doch ausgerechnet sie tun sich schwer damit, ihr Verhalten der Krise anzupassen.

Corona-Deutschland hat die ersten Tage der exponentiellen Infektionskurve hinter sich. Am Donnerstag gab es 2.300 offiziell Infizierte, am Samstag waren es bereits 5.000, am Montag 7.000. Für die Gesunden waren es die ersten Tage im Homeoffice, für die Verdachtsfälle die ersten in Quarantäne, für einige Erkrankte die ersten im Krankenhaus. Experten und Politikerinnen mahnen, Abstand zu halten, selbst zu den engsten Freunden.



Doch am Wochenende ließ sich in den deutschen Großstädten beobachten, was passiert, wenn der Wunsch nach Normalität das eigene Verantwortungsbewusstsein übertrumpft. Plötzlich war Frühling und die Leute wollten raus. Die Cafés waren voll. Einmal noch, bevor vielleicht die Ausgangssperre kommt. 1,5 Meter Sicherheitsabstand? Nicht so wichtig.

Könnten all diese fröhlichen jungen Menschen, die kollektiv das warme Wetter willkommen heißen, der Grund sein, warum die Kurve der Infizierten weiter exponentiell steigen wird? Zahlen aus Südkorea suggerieren genau das. Es gibt erste Statistiken, die die kritische Rolle der Jungen in dieser Pandemie untermauern. Die zeigen, dass es in ihr zwei Rollen gibt: Die Personen, die vor dem Virus geschützt werden müssen – Alte und Kranke –, und jene, die das Virus immer weiter verbreiten, weil es sie kaum betrifft – die jungen Gesunden.

Ein Blick auf die Virus-Testergebnisse aus Südkorea zeige, dass junge Erwachsene die "führenden Träger" des Virus sind, schrieb der Epidemiologe Eric Feigl-Ding von der Harvard University in einem viel beachteten Post auf Twitter. In dem chinesischen Nachbarland trug beinahe ein Drittel der Getesteten im Alter zwischen 20 und 29 Jahren das Virus in sich, Menschen anderer Altersgruppen deutlich seltener. Südkorea ist eines der wenigen Länder weltweit, das systematisch in allen Bevölkerungsgruppen auf Sars-CoV-2 getestet hat. Die südkoreanischen Statistiken gelten deshalb als sehr zuverlässig, wenn es um die reale Verbreitung des Virus geht. In vielen anderen Ländern – zum Beispiel in Italien und auch in Deutschland – werden fast nur Menschen getestet, die Symptome für Covid-19 zeigen. Aus diesem Grund sieht es hierzulande zurzeit so aus, als würde der Ausbruch nur Alte betreffen – die infizierten Jungen fallen kaum auf.

Der Ausbruch und die Zahlen zu den jungen Trägern machen ihn nervös, schrieb der Epidemiologe Feigl-Ding. Denn junge Menschen würden viel aktiver soziale Kontakte pflegen als ältere und könnten entsprechend mehr Menschen mit dem Virus infizieren. "Selbst wenn also 80 Prozent der Fälle leicht und mäßig sind, was bei den meisten jungen Erwachsenen der Fall ist – stellen Sie sich 80 junge Überträger gegenüber 20 älteren Überträgern vor", schrieb der Forscher. Die 20 älteren Menschen würden ins Krankenhaus eingeliefert und nur wenige Personen infizieren. Aber die 80 jungen Träger, befürchtet der Virologe, könnten möglicherweise 800 andere anstecken, weil sie von ihrer Krankheit nicht betroffen sind. Weil sie sich noch nicht oder nicht besonders krank fühlen, weil sie weiterhin rausgehen und Freunde treffen.