Medizinstudierende im ganzen Land sind aufgefordert, Krankenhäuser bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Tausende von ihnen wollen mit anpacken. Können sie das?

Als Aman Grewal, Medizinstudent im zwölften Semester aus Reutlingen, den Aufruf des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sah, war ihm sofort klar: Er will etwas tun. Es war Anfang voriger Woche, und nicht nur die Bayerische Landesregierung forderte Medizinstudierende auf, sich als "Notreserve" bei Kliniken und Gesundheitsämtern zu melden. Auch Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, appellierte an die angehenden Mediziner im ganzen Land: Unterstützt die Kliniken im Kampf gegen Corona!



Aman Grewal wollte also helfen. Aber wie? Er setzte sich an seinen Rechner und begann zu googeln: Medizinstudenten. Corona. Hilfe. Kliniken. Er fand nichts, das ihm half.



Auch Freunde, die dem Aufruf nachkommen wollten, hätten nicht weitergewusst, sagt Grewal: Es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Infrastruktur, die hilfesuchende Institutionen mit den Freiwilligen zusammenbrachte.



Grewal startete eine Facebook-Gruppe, Medizinstudierende vs. Covid-19, er wollte Studierende vernetzen und Informationen teilen. Wer helfen wolle, solle kommen! Und es kamen viele. Als er am Montagabend ins Bett ging, hatte die Gruppe zehn Mitglieder. "Am nächsten Morgen war mein Facebook-Postfach komplett explodiert", sagt Grewal am Telefon. Mehr als 1.000 neue Mitglieder waren der Gruppe beigetreten. Bis zum Ende der Woche kamen mehrere Tausend hinzu. "Also", sagt Grewal, "wir Studierenden sind bereit".



Seit der vergangenen Woche bereiten sich die Krankenhäuser auf einen Ernstfall vor, von dem sie nicht genau wissen, wie er aussehen wird. Sicher ist, dass es mehr Intensivbetten, mehr Beatmungsgeräte, mehr Schutzkleidung und vor allem mehr Personal braucht. Die Corona-Krise offenbart die Schwächen des deutschen Gesundheitssystems. Dort fehlten auch schon vor der Pandemie über 350.000 Pflegekräfte. Bundesregierung und Länder haben am vergangenen Dienstag ein "Grobkonzept Infrastruktur Krankenhäuser" beschlossen. Darin werden die Kliniken dazu angehalten, mehr Kapazitäten für künftige Corona-Patienten zu schaffen. Und ein Teil dieser "Kapazitäten" solle aus freiwilligen Helferinnen und Helfern bestehen, aus ehemaligen Ärzten, Pflegerinnen und Medizinstudierenden.

Mitte der Woche startete Grewal darum mit einem Kommilitonen eine Homepage: medis-vs.-covid19, angedockt an die Facebook-Gruppe sollte es hier nun um die Vermittlung der Studierenden gehen. Ein Team von mittlerweile fünf Freunden verlinkt hier alle Aufrufe von Institutionen, die Unterstützung brauchen – und sich per Mail an die Gruppe wenden. Gleichzeitig scannt das Team die Homepages der Unikliniken, steht mit Fachschaften und der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland in Kontakt. Für jedes Bundesland gibt es heute schon eines oder mehrere Gesuche. Gesundheitsämter suchen nach Helfern für ihre Notfall-Hotlines, Kliniken brauchen Unterstützung in ihren Notaufnahmen und bei der Pflege.

"Die Bereitschaft, sich einzubringen, ist enorm."

Aman Grewal studiert in Bratislava, seit einer Woche ist er wieder zu Hause in Reutlingen. Seine Abschlussprüfung wurde wegen der Corona-Krise verschoben, er hatte sich eigentlich auf eine ruhige Zeit eingestellt: Serien, Bücher, mal wieder Schlaf nachholen. Jetzt beginnt sein Tag um sechs Uhr morgens und endet nie vor 21 Uhr. Er hat ständig sein Handy am Ohr und telefoniert mit pensionierten Ärzten, ehemaligen Pflegern und Kommilitonen aus ganz Deutschland, die sich mit ihren Fragen an ihn wenden: Wo kann ich helfen? An wen soll ich mich wenden?



Silke Großmann ist Pflegedirektorin am Klinikum rechts der Isar in München. In den vergangenen Tagen sind über 230 Bewerbungen von Studierenden bei ihr eingegangen. "Die Bereitschaft, sich einzubringen, ist enorm, ich finde das sehr schön", sagt Großmann. Die Kliniken seien auf jede Hilfe angewiesen. Derzeit befinde man sich in der Vorbereitungsphase, Bewerbungen würden gesichtet, Studierende eingearbeitet. Wie viele Covid-19-Patienten es geben wird, wie groß die Last sein wird, die die Kliniken zu bewältigen haben – all das kann noch niemand sagen. "Wir bereiten uns auf etwas vor, dass wir noch nicht kennen", sagt Großmann. "Darum stellen wir gerade jeden ein, den wir kriegen können."



Die Kliniken machen sich für einen Langstreckenlauf bereit, die Studierenden sollen zunächst vor allem das reguläre Pflegepersonal entlasten. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht jetzt schon an unsere Belastungsgrenzen kommen, unser reguläres Personal scheut keine Überstunden, aber wir müssen unsere Kräfte einteilen", sagt sie.



Neben den Covid-Patienten gibt es natürlich noch andere Patienten in der Klinik, die ebenfalls versorgt werden müssen. Studierende werden künftig hauptsächlich hier die Pflegearbeit verrichten, Patienten waschen, füttern, ansprechbar sein. "Dadurch sparen wir unserem Personal Wege und Zeit, das ist enorm wichtig", sagt Großmann. Jene Studierende, die schon eine Ausbildung als Krankenpflegekräfte absolviert haben, können dank ihrer Vorerfahrung breiter eingesetzt werden.