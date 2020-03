In der Familie, in der Sprache, auf der Straße: Sexismus ist überall. Aber Feministinnen sind es auch. Sieben Frauen erzählen, was sich in ihrem Land ändern muss.

Frauenrechte sind noch nicht das, was sie sein sollten: selbstverständlich. Im Job, im Familienleben, im Alltag, überall kämpfen Frauen um Gleichberechtigung. Es hat sich einiges verändert seit dem ersten Frauentag, der 1921 gefeiert wurde, aber, da sind sich Frauen auf der ganzen Welt einig, es gibt noch viel zu tun. Feministinnen aus sechs Ländern haben uns erzählt, wofür sie jeden Tag kämpfen.

"Die Frau bleibt zu Hause, kocht und kümmert sich um die Kinder"

Kapitalina Pasikova, 28, arbeitet bei Durkania, einer Organisation zur Stärkung der Zivilgesellschaft, und lebt in Slowjansk, Ukraine.

Ich lebe in Slowjansk, im Osten der Ukraine. Hier herrscht noch ein sehr traditionelles Familienbild: Der Mann geht zu Arbeit und verdient das Geld, die Frau bleibt zu Hause, kocht und kümmert sich um die Kinder.

Das ist nicht das, was wir junge Ukrainerinnen uns für unsere Zukunft vorstellen. Wir wollen teilhaben und wir wollen mitbestimmen. Ob in Politik, Wirtschaft oder Kultur.

Ich war eigentlich nie ein besonders politischer Mensch. Aber als 2014 der Krieg in unserem Land ausbrach, war mir klar: Ich will mich in unserer Gesellschaft mehr einbringen. Ich hatte gerade mein Modedesign-Studium in Kiew beendet, doch anstatt Kleider zu entwerfen, ging ich zurück in meine Heimat, um mich für Bürgerrechte und Ökologie zu engagieren.

Frauen, die sich in der Ukraine in die Öffentlichkeit wagen, werden leider immer noch angefeindet. Das betrifft vor allem Politikerinnen, aber auch ich muss mich immer wieder gegen diese alten Geschlechterrollen wehren.



Nur die Hälfte aller Ukrainerinnen arbeitet – das will Kapitalina Pasikova ändern. © Privat

Bei einer Fridays-for-Future-Demo, die wir in Slowjansk organisiert haben, sprachen mich ältere Frauen an: Was ich hier denn machen würde? Ich solle lieber zu Hause lernen, wie man einen Haushalt führt und wie man Kinder großzieht. Selbst mein Großvater fand es nicht gut, dass ich mich öffentlich für das Klima und die Umwelt einsetze.



Anstatt weniger brauchen wir aber mehr Frauen in der Öffentlichkeit. Frauenrechte sind institutionell in der Ukraine ganz gut verankert. Ich hoffe, dass meine Generation diese formale Gleichberechtigung auch mit Leben füllt.



Vergangenen Donnerstag habe ich einen Workshop über die Teilhabe von Frauen in der Wirtschaft organisiert. Nur knapp die Hälfte aller Frauen in der Ukraine arbeitet. Wir haben also noch viel zu tun.

"Frauen werden getötet, weil sie ein selbstbestimmtes Leben wollen"

Figen Akta, 22, ist Studentin und lebt in Denizli, Türkei.

Figen Aktas Mutter wurde von ihrem Vater ermordet, vor Gericht kämpft sie nun für Gerechtigkeit. © Emine Akbaba

Am 16. Juli 2019 wurden meine Tante, Habibe Çevik, und meine Mutter, Fatma Akta, mit einer Schusswaffe im Haus meiner Großmutter in Izmir ermordet. Der Täter war der Ex-Mann meiner Tante. Beide Frauen hatten sich von ihren Männern getrennt, der Scheidungsprozess meiner Eltern lief zu der Zeit noch.



Mein Vater schrieb mir einige Wochen vor der Tat eine Nachricht: "Ich werde deine Tante und deine Mutter erschießen." Die Nachricht ist nicht mehr auffindbar, ohne Beweise kann ich seine Beteiligung an dem Mord nicht nachweisen. Vor der Tat hat er sie monatelang verfolgt und bedroht, trotz einer Kontaktsperre, die meine Mutter beantragt hatte.



In der Türkei werden Frauen getötet, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, und die Täter werden selten dafür bestraft.



In unserem Land sind nicht die Gesetze das Problem, sondern die Umsetzung: Männer in der Türkei wissen, dass sie bei Gewalt gegen Frauen selten eine nennenswerte Strafe erwartet, weil sie sich vor Gericht auf die patriarchale Gesellschaftsordnung berufen. Bei Richtern funktioniert das, Männer helfen Männern.



Und wer hilft den Frauen? Nach der Ermordung meiner Mutter fühlte ich mich nicht in der Lage das Haus zu verlassen. Ohne die Unterstützung der Frauenrechtsorganisation Kadın Meclisleri – Der Frauenrat hätte ich nicht die Kraft gehabt für Gerechtigkeit zu kämpfen. Sie haben mich seitdem nie allein gelassen, demonstrieren mit mir vor dem Gerichtssaal und sind seither bei jedem Prozesstag an meiner Seite. Gemeinsam wehren wir uns gegen das parteiische System in der Türkei.

"Beim Thema Schwangerschaft kommt alles zusammen"

Jeanette Cisneros, 28, ist Studentin und lebt in Buenos Aires, Argentinien.

Mit 18 Jahren habe ich die Gewalt in meiner Familie nicht mehr ausgehalten und bin gegangen. Meine Mutter blieb, obwohl sie von meinem Vater geschlagen wurde – wegen meiner kleinen Schwester und weil sie finanziell von ihm abhängig war.

Ich dachte lange, das Problem sei unsere Armut gewesen, heute weiß ich von vielen anderen Frauen: Es liegt nicht nur daran. Eine meiner besten Freundinnen kommt aus einer Mittelschicht-Familie. Ihr Vater hat sie so oft geschlagen, dass sie Angst vor ihm hatte. Trotzdem riet ihre Mutter nur: Provoziere ihn nicht.

Jeanette Cisneros © Privat

Das ist ein gesellschaftliches Problem. Die Schuld wird zu oft bei den Frauen gesucht: Wie ziehst du dich an? Wann kommst du nach Hause? Du hast es ja darauf angelegt!

Beim Thema Schwangerschaft kommt alles zusammen. Frauen werden dann noch mehr unter Druck gesetzt. Von Männern, aber auch von der Gesellschaft. Seit vier Jahren engagiere ich mich darum in einer Kampagne für legale, sichere und kostenlose Abtreibung. Die Frauen, die bei heimlichen Abtreibungen sterben, sind häufig minderjährig und kommen aus den ärmsten Vierteln. Es gibt Geschichten von Mädchen, die sich nach Vergewaltigungen mit Kindern durchschlagen müssen, weil die Gesellschaft es ihnen nicht erlaubt, selbst über ihre Schwangerschaft zu entscheiden.

Früher waren wir nur ein paar Frauen gegen eine Gesellschaft, die von Konservativen und der Kirche dominiert wird. Heute sind wir Millionen. Das grüne Halstuch, das Symbol für das Recht auf Abtreibung, ist weltweit bekannt. Ich hoffe, dass die aktuelle Regierung nicht unter dem Druck der Abtreibungsgegner einknickt und dass wir endlich ein Gesetz bekommen, das allen Frauen und Mädchen Zugang zu sicheren, legalen und kostenlosen Schwangerschaftsabbrüchen garantiert.