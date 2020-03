Wer sich nicht treffen kann, muss sich eben zuschalten. Zwölf Tipps für Freunde, die sich im Livestream zuprosten oder Geheimnisse erzählen wollen

Wie Partner in einer Fernbeziehung müssen gerade alle ihre Freundschaften aus der Distanz pflegen. Damit man sich wenigstens sieht, entscheiden sich viele für Videoanrufe. Doch wie geht das mit drei, vier, sechs Personen? Zwölf Tipps und Learnings aus den ersten Wochen des Social Distancing

Macht einen festen Termin aus

Selbst jetzt, wo alle viel mehr Zeit haben, finden Verabredungen, die mit "Lass doch bald mal wieder …" beschlossen wurden, eher nicht statt. Auch Gruppencalls brauchen ein festes Datum und eine feste Uhrzeit, an die sich alle halten. Am besten verabredet man sich für eine gemeinsame Aktivität, etwa Abendessen am Freitag, Spieleabend am Samstag, Kaffeeklatsch oder Mittagspause am Dienstag.



Nehmt euch Zeit

In normalen Zeiten reicht es vielleicht, mal 20, 30 Minuten am Telefon zu quatschen. Aber gerade in Ausnahmesituationen wie diesen und wenn mehr als zwei Menschen zusammenkommen, gibt es viel zu erzählen. Da können schon mal zwei, drei Stunden verstreichen. Es ist übrigens auch okay, mal zwischendurch nichts zu sagen oder nebenbei etwas anderes zu machen. Die Ausrede "Sorry, muss gehen, denn ich muss jetzt schnell …" gilt jedenfalls gerade nicht.



Findet die passende Software

Viele Unternehmen setzen gerade auf die Videokonferenzsoftware Zoom, um mit größeren Gruppen zu quatschen. Alle mit Auslandssemester- oder Fernbeziehungserfahrung wollen wahrscheinlich bei Skype bleiben, das viele einfach schon kennen. Auch Google Hangouts ist eine Möglichkeit. Dort kann man auch ein permanentes Hangout einrichten, wo sich alle einfach per Link reinschalten können. Viele schwören gerade auf die App Houseparty. Dort kann man einen virtuellen Raum für seine Freunde schaffen. Wenn jemand in den Raum kommt, bekommen die anderen eine Push aufs Handy und können sich freischalten. In der App gibt es auch Spiele. Man kann zum Beispiel etwas malen, das die anderen erraten müssen, oder Wer bin ich? mit virtuellen Post-its auf der Stirn spielen. Wem sein Daten- und Privatssphäreschutz wichtig ist, kann auf die Open Software Jitsi Meet zurückgreifen. Am Ende ist es wie die Entscheidung, zu welchem Messenger man als Freundeskreis geht. Für alles gibt es gute Gründe, man muss sie am Ende gemeinsam abwägen. Oder einfach ausprobieren.

Es gibt spannendere Motive als dein Gesicht

Du hast eine neue Bettwäsche? Gerade das Bad blitzeblank geputzt? Auf dem Balkon Frühlingsblumen eingepflanzt? Dein Hund/Baby/Freund macht lustige Dinge? Wenn der Selfie-Modus langweilig wird, zeig deinen Freunden, was um dich herum so abgeht.

Macht euch einen Drink

Wer das übliche "Und, bei euch so?" am Anfang eines Gruppencalls überspringen will, kann so in den Abend starten wie sonst freitags in der Lieblingsbar: mit einem Drink. Der kommt zwar nicht zum Tisch und schütteln muss man auch selbst. Aber das gemeinsame Mixen ist ein schönes Ritual für den Start in den gemeinsamen Abend. Den Gesprächsstoff muss man so nicht erst suchen: Wie war das noch mit dem Eiweiß beim Pisco Sour? Wie misst man 2 cl ab, wenn man kein Schnapsglas hat? Wie geht das mit dem Zuckerrand am Glas? Aber, Überraschung: Der Bar-Talk mit den Freunden mag virtuell sein, der Kater am nächsten Morgen ist real.

Gibt's was zu essen?

Klar könnt ihr euch auch gemeinsam verabreden, um zu fermentieren oder Sushi zu rollen. Aber seien wir ehrlich: Wie oft habt ihr euch das schon im realen Leben vorgenommen und am Ende nur doch wieder eine Pizza gebacken? Also gibt's auch diesmal wieder Pizza. Den Teig vorbereiten oder (merkt keiner) fertig kaufen. Und dann geht's gemeinsam ans Belegen – und kommentieren: "Tobi, ist das etwa Ananas? Geht ja gar nicht!"

Spielt Spiele

Wer schon satt ist, aber trotzdem Lust auf Gesellschaft hat, kann zum Spieleabend einladen. Der Vorteil: Keiner muss Gastgeberin sein, einkaufen und aufräumen. Einfach in eine gemütliche Ecke setzen und los geht's. Vielleicht nicht unbedingt Ich sehe was, was du nicht siehst, aber ansonsten sind viele Klassiker möglich. Bei Stadt, Land, Fluss können die Geografie-Nerds im Freundeskreis auch digital angeben, Schiffe versenken und Wahrheit oder Pflicht gehen auch gut, für Kniffel müssen nur alle Parteien genug Würfel zu Hause haben. Für alle Spiele gilt: Vertrauen ist gut, denn Kontrolle unmöglich.

Zusammen nichts tun

Auch Nichtstun kann schön sein. Üben wir ja gerade eh, warum dann nicht auch zusammen. Ein bisschen rumliegen und Musik hören oder nebeneinander einschlafen – alter Fernbeziehungs-Trick. Nicht alles muss ein Event sein.

Mach. Dein. Mikro. Aus.

Chrpchrpchrp, lecker, diese Kartoffelchips mit Balsamico. Aber eben auch sehr laut für die anderen. Wenn du gerade nichts sagen möchtest, schalte dein Mikro vorübergehend aus. Verhindert auch seltsame Rückkopplungen, die einem ins Ohr piepsen.

Benutzt Kopfhörer

Wer nicht alleine wohnt, tut sich und seinen Freunden einen Gefallen, wenn er Kopfhörer benutzt. Zumindest wenn es um privaten Talk geht. Vielleicht findet die Freundin es schöner, über den letzte One-Night-Stand zu schimpfen, ohne dass Freund/Hund/Baby von anderen Call-Teilnehmern zuhört. So kann man den safe space, den Freundschaft ja auch bedeutet, auch digital haben.

Kommt mal aus der Jogger raus

Jeder darf zu Hause rumlaufen, wie er will, schon klar. Aber nach zwei Wochen sozialer Isolation kannst du dir für deine Freunde ruhig mal ein bisschen Mühe geben. Warum nicht in das Outfit schlüpfen, das du an einem normalen Samstagabend auch wählen würdest? Oder, extravaganter: Warum nicht fett den Glitzerlidschatten auftragen, mit dem du dich unter normalen Umständen niemals in die Öffentlichkeit trauen würdest?

Wohin mit dem Handy?

Nach einiger Zeit wird die Hand lahm und es fängt an zu nerven, das Handy zu halten. Wenn man es gegen die Blumenvase stellt, rutscht es immer ab. Eine Halterung muss her! Moment, wofür gibt es YouTube-Tutorials? Kurz gegoogelt, ah, da ist es ja: ein Video, das erklärt, wie man eine Handyhalterung aus Pappe baut