Eine Stammzellspende hat Lars Penke gerettet. Er war auf die Hilfe von Fremden angewiesen und im Zuge des Coronavirus ist er das wieder: als Teil der Risikogruppe.

Lars Penke ist 26 Jahre alt. Aufgrund einer aggressiven Form von Blutkrebs bekam er letztes Jahr eine Stammzellspende. Deshalb zählt er während der Coronavirus-Pandemie zur Risikogruppe.



Wenn ich hier in Hamburg aus meinem Wohnzimmerfenster rausschaue, sehe ich viele Leute in den Cafés sitzen. Ich denke, viele Menschen sehen sich nicht in der Verantwortung, sie wissen, dass das Coronavirus für sie selbst nicht allzu gefährlich ist. Übertragen sie ihn allerdings auf Menschen wie mich, dann kann das lebensbedrohlich werden. Umso mehr Infizierte, desto weniger kann gewährleistet werden, dass wir die intensivmedizinische Betreuung bekommen, die wir so dringend brauchen. Und gleichzeitig betreffen medizinische Engpässe dann wiederum alle.



Ich bin Teil der Risikogruppe, da mein gesamtes Immunsystem erst neu lernen muss mit Viren und Bakterien umgehen. Auch sonst muss ich mich vor Viren schützen, aber Covid-19 ist schon etwas anderes. Es ist ansteckender und dadurch präsenter. Ich halte mich mittlerweile nur noch zu Hause auf. Meine Freundin übernimmt das Einkaufen, aber auch das werden wir bald an Freunde und Familie abgeben müssen. Die Gefahr, dass sie das Virus mit in die Wohnung bringt, ist zu groß. Wie lange das so funktionieren kann, weiß ich nicht.



Am 6. März 2019 schenkte mir ein anonymer Stammzellspender aus Berlin ein neues selbstbestimmtes Leben. An diesem Tag begann meine Stammzelltherapie und ich habe ihn wie einen Geburtstag gefeiert. Seitdem weiß ich, wie wichtig es ist, dass wir als Gesellschaft nicht nur an uns selbst denken, sondern helfen, wo wir können. Nicht nur in Zeiten von Corona.

Ich habe ein hepatosplenisches T-Zell-Lymphom im Stadium 4B, eine hoch aggressive Form von Blutkrebs. Angefangen hat alles vor anderthalb Jahren in Brasilien: Ich war 25 Jahre alt und für mein letztes Mastersemester von Lissabon nach Rio de Janeiro gezogen. Von dem Land bekam ich jedoch wenig mit. Die kleinste Anstrengung verursachte hohes Fieber. Dazu schwoll meine Milz von ihren üblichen zwölf auf gut 24 Zentimeter Durchmesser an und ich verlor massiv an Gewicht. Die Ärzte waren ratlos. Als ich Einblutungen in den Augen bekam, fiel erstmals der Verdacht auf Leukämie – Blutkrebs. Zu dem Zeitpunkt war ich bereits so geschwächt und blutarm, dass ich ins Krankenhaus musste. Mit meiner Freundin, die gerade zu Besuch war, entschied ich, dass es Zeit war, nach Hause zu fliegen.



Eigentlich wollten wir gemeinsam für ein paar Monate zurück nach Lissabon. Die Wohnung hatten wir bereits gefunden, den Mietvertrag unterschrieben, die Koffer quasi schon gepackt. Statt Pastel de Nata und Bacalhau gab es dann sechs Monate Chemo, Bestrahlung und das Warten auf die richtigen Stammzellen.



Ich hatte Glück. Am Ende fand man für mich gleich drei potenziellen Spender: eine Frau aus Polen, einen Mann aus England und den Mann aus Berlin.



Nicht jeder hat dieses Glück. Zwar erhalten mittlerweile gut 90 Prozent der Krebserkrankten, die eine Stammzellspende brauchen, die erforderliche Therapie. Das heißt aber auch: Jeder Zehnte, pro Jahr etwa 300 Menschen in Deutschland, wartet vergeblich auf seinen DNA-Zwilling. Das ließe sich ändern, wenn sich weltweit mehr Menschen als mögliche Spender registrieren würden. Dafür braucht es schließlich nicht mehr als einen Wangenabstrich.



Aber es gibt immer noch viele Vorurteile. Vor Kurzem war ich auf einer Konferenz zum Thema Visionen und Gesundheit. Im Publikum: keine Fachleute, aber vor allem junge Akademiker. Als ich mich in der Pause mit einigen unterhielt und ihnen meine Geschichte erzählte, hörte ich Sätze wie: "Das ist doch voll gefährlich, wenn die mich an der Wirbelsäule operieren!" oder "Kostet das nicht Geld?"



Die Spende ist für den Spender vollkommen kostenlos und anonym. 80 Prozent der Stammzellspenden erfolgen als einfache Blutentnahme. Dabei gibt es auch Risiken: Man muss sich fünf Tage vor der Blutentnahme selbstständig Spritzen verabreichen. In der Folge kann es zu grippeähnlichen Symptomen kommen. Aber ein operativer Eingriff ist nur in etwa 20 Prozent der Fälle notwendig – und auch dann gewinnen die Ärzte die Zellen nicht aus der Wirbelsäule, sondern aus dem hinteren Beckenkamm. Das Ganze passiert unter Vollnarkose und mit Hilfe einer Punktionsnadel. Für die Entnahme des Knochenmark-Blut-Gemischs genügen zwei kleine Einschnitte im Bereich des hinteren Beckenknochens. Das Risiko beschränkt sich also im Wesentlichen auf die Narkose und ein Infektionsrisiko durch die Schnitte. Der Körper regeneriert sich nach so einer Spende meistens innerhalb von zwei Wochen vollkommen. Ich selbst erhielt die Stammzellen mittels Bluttransfusion.



Viele Menschen wissen nicht, dass sie mit einer solchen Spende das Leben eines Menschen retten können. Ich glaube, ihnen fehlt die emotionale Bindung: Warum soll man sich auch mit dem Thema Stammzellspenden beschäftigen, wenn man selbst und alle anderen um einen herum gesund sind? Von meinen Freundinnen und Freunden war bis zu meiner Erkrankung kaum jemand typisiert. Davon abhängig zu sein, dass sich irgendwo auf der Welt ein Mann oder eine Frau mit meinen Gewebemerkmalen hat typisieren lassen, macht einen ziemlich hilflos.



Sechs Jahre vor der Diagnose Blutkrebs wurden bei mir außerdem zwei seltene Blutgerinnungsstörungen und eine Autoimmunerkrankung entdeckt. Ich habe Lupus: Mein Immunsystem ist "falsch programmiert" und greift gute, körpereigene Zellen an.



Ich musste erst lernen, mit meinen Erkrankungen offen umzugehen. Denn wer krank ist, gilt allgemein als weniger leistungsfähig. Deshalb habe ich am Anfang meine Lupus-Erkrankung für mich behalten. Dass ich mittlerweile so offen darüber spreche, hat zwei Gründe: Ich will deutlich machen, dass auch Menschen, die eine Krankheit wie Lupus oder Blutkrebs haben, leistungsfähig sind. Natürlich bringen solche Krankheiten eventuell Einschränkungen mit sich – aber welcher "gesunde" Mensch hat keine Schwächen? Niemand muss sich dafür schämen oder sollte sich rechtfertigen müssen. Darüber zu sprechen hilft mir außerdem, das Erlebte zu verarbeiten. Während der Chemo habe ich darum das Blog Second DNA gestartet.