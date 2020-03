Seit Erdoğans Grenzöffnung spitzt sich die Lage auf Lesbos zu. Flo Strass ist mit einer deutschen NGO vor Ort. Ihre Crew wurde mutmaßlich von Rechtsradikalen angegriffen.

Seit der Ankündigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, die Grenze zur EU für Geflüchtete zu öffnen, hat sich die Situation an der griechisch-türkischen Grenze dramatisch verschärft. Auf der griechischen Insel Lesbos, seit Jahren ein Hotspot der Migrationsbewegungen in die EU, wurden neu ankommende Geflüchtete und Mitarbeiter von NGOs von Rechtsradikalen angegriffen. Flo Strass, 32, ist seit Januar als Freiwillige mit der Menschenrechtsorganisation Mare Liberum auf Lesbos. Die Organisation versteht sich als Beobachtungsstelle, die von einem Schiff aus das Anlanden von Geflüchteten und das Verhalten der Grenzschutzbehörden in der Ägäis dokumentiert.

ZEIT Campus ONLINE: Wie hat sich die Situation auf Lesbos seit der Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdoğan, die Grenze zur EU für Flüchtlinge zu öffnen, verändert?



Flo Strass: In den Nachrichten in Deutschland entsteht dieser Tage oft der Eindruck, die Lage hier auf Lesbos sei seit Erdoğans Grenzöffnung plötzlich eskaliert. Dass Rechtsradikale hier plötzlich ankommende Geflüchtete und NGOs angreifen und sich die Bevölkerung massiv zur Wehr setzt, kommt nicht aus dem Nichts. Was gerade passiert, hat sich seit Monaten angekündigt.



ZEIT Campus ONLINE: Inwiefern haben Sie die aktuelle Lage kommen sehen?

Flo Strass Flo Strass ist 32 Jahre alt und kommt aus Berlin. Sie arbeitet als freiberufliche Theaterpädagogin und ist ehrenamtlich bei Mare Liberum aktiv.

Strass: Im Januar gab es hier schon eine Großdemo gegen die Pläne, geschlossene Camps für Geflüchtete auf der Insel zu errichten. Kritik kam von Rechten, die allgemein gegen die Aufnahme von Geflüchteten sind, aber auch von Linken und solidarischen Menschen aus der Bevölkerung, die gegen eine geschlossene Unterbringung sind. Die Zentralregierung hat sehr hart reagiert, mit einem riesigen Polizeiaufgebot und Tränengas. Die Stimmung auf der Insel war also schon länger extrem angespannt.



ZEIT Campus ONLINE: Wann haben Sie in den vergangenen Tagen das erste Mal gemerkt, dass die Lage eskaliert?



Strass: Der bisher krasseste Moment für mich war, als ich am Sonntag im Hafen von Thermis beobachtete, wie ein Boot mit Geflüchteten daran gehindert wurde, anzulegen. An Land standen circa Hundert aggressive Menschen, die sich den Geflüchteten entgegenstellten. Ich habe mich nicht getraut, näher ranzugehen. Wir wussten ja, dass vorher schon Journalisten angegriffen worden waren.

ZEIT Campus ONLINE: Auch Ihre Crew wurde am Montag attackiert. Was ist passiert?

Strass: Der alte Fischkutter, den wir hier vor Ort für unsere Missionen nutzen, liegt derzeit in der Werft. Wir arbeiten daran, ihn für die Sommermonate wieder fit zu machen. Am Montagabend waren wir gerade auf dem Schiff zugange, als wir eine Szene am Hafen beobachteten: Am Boot einer anderen NGO stand eine große Gruppe, offenbar gab es einen Streit. Plötzlich holte jemand von der Crew die Brücke ein und das Boot fuhr los. Da wussten wir: Hier stimmt was nicht. Sekunden später kamen die Männer auch schon auf uns zugerannt. Einer hatte einen kleinen Kanister in der Hand und schüttete daraus Benzin an Bord.

ZEIT Campus ONLINE: Wie haben Sie reagiert?

Strass: Es ging alles sehr schnell. Wir haben den Motor angeworfen und sind abgehauen. Der Betreiber der Taverne am Hafen hat uns noch beim Ablegen geholfen.



ZEIT Campus ONLINE: Hatten Sie Angst, dass die Gruppe Ihnen etwas antut?

Strass: Das war so einer der Momente, wo man erst später realisiert, was eigentlich passiert ist und wie man sich dabei gefühlt hat. In dem Moment hatte ich keine Angst. Ich war nur froh, dass zufällig auch der Kapitän dabei war, der das Boot schnell dort wegbewegen konnte. Im Nachhinein glaube ich, dass die Leute uns vor allem bedeuten wollten, dass wir abhauen sollen. Sie hätten auch an Bord kommen können oder das Benzin anzünden können, aber das haben sie nicht getan.

"Dass die Rechten hier jetzt so stark sind, ist dem Versagen der EU-Politik geschuldet." Flo Strass

ZEIT Campus ONLINE: Wer waren die Angreifer?

Strass: Wir sind uns sicher, dass es Rechtsradikale waren, die gegen unsere Arbeit hier sind. Am Tag darauf gab es gleich wieder eine ähnlich gefährliche Situation. Da waren wir in einem anderen Hafen zum Tanken, als der Coastguard auf uns zukam und meinte: An eurer Stelle würde ich lieber schnell hier weg. Beim Ablegen haben uns dann aggressive Rechtsradikale entlang der Küstenstraße verfolgt.

ZEIT Campus ONLINE: Ist es das erste Mal, dass Sie als NGO vor Ort in Gefahr sind?

Strass: Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert ist, ja. Aber die organisierten Strukturen von rechts gibt es auf der Insel schon sehr lange. Sie waren nur immer deutlich kleiner und nicht so präsent. Dass die Rechten hier auf Lesbos jetzt so stark sind, ist dem Versagen der EU-Außenpolitik geschuldet und der Tatsache, dass die griechischen Inseln mit den ankommenden Geflüchteten seit Jahren komplett alleingelassen werden.