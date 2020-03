Die schwedische Zeichnerin Liv Strömquist setzt sich künstlerisch mit Beziehungen im Spätkapitalismus auseinander. Sie sagt: Wir haben verlernt, richtig zu lieben.

Warum hat Leonardo DiCaprio immer hübsche Model-Freundinnen, aber mit keiner davon eine längere Beziehung? Wieso ist es heutzutage so erstrebenswert, emotional distanziert zu sein? Und warum kann Selbstliebe keine echte Liebe sein? In ihrem neuen Buch "Ich fühl’s nicht" analysiert die schwedische Zeichnerin Liv Strömquist die Liebe in Zeiten des Spätkapitalismus. Darin erzählt sie in Form von Comics Anekdoten berühmter Menschen, zitiert Philosophen, Soziologen und Psychologen.

Beim Skype-Interview sitzt Liv Strömquist mit einem Kissen im Rücken auf dem Bett und antwortet auf die erste Frage – "Glaubst du an die Liebe?" – mit "Ja". Allerdings erst nach einer bemerkenswert langen Pause.

ZEIT Campus ONLINE:Leonardo DiCaprio ist bekannt dafür, unabhängig von seinem eigenen Alter immer Anfang-20-Jährigen Model-Freundinnen zu haben. Warum ist diese Art, Beziehungen zu führen, ein gutes Beispiel für die Liebe im Spätkapitalismus?

Liv Strömquist: Weil wir die Suche nach der Liebe heute als liberalen Markt verstehen. Die Liebe selbst ist für uns ein Konsumgut geworden. Als könnte man sich auch in diesem Bereich alles selbst aussuchen: Wenn einem die Beziehung nicht gefällt, kommt man einfach mit jemand anderem zusammen. Aber so funktioniert das bei der Liebe ja nicht. Ich kann nicht für jemand anderen entscheiden, dass er oder sie sich in mich verliebt, sondern die andere Person muss das freiwillig tun. Durch diese spätkapitalistische Sichtweise der Liebe nehmen wir uns also selbst die Möglichkeit, uns auf echte Liebe einzulassen. Wirklich zu lieben und geliebt zu werden.

Liv Strömquist, Jahrgang 1978, lebt im schwedischen Malmö. Seit sie fünf Jahre alt ist, zeichnet sie Comics. Ihr aktuelles Buch "Ich fühl's nicht" ist nach "Der Ursprung der Welt", "Der Ursprung der Liebe" und "I’m every woman" bereits das vierte ihrer Werke, das ins Deutsche übersetzt wurde. Es erscheint am 13. März im Avant-Verlag.

ZEIT Campus ONLINE: Ein großer Trend in Sachen Liebe ist aktuell auch gar nicht Partnerschaft, sondern Selbstliebe: Ganz Instagram ist voller "Self-Care", "Body Positivity" und so weiter. Was hältst du davon?

Strömquist: Dieser Bereich wurde mittlerweile auch vom Kapitalismus gekapert. Vor allem für Frauen bedeutet Selbstfürsorge heute doch vor allem, sich teure Hautpflegeprodukte zu kaufen oder ins Spa zu gehen. Ich halte es generell für problematisch, Menschen andauernd zu sagen: "Du musst dich erst selbst lieben, bevor du jemand anderen lieben kannst."

ZEIT Campus ONLINE: Warum?



Strömquist: Weil ich glaube, dass das gar nicht immer machbar ist. Wenn man ständig einen Korb bekommt oder wenn man verlassen wurde, ist es manchmal einfach besser, sich mit seinem Schmerz auseinanderzusetzen, anstatt sich in die narzisstische Fantasie reinzusteigern, dass man ein ach so großartiger Mensch ist. Und außerdem braucht Liebe immer ein Gegenüber, egal, ob das ein Haustier ist oder der Nachbar oder die Schwester. Liebe passiert zwischen zwei Lebewesen. Das kann man nicht nur durch sich selbst ersetzen.

"Wir machen lieber sexy Selfies als sexy Fotos von jemand anderem." Liv Strömquist

ZEIT Campus ONLINE: So etwas Ähnliches sagt auch der Soziologe Byung-Chul Han. In seiner Theorie vom "Verschwinden des Anderen" heißt es, dass wir unsere sexuelle Energie heute vor allem in uns selbst investieren statt in andere Menschen.

Strömquist: Ja, Byung-Chul Hans Werk hat mich stark inspiriert. Er schreibt, dass "der Andere" verschwindet, weil wir dazu neigen, unsere Mitmenschen nur noch als Spiegel zu sehen, mit dem wir unser eigenes Ego bestärken. Wir begehren andere Menschen nicht mehr, sondern wollen von ihnen begehrt werden. Darum machen wir auch lieber sexy Selfies als sexy Fotos von jemand anderem. Wir leben in einer narzisstischen Gesellschaft – und die Frage ist, wie unter diesen Bedingungen noch Liebe entstehen kann.



ZEIT Campus ONLINE: Auch, wenn wir Liebe gefunden haben und eine Beziehung eingehen, definieren wir sie oft nach einer kapitalistischen Logik. Nämlich als Tauschhandel: Beide Partner sollen sich gleich viel lieben und gleich viel in die Beziehung "investieren".

Strömquist: Ja, und dabei vergessen wir, dass es sehr viel Freude machen kann, einfach so Liebe zu geben – auch wenn die andere Person erst mal nicht genauso viel Liebe zurückgibt. Manchmal entsteht Liebe beim anderen ja auch erst, wenn man ihn damit überhäuft. Wenn wir ökonomisch an die Liebe rangehen, wenn jeder seine Liebe hütet und sich sagt: "Ich gebe davon nichts her, wenn der andere nicht genauso viel hergibt", dann beschränken wir uns selbst und verpassen die Möglichkeit, dass zwischen zwei Menschen etwas Neues entsteht. Und letztlich fehlt es unserer Gesellschaft dann insgesamt an Liebe.