Webcampartys, gestreamte DJ-Sets und Onlinebars. Unsere Autorin ging trotz Kontaktsperre feiern: im Internet.

Ich wache auf, wie man aufwacht, wenn man zu viel gefeiert und zu wenig geschlafen hat. Meine Schläfen pochen, meine Haare riechen nach Zigaretten und in meinem Mund schmeckt es nach Zahnpastabier. Ich habe Durst und es ist zu hell. Vom Balkon scheint die Märzsonne in mein Gesicht. Ich taste nach meinem iPhone. Ich will wissen, wie es um den Tag bestellt ist. Der Sperrbildschirm zeigt es mir an: Sonntag, 9.34 Uhr. Mein Experiment hat funktioniert, ich war feiern, trotz Kontaktsperre.

Um 19.11 Uhr und damit ein bisschen mehr als zehn Stunden vor meinem unglamourösen Aufwachen stehe ich in meinem Bad und tusche mir die Wimpern. Ich höre dabei dem Pianisten Igor Levit zu. Auf Twitter spielt er gerade wie jeden Abend eines seiner Wohnzimmerkonzerte, heute ist Robert Schumann dran, Fantasie C-Dur, op. 17. Ich verstehe nicht viel von klassischer Musik, aber was ich höre, klingt nach Träumen. Tausende schicken ❤️-Emojis in Levits Livestream und das ist fast noch schöner als sein Klavierspiel. Emojis sind in diesen Tagen eine wichtige emotionale Währung. Auch Emojis retten uns gerade den Arsch.

Wir feiern heute im Internet, weil wir müssen, und nicht, weil wir so richtig wollen.

Ich muss mich dann ein bisschen beeilen, weil meine Party gleich beginnt. "Samstag, 20 Uhr!", hatte ich meinen Marburger Freunden in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Als wäre alles wie damals, als wir alle noch zusammen studiert haben und ich in das unerhört große Wohnzimmer unserer Dreier-WG eingeladen habe. Kommt erst mal rum, später gucken wir einfach, wo es noch so hingeht. Um 19.44 Uhr schreibt Heiner, dass es bei ihm später wird, und Sarah, dass sie nicht kann, Stress in der WG.



Das Vorglühen

Um 20 Uhr bin ich immer noch allein, um 20.03 Uhr ist Hendrik da. Die anderen, also Judith, Philipp, Marie, Heiner und Björn, werden nach und nach dazukommen. Es ist also alles wie immer, auch wenn wir hier gerade eine Webcamparty bei Zoom, dem Shootingstar der Videokonferenzanbieter, veranstalten und deswegen natürlich gar nichts ist wie immer. Wir feiern heute im Internet, weil wir müssen, und nicht, weil wir so richtig wollen.



Ich schenke mir etwas von meinem Riesling ein und albere mit Hendrik und Vivi herum. Die sind ja schon da. Natürlich besprechen wir erst mal, wie es uns so geht. "Wie geht es dir?" ist immer eine gute Frage, gerade aber scheint sie mir überlebenswichtig zu sein, weil die Antwort darauf stündlich anders ausfallen kann. Die Corona-Krise ist so unwirklich, dass mich abwechselnd mal Zuversicht und mal Panik packt. Je nachdem, wie beschäftigt ich bin.

Hendrik und Vivi erzählen, dass sie gerade viel Computer spielen, also Age of Empires und Animal Crossing. Ich mache das auch und erzähle vom Leben meiner sechsköpfigen Sims-Familie und unserem Dungeons-&-Dragons-Abenteuer, das wir jetzt auch ins Internet verlagert haben. Philipp aus Köln, der ebenfalls zockt, Assassin's Creed, sagt, dass er sich extra für unsere Party den Bart rasiert habe. Seine Freundin Marie, die neben ihm sitzt, hat hoffentlich bald ein Bewerbungsgespräch, und Lea und Michel aus Bonn sehen so aus, als hocken sie mit Marie und Philipp auf dem gleichen Sofa. Ich freue mich, sie alle zu sehen und vermisse es, sie nicht umarmen zu können. Um 20.23 Uhr wählt sich Judith aus Leipzig ein. Alle sehen viele Pixel und es knackt.

Hendrik: Oh Gott, Judiths Internet regt mich jetzt schon auf.

Judith: Jaja, diese Scheißhippies aus Leipzig, die nur 'ne Antenne auf dem Dach haben! Mann, wie funktioniert das hier?

Hendrik: GANZ LAUT REINSPRECHEN. DU MUSST GANZ LAUT REINSPRECHEN.

Judith: HALLO HENDRIK. Habt ihr auch Pizza gegessen?

Ich: Nee, Nudeln.

Hendrik: Isst du eigentlich nur noch Nudeln?

Früher waren wir oft den ganzen Tag zusammen, erst im Politische-Theorie-Proseminar, dann im Delirium/Frazzkeller, einer berühmten Marburger Kneipe. Manchmal sind wir auch noch ins Trauma. Das ist ein Club, oder zumindest das, was wir damals dafür gehalten haben. Aber wenn man sich gut versteht, dann geht man eben überall zusammen hin und hat es überall schön. Also vielleicht auch im Internet.

Vivi: Boah Hendrik, deine Chips sind so LAUT, ey.

Hendrik: KNRSHCHGH.

Lea: Hendrik!!!