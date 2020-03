Das einzig Gute an der Corona-Krise: Man muss keine Angst mehr haben, etwas zu verpassen. Alle hocken rum. Jetzt müssen nur noch die Selbstoptimierer Ruhe geben.

Keiner geht mehr auf Partys, niemand ist auf Reisen. Das mag sich individuell schlimm anfühlen: Geburtstagsfeiern, Urlaube, Familienfeste, Festivals – alles abgesagt. Doch die neue kollektive Erlebnisarmut hat auch etwas Befreiendes. Wenn es so was wie Erlebnissozialismus gibt, dann hat Corona ihn geschaffen. Die Kontaktsperre hat über Nacht alle gleich gemacht. Zumindest alle, die keine Kinder zu Hause bespaßen, niemanden pflegen, hinter einer Kasse sitzen oder Pakete austragen müssen, sind gleich langweilig, gleich untätig. Wer also die Erlaubnis hat, zu Hause zwischen Laptop, Waschmaschine und Mülltonnen im Hof rumzulümmeln, braucht keine Angst mehr haben vor Fragen wie diesen: Habe ich gute Pläne für das Wochenende? Haben die anderen ein aufregenderes Leben als ich? Die Antwort ist immer: nein. Corona killed Fomo!

Man selbst ist nur wieder mit der Chipstüte in der Hand auf dem Sofa eingeschlafen.

Fomo, kurz für Fear of missing out, beschreibt die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, dass Freunde etwas ohne einen erleben, das später zu einer geteilten Erinnerung, zu einem "Weißt du noch, als …"-Moment wird, bei dem man nicht dabei war. Fomo hat gerade Pause. Noch nie in der Geschichte haben so viele Menschen weltweit jeden Tag das Gleiche gemacht: zu Hause sein, einkaufen oder spazieren gehen, Müll runterbringen, Fenster putzen vielleicht, mehr nicht. Keine Feier mehr, die man verpasst, weil man ausgerechnet an diesem Wochenende zur goldenen Hochzeit der Großtante nach Villingen-Schwenningen musste. Keine Clubnacht, zu der noch alle aufgebrochen sind, nachdem man selbst todmüde ins Taxi nach Hause gestiegen ist.

Fomo gilt auch als Soziale-Medien-Krankheit, denn Facebook, Instagram und Co haben das Phänomen potenziert: Die Netzwerke sind voll von den Erlebnissen der anderen, an denen man gerade nicht teilhat. Die anderen liegen am Strand, die anderen posten nachts Gruppenbilder aus der Szenebar, die anderen waren morgens um sieben auf dem Markt und haben frische Tulpen gekauft. Während man selbst nur wieder Überstunden im Büro gemacht hat und mit der Chipstüte in der Hand auf dem Sofa eingeschlafen ist. Fomo klingt nach Luxusproblem und das ist es auch, aber es geht mit sehr realen negativen Gefühlen einher: schlechtes Gewissen, Selbsthass, Neid, Missgunst.

Wer Fomo hat, hat eigentlich Angst, den Anschluss an seine soziale Gruppe zu verlieren. Durch Social Media weiß man zu jeder Zeit, was diese Gruppe gerade plant zu tun, was sie in diesem Moment macht, was sie gestern gemacht hat. Fomo bezieht sich nicht mehr nur auf die Gegenwart (ich bin gerade bei XY nicht dabei), sondern setzt sich nahezu unbegrenzt fort, wenn das Erlebte immer wieder digital abgefeiert wird. So konnte Fomo im 21. Jahrhundert zum Massen- und Alltagsphänomen avancieren.