Die Corona-Pandemie zwingt alle auf Distanz, auch die engsten Freunde. Doch darunter muss die Bindung nicht leiden. Zehn Tipps gegen die Vereinsamung.

Experten empfehlen: Abstand halten. Zu der Frau vor einem in der Supermarktschlange, zum Busfahrer, aber eben auch zu den Liebsten. Soziale Kontakte sind auf ein Minimum zu reduzieren. Große Abendessen mit Freunden, Geburtstagspartys, Bruncheinladungen – alles gute Gelegenheiten, um sich gegenseitig unbemerkt mit dem Coronavirus anzustecken. Dabei sind Krisen Zeiten, in denen man aufeinander angewiesen ist und besser nicht vereinsamen sollte. Das muss man auch nicht. So gelingt die Freundschaft auf Distanz.



Geht zusammen spazieren

Am geringsten ist die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus an der frischen Luft. Wer nicht zu weit von seinen Freunden entfernt wohnt, kann sich für gemeinsame Spaziergänge verabreden. Der Virologe Christian Drosten sagte im NDR-Podcast deutlich: "Es ist nicht so, dass man sich beim Spazierengehen, wenn man sich begegnet, infiziert." Frische Luft tut gut - und am besten tut sie während eines guten Gesprächs mit einer Freundin. Wohlgemerkt, mit einer Freundin und am besten mit etwas Abstand. Auf Spaziergänge in großen Gruppen sollte man verzichten, sicher ist sicher.



Macht euch gegenseitig eine Freude

Ihr lest gerade ein besonders spannendes Buch? Bestellt es im Internet und lasst es an die Adresse eines Freundes liefern, besonders wenn er oder sie gerade in Quarantäne oder gar krank ist.



Ladet zum Brunch, Wein, Abendessen – via Skype

Dass man sich gerade nicht gegenseitig besuchen soll, heißt ja nicht, dass man nicht zusammen essen kann. Verabredet euch zu einer bestimmten Zeit bei Skype, um gemeinsam einen Kaffee zu trinken, zu Abend zu essen oder mit einem Glas Wein anzustoßen. Quatschen lässt es sich dabei (fast) genauso gut, wie wenn man sich gegenüber sitzt. Für Pros: Vorher ein Rezept raussuchen, das alle Beteiligten kochen müssen.

Leiht euch Geld

Vielleicht gibt es im Freundeskreis Menschen, die durch die Corona-Krise in eine finanzielle Notlage geraten. Freischaffende Künstlerinnen und Musiker, Grafikerinnen, Menschen, die in der Gastronomie arbeiten – sie alle haben zurzeit akute Verdienstausfälle. Lasst eure Freunde nicht in die unangenehme Situation geraten, dass sie euch um Hilfe bitten müssen. Wenn ihr etwas Geld übrighabt, bietet ihnen an, es sich zu leihen.

Geht behutsam miteinander um – auch in Konflikten

Vielleicht gibt es Spannungen im Freundeskreis, weil einige den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben und die Bedrohung durch die Coronavirus-Pandemie immer noch herunterspielen. Bevor man eine solche Person verbal attackiert, sollte man sich bewusst werden, dass ihr Verhalten psychologisch einfach zu erklären ist. Verdrängung ist eine natürliche Reaktion auf ein bedrohliches Gefühl wie Angst. Versucht zu verstehen, warum die Person so reagiert: Ist sie schlecht informiert, fehlen ihr vielleicht die aktuellen Fakten und Zahlen zur Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland? Macht sie sich einfach Sorgen um ihre Angehörigen oder sich selbst? Versucht eher, an diese Gefühle zu appellieren und diese ernst zu nehmen, als belehrend oder gar beleidigend zu werden.



Nehmt gemeinsam an Onlineflashmobs teil

Aus Italien gibt es immer mehr Videos, die zeigen, wie Menschen abends an ihre Fenster treten und gemeinsam singen. Am Samstag etwa trällerten viele den Klassiker Azzurro von Adriano Celentano. Greta Thunberg verlagerte am Freitag den Klimastreik auch ins Internet, indem sie ihre Mitstreiterinnen weltweit dazu aufrief, Fotos von sich mit klaren Klima-Botschaften zu posten. An solchen Aktionen teilzuhaben, am besten gemeinsam mit Freunden, fördert das Gefühl der Gemeinsamkeit in Zeiten der Krise.

Holt die Spielkarten raus

Ihr habt nicht nur Freunde mit kleinen Kindern, sondern jetzt auch ein bisschen Zeit? Bietet eure Hilfe bei der Kinderbetreuung an. Vielleicht klappt sogar eine Lern- oder Hausaufgabenhilfe via Skype.

Sucht euch ein gemeinsames Projekt

Du und dein bester Freund sprecht schon ewig darüber, dass ihr mal Spanisch oder Coden lernen wollt? Jetzt ist die Zeit, um gemeinsam einen Onlinekurs zu machen und sich bei Skype zum Vokabeln abfragen zu verabreden.

Nehmt Kontakt zu alten Freunden auf

Warum beschränkt sich der Kontakt zu eurer ehemaligen besten Freundin aus der Grundschulzeit heute auf das gegenseitige Folgen bei Instagram? Wenn wir älter werden, kommt bei vielen Freundschaften einfach das Leben und der Alltag dazwischen. Man zieht in verschiedene Städte, lernt neue Menschen kennen, fängt an zu arbeiten – und verliert den Kontakt. Nutzt die Corona-Krise dafür, diese Freundschaften wieder aufleben zu lassen, oder einfach nur mal wieder gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.



Schreibt mal wieder einen Brief

Die meisten von uns haben jetzt ein wenig mehr Zeit als sonst – Hobbys liegen lahm, der Hin- und Rückweg zur Arbeit fällt weg, und die Freizeitaktivitäten sind heruntergefahren. Die Zeit kann man auch dafür nutzen, alte, langsamere Kommunikationsformen wieder zu entdecken. Wann habt ihr zuletzt einen Brief geschrieben? Freunden zu schreiben, bietet zugleich eine Möglichkeit, seine eigenen Gedanken zu ordnen. Zurzeit passiert jeden Tag so viel, es gibt ständig neue Entwicklungen. Da kann es sinnvoll sein, sich mal kurz mit Stift und Papier hinzusetzen und sich alles von der Seele zu schreiben – und einen Freund daran teilhaben zu lassen.