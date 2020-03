Tesla-Gründer Elon Musk fantasiert über einen riesigen Technoclub unter der geplanten Gigafactory bei Berlin. Die wichtigsten Fragen und Antworten

Diese Idee kam, als man sie am wenigsten erwartete. Am Dienstag stellte Tesla-Gründer Elon Musk auf Twitter eine weitere seiner verrückten Erfindungen vor: Eine "mega Rave Cave" unter der geplanten Tesla-Gigafactory in Brandenburg. Die Technoszene steht Kopf. Was Sie jetzt wissen müssen.



Warum will Elon Musk einen Club bauen?

Elon kommt, wenn es brennt. Als die Barzahlung kurz nach der Finanzkrise vor dem Aus stand, gründete er PayPal. Als der Klimawandel sich als unaufhaltsam zeigte, baute er Elektroautos, die sich fast jeder leisten kann. Musk hat schon Raketen ins All geschickt, um Funklöcher im Thüringer Wald zu stopfen. Und wollte für Thailand eine Druckkapsel bauen, um die in einer Höhle eingeschlossene Fußballmannschaft zu befreien. Jetzt also Techno. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Musk dem grassierenden Berliner Clubsterben etwas entgegensetzen würde. Ein Technoclub in Grünheide? Genial.

Was ist ein Rave?

Bei einem Rave treffen sich Menschen, um gemeinsam zu elektronischer Musik zu tanzen. Dieses Ritual kann man durchaus als religiöse Zeremonie bezeichnen. Hunderte, manchmal Tausende beten dabei eine gottähnliche Kreatur an, die mehrere Meter über der Menge auf einem Podest steht. Diese Kreatur dreht an Knöpfen und bewegt die Menge durch Vibrationen. Das englische Wort Rave leitet sich vom deutschen Wort Rabe ab, weil der Dresscode auf diesen Veranstaltungen schwarz ist. In Zeiten des Coronavirus werden Raves auch super spreading events genannt.

Was ist eine Rave Cave?

Als Rave Cave bezeichnet man einen fensterlosen Raum, der als eine Art Zeitkapsel funktioniert. Für die Dauer des Aufenthalts in einer Rave Cave steht die Zeit vollkommen still, Armbanduhren hören auf zu ticken, selbst biologische Prozesse wie das Abwechseln von Schlaf- und Wachphasen werden außer Kraft gesetzt.

Was für Musik wird in der Rave Cave gespielt?

Musk hat nach einigen Angaben bereits Rammstein angefragt, die älteste und bekannteste Technoband der Welt. Über eine Zusage zum Eröffnungsevent ist jedoch noch nichts bekannt.

Was hat Elon eingeworfen?

Das Schlafmittel Ambien, gemischt mit Rotwein. Im Schlaf kommen ihm einfach immer die besten Ideen.

Wann sind die Neunziger endlich vorbei?

Kurz bevor Musk die Rave Cave ankündigte, hatten sich die Anzeichen darauf gemehrt, dass die Neunziger nun wirklich, tatsächlich, bald vorbei sein würden. Die Berliner Kids näherten sich mit Schlaghosen und Wasserfalltops modisch bereits den Nullerjahren an, ihre Mobiltelefone wirken größer und moderner und kommen schon seit einiger Zeit ohne Antennen aus. Musks Pläne allerdings bremsen die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Jahrzehnts nun. Historiker sehen in seinem Revival der Dorfdisco ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Neunziger doch noch bis auf Weiteres anhalten werden.

Wie sind die Reaktionen auf Musks Pläne?

In der Berliner Raverszene wurde die Ankündigung der Rave Cave durchweg positiv aufgenommen. Ein Raver, der am Dienstagnachmittag im Berliner Stadtteil Friedrichshain auf dem Nachhauseweg von einer Party am Samstag angetroffen wurde, sagte, er fühle sich durch Musks Post "hart getriggert". Der Landfrauenverein Brandenburg hingegen kritisierte Musks Pläne für die Rave Cave scharf. Dem Silicon-Valley-Milliardär wird kulturelle Aneignung vorgeworfen. "Musk nutzt mit seinen Dorfdisco-Plänen die jahrzehntealten Symbole brandenburgischer Kultur und nutzt diese für seine kommerziellen Zwecke", sagte die Vorsitzende der Ortsgruppe Grünheide, Nancy Müller. "Wir werden mit aller Kraft gegen diese Geschmacklosigkeit vorgehen."

Grünheide? Wie kommt man da eigentlich hin?

Mit dem Sprinter nach Berlin und dann zu sechst im tiefergelegten Opel Corsa, Baujahr 1992. Richtung Süden aus Berlin raus und immer dem Laserstrahl nach. Auch fürs Partyhopping ist die Rave Cave geeignet, vom Berghain nach Grünheide sind es mit der Regionalbahn nur 45 Minuten, Sonntagmorgens um neun geht’s sogar noch etwas schneller.

Wer verdient an Musks Plänen?

Der ortsansässige Zimmermannsbetrieb Schmidt & Söhne wurde bereits damit beauftragt, die Rave Cave mit einer Doppelschicht aus 200.000 extra angefertigten Dämmplatten auszukleiden. Das soll verhindern, dass die Produktion in der Gigafactory gestört wird. Der Familienbetrieb wurde mit dem Auftrag über Nacht berühmt, denn in der Rave Cave entsteht nun der größte Raum im Raum, der in Deutschland existiert. Außerdem waren in Grünheide bereits Jobangebote am schwarzen Brett des Gemeindehauses zu sehen. Gesucht werden Menschen, die tagsüber in der Gigafactory und nachts in der Rave Cave arbeiten können. Die Arbeitszeit ist mit 160 Wochenstunden angegeben, die Bezahlung erfolgt in Form von Freigetränken.