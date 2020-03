Mehrere US-amerikanische Universitäten schicken ihre Studierenden vom Campus. Doch die wissen oft gar nicht, wohin sie sollen. Drei Studierende aus Harvard berichten.

Harvard wird zur Geisterstadt. Wo normalerweise 20.000 Studierende leben, die Bibliotheken, Hörsäle und Wohnheime bevölkern, herrscht ab diesem Montag Stille. Wegen der Gefahr durch das Coronavirus wurden die Studierenden des Harvard College in Cambridge, Massachusetts, in der vergangenen Woche gebeten, den Campus mit all ihren Sachen zu verlassen. Den Rest des Studienjahres soll auf Onlinekurse umgestiegen werden. Andere Eliteunis wie die Stanford University in Kalifornien und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) gingen ähnlich vor.

Harvard setzte den Studierenden am vergangenen Dienstag ein Ultimatum: Bis zum Sonntag um 17 Uhr sollten sie ausziehen, schrieb der Dekan des Harvard College in einer Mitteilung. Danach würden die Zugangskarten deaktiviert. Nur in absoluten Ausnahmefällen sei es möglich, auf dem Campus zu bleiben – etwa, wenn man aus einer Gegend komme, die das Center for Disease Control (CDC) als besonders gefährdet eingestuft hat oder wenn für das eigene Heimatland eine Einreisesperre besteht.



Viele Studierende stellt das allerdings vor große Probleme. An amerikanischen Unis wohnen die Studierenden oft direkt auf dem Campus, in Harvard entscheiden sich sogar 97 Prozent der Studienanfänger dafür. Viele Studierende jobben außerdem auf dem Campus: in Laboren, Bibliotheken oder Cafeterien. Das komplette Leben spielt sich auf dem Campus ab. Wenn jetzt plötzlich Unterbringung, Essen und Job wegfallen, bedeutet das eine existenzielle Bedrohung für Studierende, die wenig Geld zur Verfügung haben.





In den sozialen Netzwerken kritisieren deshalb viele die kurzfristige Entscheidung der Harvard University scharf: Längst nicht alle Studierenden könnten es sich mal eben leisten, ein Flugticket nach Hause zu kaufen und bis zum Sommer irgendwo unterzukommen. Wenn sie denn überhaupt ein Zuhause haben. Die Harvard-Studentin Alejandra Iglesias twitterte: "Meine Mutter und ich sind obdachlos, und ich habe jetzt keinen Studentenjob mehr, um meine Familie zu unterstützen." Darunter postete sie ihren Account bei Venmo, einem Bezahldienst, über den man online Geld überweisen kann, mit der Bitte, ihr zu helfen. Denn selbst wer ein Stipendium hat: In den regulären Förderprogrammen an Unis wie Harvard wird nicht einfach Geld ausgezahlt, sondern den Studierenden werden die Kosten für Studium, Unterkunft und Verpflegung ganz oder teilweise erlassen.

Für Sahar Khashayar tun sich noch andere Probleme auf. Die 19-Jährige studiert in Harvard Informatik und Gebärdensprache. Für sie bedeute die Entscheidung ihrer Uni extremen Stress, sagt sie: "Meine größte Sorge ist meine psychische Gesundheit. Hier auf dem Campus kann ich zur psychotherapeutischen Beratung gehen und sehe außerdem regelmäßig meine Freunde." Wie sie ohne ihre zwei Studentenjobs im Labor für Materialphysik und im Büro für Studierendenangelegenheiten finanziell über die Runden kommen soll, weiß sie nicht. Das hat auch Auswirkungen darauf, ob sie sich Praktika und Weiterbildungen leisten können wird – und wie es überhaupt weitergeht mit dem Studium. "Meine Pläne für den Sommer hängen komplett in der Luft."



Sahar hat mit zwei Kommilitonen zusammen ein Crowdfunding-Projekt gestartet: In ein Google-Doc können sich sowohl mögliche Spender als auch Empfänger, die dringend Geld für ihren Umzug oder zur Überbrückung ihrer Einkommenslücke benötigen, eintragen. Sie werden dann miteinander gematcht und können den Geldbetrag senden beziehungsweise empfangen. Dabei gehe es nicht nur um Geld für Miete oder Flüge, sagt Sahars Kommilitone Luca Hinrichs, dessen Idee das Google-Doc war. "Bei einigen geht es auch um die technische Ausrüstung, um online weiterstudieren zu können. Laptops, WLAN... das kostet schließlich alles Geld. Wir hatten aber auch eine Person dabei, die Geld für eine Unterkunft brauchte, weil bei ihr zu Hause jemand schon mit dem Coronavirus infiziert war."



Erst auf massive Kritik von Studierenden, das bestätigen auch Sahar und Luca, bot die Verwaltung der Harvard University finanzielle Hilfen an. Dabei sei es zunächst nur um die Kosten für die Einlagerung von Möbeln und anderen Gegenständen bei einem lokalen Storage-Unternehmen gegangen. Wie bei einem regulären move-out am Ende jedes Schuljahres sollen die Studierenden sämtliche Besitztümer aus den Wohnheimen entfernen. Dafür habe die Harvard University 200 Dollar geboten, die die Kosten aber nicht decken könnten, erzählt Luca.



Dabei ist Harvard die reichste Universität der USA. "Die Uni hat einen Etat von 40 Milliarden Dollar", sagt Luca. "Wie kann es sein, dass sie das Geld hier nicht großzügiger an die verteilt, die es gerade wirklich dringend brauchen?"