Unsere Autorin findet ihre Oma manchmal rassistisch. Die Oma findet sie oft zu sensibel. Wie können beide miteinander darüber sprechen?

Neulich saß ich bei meiner Oma am Esstisch. Wir aßen Brote mit Maasdamer und plauderten über ihre Hecke, die wirklich mal wieder geschnitten werden müsste. Dann erzählte sie mir von einer Taxifahrt: "Der Fahrer hatte einen Turban, sprach kaum Deutsch und musste auf dem Navi schauen, wo er mich hinfahren sollte." Sie verzog das Gesicht und schob hinterher: "Er war trotzdem ganz nett." – "Oma!", platzte es aus mir heraus. "Was soll das heißen? Warum soll er nicht nett sein? Weil er nicht deutsch aussah?" – "Nein, nein. Es war alles okay", sagte sie. "Er war eben nur nicht mein normaler Fahrer."

Das war nicht der erste Streit mit meiner Oma. Seit ich in Hamburg im Master "Journalism, Media and Globalisation" studiere und Seminare zu interkultureller Kompetenz besucht habe, achte ich akribisch auf meine Wortwahl und auf die meiner Familie. Deshalb fallen mir fast immer, wenn ich Oma besuche, fragwürdige Sätze auf: Wenn sie über den Taxifahrer redet oder Einbrüche in ihrer Nachbarschaft, die "Ausländer" begangen hätten. Ich sage dann: "Das klingt rassistisch!" Sie findet: Ich sei zu sensibel und zucke ja schon, sobald jemand von "Ausländern", "Türken" oder "Flüchtlingen" spreche.

Meine Oma ist 86, ich bin 26. Ich liebe es, wenn sie Butterkuchen backt und wir die Krankenhausserie In aller Freundschaft gucken. Ich kann mit ihr über alles sprechen: über Streit mit meinen Geschwistern, meine Hausarbeiten, meine Zukunftsängste. Aber auch über Donald Trump und Carola Rackete. Sie denkt in vielen Dingen anders als meine Freunde. Das finde ich spannend, aber immer öfter sitze ich am Ende unserer Gespräche schlecht gelaunt und schweigsam da. "Du ordnest jeden Begriff direkt als fremdenfeindlich ein und nervst die ganze Familie damit", sagt sie. Ich frage mich: Ist meine Oma eine Rassistin? Oder bin ich zu empfindlich? Und wie schaffen wir es, besser miteinander ins Gespräch zu kommen?

Zuerst möchte ich verstehen, wie rassistische Denkweisen überhaupt entstehen. Ich rufe die Historikerin Franka Maubach an, sie lehrt an der Uni Jena und hat das Buch Zur rechten Zeit: Wider die Rückkehr des Nationalismus geschrieben.

ZEIT Campus: Frau Maubach, Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Geschichte des Rassismus nach 1945. Wann nahmen rassistische Kommentare zu?

Franka Maubach: In der Bundesrepublik ab Mitte der Siebziger- und vor allem in den Achtzigerjahren. Auf Schulhöfen, in Büros und Kneipen erzählten sich die Leute Türkenwitze. Viele Ausländer wurden pauschal als Türken bezeichnet und beleidigt.

ZEIT Campus: Woher kam die Fremdenfeindlichkeit?

Maubach: Die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland hatte sich durch die Ölkrise verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit stieg, die ökonomische Sicherheit nahm ab. Die Gastarbeiter, die man bisher toleriert hatte, wurden plötzlich als Konkurrenten wahrgenommen. Parallel stieg die Zahl der Asylbewerber. Der Spiegel schrieb im Juli 1973: "Die Türken kommen – rette sich, wer kann". Die CSU zog 1986 gegen den vermeintlich massenhaften "Asylbetrug" in den Wahlkampf. In der DDR war es übrigens nicht anders. Die Vertragsarbeiter aus Mosambik oder Vietnam wurden zwar als "Brüder und Schwestern" bezeichnet, aber auch ausgegrenzt, beleidigt und teilweise angegriffen.

ZEIT Campus: "Deutschland ist ein Einwanderungsland!", sagte Angela Merkel 2015: Ist die Lage heute besser?

Maubach: Solche Aussagen sind wichtig für die Integration, aber leider gibt es im Alltag noch immer rassistische Vorurteile und Gewalt.

Mir wird klar: Den Streit, den ich mit meiner Oma habe, den gibt es ähnlich wahrscheinlich in vielen Familien. Viele Worte sind für Oma seit ihrer Kindheit selbstverständlich. Sie versteht nicht, was daran rassistisch ist. Für sie und viele in ihrer Generation ist es normal, von "den Ausländern" zu sprechen, statt von "Menschen mit Migrationshintergrund" oder "people of color". Sie kennt den Kontext der Begriffe nicht, weil sie keine kolonialismuskritischen Seminare und keine migrantischen Freunde hatte. In meiner Generation wird gegendert, und die Älteren verstehen diese Welt nicht mehr.

Diese Diskussionen führen aber nicht nur meine Oma und ich, sondern darüber wird auch auf WG-Partys und in der Schlange an der Supermarktkasse gestritten. Junge Menschen sagen genauso rassistische Dinge, auch sie nennen Migranten "Asylanten", auch sie sind verunsichert. In der aktuellen Shell-Jugendstudie stimmten 68 Prozent der Befragten im Alter von 12 bis 25 Jahren der Aussage zu: "In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden." Bei Rassismus denken viele nur an die AfD – und übersehen, dass ihre eigene Wortwahl unangebracht und schmerzhaft sein kann. Das erschwert den Diskurs.

Ich bin überzeugt, dass Oma mit ihren Kommentaren keinen Rassismus schüren will: Sie war bestürzt über die Wahlerfolge der AfD, sie findet die Hetze der Partei abstoßend. Mit ihrem Frauenclub spendet sie Geld für Projekte, die Kinder und Jugendliche, häufig mit Migrationshintergrund, unterstützen. Und sie sagt trotzdem, ich solle lieber morgens statt spätabends mit der U-Bahn aus Hamburg zu ihr ins Umland fahren – weil abends so viele Ausländer in der Bahn säßen.

Meine Oma hat Angst, ich verstehe nicht, warum. Doch vielen Menschen geht es wie ihr, zeigt die Studie Die Ängste der Deutschen 2019 der R+V-Versicherung. 56 Prozent der Befragten befürchten, dass der Staat mit Geflüchteten überfordert sei. Zukunftsfragen wie der Umgang mit Migration oder mit dem Klimawandel sind mit Angst beladen. Warum? Und was lässt sich dagegen tun?