Wo man hinsieht, machen Männer Probleme. Anderen, aber auch sich selbst. Sind sie noch zu retten?

Es riecht nach Schweiß und zerkochten Bockwürsten, und da möchte man eigentlich direkt wieder umkehren, denn mal ehrlich: Das ist kein guter Anfang. Aber vielleicht lohnt es sich durchzuhalten. Das ist ja auch schon so ein Männlichkeitsding – durchhalten.

Nun ja.

Es ist heiß, es ist Juni, es ist die MannSein, eine Männer-Konferenz, laut Veranstalter die größte Europas. Vor sechs Jahren kamen noch 60 Männer, dieses Jahr sind es mehr als 400. Und nicht nur hier wird über das Mannsein gesprochen, auch bei Helden in Hollywoodfilmen, den einstigen großen Vorbildern vieler Jungs: Der am heftigsten diskutierte Film des Jahres, Joker, handelt von einem missbrauchten, frustrierten und gescheiterten Mann, der zum Terroristen wird. In Ad Astra, der auch dieses Jahr in die Kinos kam, spielt Brad Pitt einen Astronauten, der auf der Suche nach seinem Vater durch den Weltraum reist und viel Zeit damit verbringt, ins dunkle Nichts zu gucken. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte Pitt, dass die Rolle für ihn die Frage aufgeworfen habe, was es eigentlich heiße, Mann zu sein. "Ich bin mit einer Idee von Maskulinität aufgewachsen, die davon handelte, stark zu sein, mit Dingen fertigzuwerden, keine Schwäche zu zeigen, nicht verletzlich zu sein", sagte er. Und fuhr fort: "Die große Falle ist doch die, dass wir Männer so einen Teil unserer selbst verleugnen müssen. Wir unterdrücken unsere Selbstzweifel, unsere inneren Schmerzen, unsere Trauer, unsere Reue." Fuck. Brad. Pitt.

Es lässt sich wohl nicht mehr leugnen, dass mit der Männlichkeit etwas ganz grundsätzlich im Argen liegt. Doch zwischen "Wir müssen darüber nachdenken, was Männlichkeit bedeuten kann" und "Die Feminazis haben uns alles weggenommen!" scheint ein schmaler Grat zu sein. Kann man noch auf ihm wandern? Oder ist er dafür schon zu schmal?

Das Erste, was an der Konferenz auffällt, ist, dass sie wirklich überhaupt nicht hip ist. Die MannSein findet in Berlin-Alt-Tegel statt, am Ufer des Tegeler Sees, an dem ältere Herrschaften mit Gehstock auf den Ausflugsdampfer warten. Es sind Unternehmensberater und Installateure gekommen, Lehrer und Studenten. Manche sind durchtrainiert, und, ja, sie werden sich später auch noch obenrum freimachen, andere haben Bierbäuche. Manche haben Haare auf dem Kopf, manche haben keine mehr. So unterschiedlich wie die Teilnehmer sind die Programmpunkte: Es gibt Reden und Workshops, einen "Spielplatz", auf dem man ringen und Gewichte stemmen kann. Der Gastgeber John Aigner, Selbstbezeichnung: Männercoach, eröffnet mit den Worten, dass hier alles und alle vertreten seien, und disclaimt vorsichtshalber gleich, dass er nicht automatisch hinter dem stehe, was auf der Bühne gesprochen werde.

Schlau von ihm. Manche Vorträge bestätigen die härtesten Vorurteile. Da beginnt einer mit dem Satz: "Ich bin ja froh, hier im Gender-Berlin nicht alle 60 Geschlechter einzeln begrüßen zu müssen." Oder es gibt den obligatorischen Verschwörungstheoretiker, der in lachsrosafarbenem Leinenhemd und Birkenstocks etwas verwirrt die Bühne betritt und den Klimawandel eine Erfindung der "Lügenpresse" nennt.

Diese Trolle sind aber nicht alles. In anderen Vorträgen blitzt immer wieder etwas auf, das angenehm irritierend und unerwartet ist: Unsicherheit. Ein unsicherer Mann erzählt, er habe seinem Vater nie sagen können, dass er ihn liebt, bis es zu spät war. Ein anderer unsicherer Mann berichtet, wie einsam er sei und dass er einen Mitbewohner suche, der kostenlos bei ihm wohnen könne. Ein unsicherer Vater und sein noch unsichererer Sohn erzählen, wie schwierig es war und wie gut es dann getan habe, sich nach Jahren des Schweigens wieder näherzukommen.

Emotionen und Väter scheinen die zwei großen Baustellen der Männlichkeit zu sein: "Mein Vater war kein Vorbild für mich. Dabei hätte ich eins gebraucht", sagt Jonathan, 26, Bart, kariertes Holzfällerhemd und Geoökologie-Student in Potsdam. Seinen Nachnamen möchte er hier nicht lesen. Er habe zwar kein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, der sei aber nie wirklich präsent gewesen, wenn er Rat gebraucht hätte. Während des Studiums sei er dann in eine "nihilistische Phase" geraten, habe nur noch Computer gespielt, "viel, sehr viel", und mit seinem Leben gehadert. Statt mit ihm zu reden, schenkte sein Vater ihm 12 Rules for Life des Psychologen Jordan Peterson.

Peterson ist ein intellektueller Star, in Kanada und den USA pilgern Tausende junge Männer zu seinen Vorträgen, seine Talkshow-Auftritte sind YouTube-Hits. Viele halten ihn für einen reaktionären Denker. Bekannt wurde er 2016, als er gegen ein Antidiskriminierungsgesetz protestierte, das ihn vermeintlich dazu gezwungen hätte, genderneutrale Pronomen zu verwenden. Peterson ernährt sich übrigens ausschließlich von Rindfleisch, das nennt sich carnivore diet. Er sagt, dass die Männlichkeit einen Backlash erlebe und überhaupt nicht toxisch sei.

"Toxische Männlichkeit", populär gemacht hat diesen Begriff unter anderem der britische Autor Jack Urwin, der vor drei Jahren mit dem Buch Boys don’t cry bekannt wurde. Er war 24, als er es schrieb, und sein Vater war vor Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Für Urwin war allerdings klar, dass es letztlich die "toxische Männlichkeit" war, die den Vater krank gemacht hatte. Er meint damit Eigenschaften von Männern, mit denen sie anderen und auch sich selbst schaden. Hohe Aggressivität etwa, hohe Risikobereitschaft und das Unvermögen, offen über Gefühle zu sprechen.

Sicherheitshalber stellt Jonathan gleich klar, dass er mit Peterson politisch nicht unbedingt einer Meinung sei. Doch als Lebensratgeber sei der Psychologe ein richtiger Mentor für ihn geworden. Die 12 Rules böten Orientierung in einer Welt, in der sich alles verändere. "Früher gab es klare Rollenbilder: Der Mann bringt das Geld nach Hause, die Frau kümmert sich um die Familie", sagt Jonathan. "Das ist lange her, und es ist auch gut, dass man nicht mehr so stark in Rollen gezwungen wird." Er wisse aber gar nicht mehr, was er nun stattdessen machen solle und was von ihm erwartet werde.