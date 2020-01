Jennifer und Sven nehmen Tabletten gegen Depressionen. Er will sie irgendwann absetzen, sie auf keinen Fall.

Jennifers Gedanken waren wie Autos, die mit 250 Stundenkilometern über eine Autobahn brettern. "Das war nicht nur unübersichtlich, sondern auch gefährlich", sagt Jennifer Wrona, 24, rote Haare und roter Lippenstift. Sie beschreibt den Zustand, bevor sie das erste Mal Antidepressiva nahm. Das ist fünf Jahre her. Damals wohnte sie noch in Stuttgart, arbeitete in einem Klamottenladen und dachte an schlechten Tagen über Suizid nach.

Seine Gedanken waren wie eine Spirale, die sich immer weiter nach unten drehte. Ohne Ende, ohne Auffangnetz. So beschreibt Sven, 22, dunkelblonde Haare und Brille, das Gefühl in seinem Kopf, bevor er in die Klinik ging. Seinen Nachnamen möchte er für sich behalten. Er sagt, dass viele Menschen eine Depression immer noch als Schwäche auslegen.

Jennifer und Sven sind zwei von etwa 5,3 Millionen Deutschen, die laut Stiftung Deutsche Depressionshilfe jährlich an einer Depression erkranken. Beide nehmen Antidepressiva gegen ihre Krankheit, wie viele andere Betroffene auch. Zwischen 2005 und 2018 hat sich die Zahl der 15- bis 24-Jährigen verdoppelt. Jennifer ist zufrieden mit ihrer Medikation, Sven möchte langfristig weniger Medikamente nehmen. Beide Geschichten werfen Fragen auf: Wann retten Antidepressiva Leben? Und wo können Grenzen der Wirksamkeit liegen?

Jennifer nimmt morgens zwei Tabletten, 150 Milligramm Sertralin, ein Antidepressivum, abends eine Tablette, 50 Milligramm Quetiapin, ein Beruhigungsmittel und Antipsychotikum. Und bei Bedarf noch einmal Quetiapin unretardiert, das wirkt im Gegensatz zu ihren anderen Tabletten nicht zeitverzögert, sondern sofort. "Die Antidepressiva retteten mir das Leben und lassen die Autos in meinem Kopf nur noch mit 130 Stundenkilometern fahren", sagt Jennifer.

Inzwischen ist Jennifer so etwas wie eine Mental-Health-Influencerin. Auf dem Instagram-Kanal @limelu, 4079 Abonnenten, postet sie Bilder und Storys, in denen sie vom Leben mit ihrer Krankheit erzählt. Ein Post zeigt sie im Schlafanzug vor ihrem Spiegel, darunter steht: "Ich trage inzwischen gerne Schlafanzüge. Sie bedeuten nicht mehr Lethargie und Starre, sondern Schlafen." Früher, wenn sie es nicht aus dem Bett schaffte, trug sie den Schlafanzug den ganzen Tag. Heute steht sie auf und geht zur Hochschule in Bremerhaven, wo sie seit Oktober 2018 Digitale Medienproduktion studiert. Vormittags sitzt sie in der Vorlesung, nachmittags kümmert sie sich um ihren Havanesermischling Merle. "Die Medikamente haben mir zu einem Alltag verholfen", sagt sie.

Jennifer Wrona, 24, ließ sich in eine Klinik einweisen und bewarb sich von dort aus an verschiedenen Unis. Seit Oktober 2018 studiert sie an der Hochschule Bremerhaven. Über ihre Depression schreibt sie [@limelu](https://www.instagram.com/limelu/?hl=de).

Eine Depression ist eine komplexe Krankheit, die sich bei jedem anders ausdrücken kann. Betroffene beschreiben sie als tiefe Traurigkeit oder Gefühlsleere, sie sprechen von Antriebslosigkeit oder einer gedanklichen Abwärtsspirale. Aktuellen Erkenntnissen zufolge liegen die Ursachen der Krankheit in der genetischen Anlage, einschneidenden Erlebnissen und der Sozialisierung. Menschen, die akut Hilfe brauchen, können in die offene Sprechstunde eines Psychotherapeuten gehen. Leichte und mittelschwere Depressionen werden meistens mit einer Therapie behandelt, sie arbeitet mit den Prinzipien: Reden, Reflektieren, Verstehen. Doch die Plätze sind rar, die Wartezeiten oft lang. Bis zum ersten Termin dauert es laut einer Studie der Bundespsychotherapeutenkammer für Kassenpatienten durchschnittlich sechs Wochen, bis zum Beginn einer Psychotherapie sind es oft noch einmal fünf Monate. Werden Antidepressiva verschrieben, greifen die Medikamente in den Stoffwechsel der Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin ein und erhöhen deren Konzentration im Gehirn. Welche biochemischen Prozesse dazu führen, dass es Patienten mit Medikamenten besser geht, weiß man allerdings bis heute nicht. Zusammen mit einer therapeutischen Behandlung sind Antidepressiva nach den offiziellen Versorgungsleitlinien bei mittelschweren und schweren Depressionen die Mittel der Wahl.

An seinem Esstisch in Offenbach baut Sven, der an der Uni Frankfurt Politik und Chemie auf Lehramt studiert, fünf Medikamentenpackungen vor sich auf: Mirtazapin. "Ein toller Stimmungsstabilisator, endlich durchschlafen!" Cymbalta. "Mein Liebling. Am Anfang wusste ich lange nicht, ob es überhaupt wirkt, und wenn ja, wie!" Quetiapin. "Ein Start in den Tag ohne Depression!" Sieben Tabletten nimmt Sven täglich. Wenn die Abwärtsspirale nicht aufhört, werden es acht. Sven witzelt oft, wenn er über seine Tabletten spricht, und bekommt dann Grübchen. "Mein schwarzer Humor ist für mich eine Art, mit meiner Krankheit umzugehen", sagt er. Dann glätten sich seine Gesichtszüge, die Grübchen verschwinden: "Ohne die Medikamente würde ich es hier draußen nur sehr kurz aushalten", sagt er.

"Von den Medikamenten erwarte ich, dass sie die Traurigkeit wegmachen wie eine Ibuprofen den Kopfschmerz" Jennifer Wrona

Die Entdeckung der ersten Antidepressiva war in den Fünfzigern Zufall. Auf der Suche nach einem Tuberkulosemedikament stießen europäische Wissenschaftler auf einen Wirkstoff, der zwar die Tuberkulose nicht bekämpfte, dafür aber die Stimmung der niedergeschlagenen Patienten besserte: Iproniazid hemmt den Abbau bestimmter Botenstoffe im Gehirn, unter anderem den von Serotonin und Noradrenalin. Genau den Neurotransmittern, deren Konzentration auch die heute verwendeten Antidepressiva erhöhen.