Die Diskursforscherin Ruth Wodak erklärt die rhetorischen Tricks von Rechtspopulisten und was dagegen hilft.

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson: In aller Welt gewinnen rechtspopulistische und rechtsradikale Politiker Wahlen. Auch in Deutschland dominiert die AfD gesellschaftliche Debatten. Wie gelingt ihnen das, und warum wirken ihre politischen Gegnerinnen und Gegner oft so hilflos? Die Sprachwissenschaftlerin und Diskursforscherin Ruth Wodak, 69, kennt die Antworten.

Ruth Wodak Die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak, 69, emeritierte Professorin der Unis Wien und Lancaster. Vor Kurzem ist das von ihr mit herausgegebene Buch Europe at the Crossroads: Confronting Populist, Nationalist, and Global Challenges erschienen.

ZEIT Campus: Frau Wodak, seit Jahren werden an Stammtischen und in den Medien die Themen der Rechten diskutiert: Migration, innere Sicherheit, "der Islam". Woran liegt das?

Ruth Wodak: Dahinter steckt ein Muster: Rechte provozieren einen Skandal, andere Politikerinnen und Personen des öffentlichen Lebens müssen dazu Stellung nehmen. Wenn etwa der AfD-Chef Tino Chrupalla erklärt, der Begriff "Umvolkung" sei nicht rechtsextrem, oder wenn sein Vorgänger Alexander Gauland den Nationalsozialismus einen "Vogelschiss" in der deutschen Geschichte nennt, passiert das nicht zufällig. Diskutieren dann alle über die Aussage, können die Provokateure die Debatte umdefinieren.

ZEIT Campus: Was bedeutet das?

Wodak: Alle werfen ihnen ihren Tabubruch vor. Dann sagen sie etwa, sie seien falsch zitiert worden, sie stellen sich als Opfer einer Kampagne dar – bis zur nächsten Provokation. So treiben die Rechten die anderen Parteien und die Medien vor sich her. Andere Agenden werden abgedrängt. Ich bezeichne das als "rechtspopulistisches Perpetuum mobile". Und weil sich das Muster sonst totläuft, werden die Sprüche immer krasser und aggressiver. Diese Dynamik muss durchbrochen werden.

ZEIT Campus: Wie kann das gelingen?

Wodak: Statt tagelang über die Provokation zu diskutieren, könnten Journalistinnen und Journalisten sie anders einordnen: "Wieder einmal versucht die AfD uns zu beschäftigen, diesmal geht es um X, aber es gibt wichtigere Themen wie Y." In Deutschland wiederholt sich mit der AfD eine Dynamik, die wir in Österreich seit mehr als dreißig Jahren kennen. Der damalige FPÖ-Chef Jörg Haider war ständig mit Zeilen wie "Angriff auf Europa" auf den Titelseiten der Nachrichtenmagazine. Eine Journalistin sagte mir mal selbstkritisch: "Wir haben Haider gemacht." Mit ihren Provokationen schaffen es die Rechten nicht nur in die Tagesschau und unsere Timelines, sie bieten gleichzeitig ihren Wählern ein Identifikationsangebot. Das ist eine Form von "kalkulierter Ambivalenz".

ZEIT Campus: Was meinen Sie mit kalkulierter Ambivalenz?

Wodak: Ein Politiker kommuniziert mit ein und derselben Aussage verschiedene – oft sogar widersprüchliche – Inhalte und stellt damit mehrere Personengruppen zufrieden. Etwa durch eine formale, aber offensichtlich widerwillige Entschuldigung. Die gemäßigteren Sympathisanten sind dann besänftigt, weil der Politiker sich ja entschuldigt hat. Und die Kernwähler freuen sich, weil er signalisiert, dass er eigentlich weiter zum Gesagten steht.

ZEIT Campus: Gibt es auch ein grünes, sozial- demokratisches oder konservatives Perpetuum mobile?

Wodak: Andere Parteien wollen nicht hetzen. Sie provozieren manchmal inhaltlich, zum Beispiel, als Kevin Kühnert in einem ZEIT-Interview forderte, BMW zu kollektivieren. Dann kommt es darauf an, wie die eigene Partei das vermarktet. Macht sie es gut, kann die Idee Schlagkraft bekommen. Oft widerspricht und relativiert aber gleich jemand aus der eigenen Partei, aus Sorge um Wählerstimmen. In diesem Fall fragte der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs auf Twitter, was Kühnert geraucht habe. Die Parteien müssten eine viel einheitlichere Medienpolitik machen, schlagkräftige Botschaften lancieren, stärker zusammenhalten. Sie bräuchten mehr Kompetenz in den sozialen Medien, müssten in Fokusgruppen untersuchen, was bei den Wählern funktioniert. Das ist aber oft auch eine Kostenfrage. Die rechten Parteien sind da professioneller.

ZEIT Campus: Kann man Parteien wie die AfD oder die FPÖ noch als rechtspopulistisch bezeichnen, oder sind sie rechtsextrem?

Wodak: Es gibt viele unterschiedliche Begriffe. Ich unterscheide, ob sich Parteien innerhalb der demokratischen Verfassung bewegen wie die AfD oder eine paramilitärische Bewegung sind wie die NPD. Rechtspopulistisch sind AfD und FPÖ nicht, da sie auch stark nativistische Elemente mittragen. Es ist daher sinnvoll, von rechtsradikal-populistischen Parteien zu sprechen.