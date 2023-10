Meine Verwirrung begann vor ein paar Jahren in einer Nachrichtenredaktion in München. Erster Tag im Praktikum, erster Artikel in einem überregionalen Onlinemedium, ich glaube, es ging um Gold und Mario Draghi. Ich habe mich richtig reingehängt. Am Abend kam meine Chefin mit dem ausgedruckten Text, sagte, wie toll der doch sei, ach ja, ein paar Änderungen hätte sie da noch, aber insgesamt freue sie sich sehr, dass ich hier sei. Inzwischen weiß ich, dass das, was meine Ex-Chefin bei mir angewandt hat, Sandwich-Methode heißt: Lob, Kritik, Lob. Damit soll alles Unangenehme nicht mehr ganz so doll wehtun. Wie eine korrigierte Schulaufgabe legte sie mir die Blätter auf den Tisch. Es war beinahe jedes Wort rot markiert, durchgestrichen oder unterkringelt. Ich schrieb den Artikel komplett neu.