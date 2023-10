Manche Kinder bekommen zum 18. Geburtstag ein kleines Vermögen: ein paar Tausend Euro aufs Konto, eine Eigentumswohnung oder ein Auto für den Schulweg. Wie fühlt es sich an, plötzlich einen Batzen Geld auf dem Konto zu haben? Sechs Menschen erzählen von Euphorie und viel Verantwortung.



Anja, 57



Schon vor dem 18. Geburtstag hatte ich Geld von meiner Großtante Grete geerbt, die ich kaum kannte, von der es aber viele Fotos in Familienalben gab: eine alte Dame mit einem dunkelbraunen Dutt. Sie wurde jung Witwe und lebte sehr sparsam. Mit der Volljährigkeit hatte ich dann Zugriff auf ihr Vermögen. Es waren um die 200.000 D-Mark, wenn ich mich richtig erinnere, dazu noch eine winzige Einzimmerwohnung in Berlin. Wenn ich nach Berlin fuhr, schlief ich in der Wohnung. Manchmal wohnten auch Freunde dort oder jemand aus der Familie.