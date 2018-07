So ein Betrieb, egal welcher Größe, wirkt auf einen Neuling anfangs wie eine ferne Galaxie. Schnell stellt sich heraus: Wichtiger als Fachwissen ist das geheime Wissen eines Unternehmens und das Erlernen der internen Spielregeln.

Die "70-20-10“-Networking-Regel nach Mike Sansone: 70 % der Zeit investieren, um Vertrauen zu gewinnen und anderen zu helfen, 20 %, um sich selbst zu präsentieren, und 10 %, um andere um Hilfe zu bitten. (c) istock/aleksandarvelasevic

Die Teamkultur steht indes in keiner Betriebsanleitung, sondern vermittelt sich oft nonverbal, z. B. durchs Beobachten feiner Schwingungen: Wer steht immer abseits? Zu wem gehen die Kollegen, wenn sie Hilfe brauchen? Wer sind Wortführer in Diskussionen? Wer sucht Streit? Wer kann gut argumentieren? Auf Dauer unerlässlich sind Verbündete. Doch wie stellt man Networking geschickt an? Am besten sucht man das Gespräch mit Kollegen, stellt sich höfl ich vor und zeigt Initiative. Sich Kollegen gegenüber hilfsbereit erweisen, wenn diese im Stress sind oder auch selbst um Unterstützung bitten, bedeutet in jedem Fall, dass Neulinge offen auf Mitarbeiter zugehen sollen.



So geht geschicktes Networking

Wer Fragen hat, schreibt gerade am Anfang besser keine E-Mail, sondern bevorzugt den persönlichen Kontakt. Vielleicht erfährt man über das eigentliche Anliegen hinaus noch Interessantes?

Mittags sollten sich Jobeinsteiger keinesfalls separieren. Verabreden Sie sich zum Essen in der Kantine – beim Small Talk in den Pausen erfährt man en passant Interna.



Tabu ist es, sich zu positionieren

Eine gute Informationsquelle ist auch eine Verabredung beim Betriebssport: Wird abends gemeinsam Fußball oder ein anderer Mannschaftssport gespielt? Im lockeren sportlichen Umfeld, wo auch Hierarchien keine Rolle spielen, schließt jeder leicht Kontakt. Tabu sollte es allerdings sein, sich zu positionieren. Tipp von Siemens-Mann Alexander Graf von Perponcher-Sedlnitzky: "Sich ja nicht voreilig von eventuell vorhandenen Lagern einnehmen lassen."





