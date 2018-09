© ZEIT CAMPUS Andreas Henn

In der Uni lernen Studierende, wie man sich selbst organisiert – und erhalten wichtiges theoretisches Rüstzeug für das spätere Berufsleben. Was die Hochschulen weniger vermitteln können, sind praktische Tipps, wie sich der Einstieg ins Berufsleben möglichst stressfrei gestalten lässt. Das leisten die Experten von "ZEIT CAMPUS im Gespräch", die durch die Hörsäle der Republik reisen und berichten, worauf es in den ersten 100 Tagen im Job ankommt. Präsentiert wird die Veranstaltungsreihe von der Techniker Krankenkasse.





Der Hörsaal im Hauptgebäude der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ist voll, Block und Kugelschreiber liegen parat. Die ersten Studentinnen und Studenten heben ihre Hände, um Fragen zu stellen. Beantwortet werden sie an diesem Abend nicht nur von ihrem Professor, sondern auch von Vertretern namhafter Unternehmen. Das ist das Prinzip der Reihe "ZEIT CAMPUS im Gespräch": Wissenschaftler, Personalchefs und andere Führungskräfte geben Studierenden und Absolventen an Universitäten in ganz Deutschland konkrete Tipps, wie sie die ersten Tage und Monate im ersten Job meistern.

"Im Workshop erfahren die Studierenden, wie sie eigene Ideen einbringen können."

Am Anfang ist der erste Job überwältigend: Wie sind die Arbeitsabläufe? Wer arbeitet neue Kollegen ein? Siezen oder duzen, T-Shirt oder Hemd? "In der ersten Woche ist es total erlaubt und auch wichtig, Fragen zu stellen", sagt Dieter Mischke, der bei ProSiebenSat.1 als Manager Young Talents dafür verantwortlich ist, dass sich Volontäre, Trainees und duale Studenten schnell im Konzern zurechtfinden. Es könne auch sinnvoll sein, sich schon vor dem ersten Arbeitstag zu informieren, wie der Start ablaufen wird. "Das erspart einem Überraschungen und hinterlässt außerdem den Eindruck von Engagement", sagt Mischke.







Ganz viel Praxis an der Uni: Experten beantworten die Fragen der Studierenden. © ZEIT CAMPUS Andreas Henn

Wie der Name schon sagt, lebt "ZEIT CAMPUS im Gespräch" von der Interaktion und den Fragen der Teilnehmenden. Im Plenum oder im persönlichen Gespräch mit den Referenten hat jeder die Chance, seine Frage loszuwerden. Und das Beste ist: Die Gesprächsreihe kommt direkt zu den Studierenden und Absolventen an die Uni – in diesem Herbst sind Frankfurt am Main, Hamburg, Erfurt, Magdeburg, Bochum und Tübingen an der Reihe. Die Experten aus der Praxis geben auch bei konkreten Unsicherheiten und Problemen Hilfestellung. So wie einer Absolventin im Münchner Hörsaal, die sich nach einigen Wochen im ersten Job verloren fühlt und nicht die Aufgaben zugeteilt bekommt, die in der Jobbeschreibung standen. "So weit sollte es gar nicht erst kommen", sagt Mischke. Bei so schwerwiegenden Irritationen sollten die Absolventen ihre Vorgesetzten darauf ansprechen.





Wie man sich im Job sichtbar macht und die eigenen Ideen einbringen kann, erfahren die Studierenden nach der Diskussion im Plenum. Denn zur Veranstaltungsreihe gehören auch zwei Workshops, in denen erfahrene Beraterinnen und Coaches den Studierenden ganz handfest zeigen, wie sie lernen, souverän aufzutreten und wie sie den Job finden können, der zu ihnen passt (siehe Interview).





So aufregend der Start ins Berufsleben auch ist: "ZEIT CAMPUS im Gespräch" will den Teilnehmenden die Angst vor dem Einstieg nehmen. Wenn nach der Diskussion und den Workshops noch Fragen offen sind, können sich die Studierenden und Absolventen bei Snacks und Getränken auch im persönlichen Gespräch an die Referentinnen und Referenten wenden – und bei dieser Gelegenheit neue Kontakte knüpfen. Aktuelle Termine und Informationen gibt es unter www.zeit.de/100tage.





