Karolin Sommer-Baum ist Diplom-Pädagogin und berät Unternehmen als Coach in Veränderungsprozessen. Bei "ZEIT CAMPUS im Gespräch" leitet sie einen Workshop, der Studierenden dabei hilft, den richtigen Job zu finden. Ein Gespräch über die Kriterien, die dabei helfen können, und darüber, was gute Kontakte damit zu zu tun haben.





Frau Sommer-Baum, wie finden Studierende den Job, der am besten zu ihnen passt?



Der Antwort auf diese Frage sollte man sich aus zwei Blickrichtungen nähern. Zum einen: Wer bin ich als Persönlichkeit, was kann ich und was brauche ich? Und zum anderen: Was gibt der Markt her? Zum Blick nach innen gehört, sich der eigenen Motivationen und Talente bewusst zu werden. Strebe ich im Job nach Macht, Anerkennung oder bin ich eher idealistisch veranlagt?

Die Talente hat man vielleicht schon in Praktika oder Ehrenämtern unter Beweis gestellt: Das kann zum Beispiel ein technisches Verständnis sein, Organisationstalent oder die Fähigkeit, Menschen zu begeistern.





Und der Blick nach außen?



Er besteht darin, ein Gespür dafür zu bekommen, was der Arbeitsmarkt in Bezug auf die eigenen Interessen ermöglicht und welche Berufsfelder zur eigenen Persönlichkeit passen könnten. Ich rate Studierenden, schon lange vor dem Einstieg ins Berufsleben in den Jobbörsen zu stöbern und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Man sollte kreativ überlegen, welche Berufsfelder man mitgestalten möchte und dort hospitieren. Dann lässt sich frühzeitig reflektieren, was die Arbeitgeber erwarten und welche Interessen man möglicherweise noch vertiefen kann. Auch ein gutes Netzwerk mit relevanten Gesprächspartnern kann dabei helfen, den Blick zu weiten.

Netzwerken klingt immer gut, aber in der Umsetzung tun sich viele damit schwer, fremde Menschen anzuquatschen. Wie kann das als Studentin oder Student konkret funktionieren?



Keine Frage, Networking muss man üben. Studierende können sich zum Beispiel ein Netzwerk aufbauen, indem sie Kongresse oder Fachmessen besuchen und sich gezielt auf Gespräche vorbereiten. Wenn man mit drei, vier guten Fragen auf Menschen zugeht, die für den späteren Job interessant sein könnten, fühlt man sich gleich nicht mehr so unsicher. Ein Netzwerk muss aber nicht nur aus bislang Fremden bestehen. Dazu können auch Bekannte aus dem Sportverein gehören, die einen spannenden Job und interessante Kontakte haben. Wichtig ist, ins Gespräch zu kommen, sich auszuprobieren und den Mut zu entwickeln, den ersten Schritt zu machen. Dabei können sich Studenten gegenseitig stärken. Wie das geht, erfahren sie im Workshop.





Nicht alle Absolventen möchten in einem Beruf arbeiten, der genau zum studierten Fach passt. Wann hat man in fachfremden Bereichen eine Chance?



Das ist immer dann realistisch, wenn man in irgendeiner Form an das anknüpfen kann, was in der Jobbeschreibung gefragt ist. Eine Kommunikationswissenschaftlerin, die sich autodidaktisch das Programmieren beigebracht hat und in ihrer Freizeit schon mehrere Webseiten für Freunde aufgezogen hat, kann sich durchaus auf einen IT-Job bewerben. Auch wenn sie die Branche wechselt, sollte sie in ihrer Bewerbung darauf hinweisen, welche Kompetenzen ihr das Studium vermittelt hat – zum Beispiel analytisch zu denken oder sich in neue Sachverhalte einzuarbeiten.

Wo liegen die Grenzen für fachfremde Bewerberinnen und Bewerber?



In einem Bereich, in dem man noch gar keine Berufserfahrung mitbringt, wird es schwierig. Zu ungefähr 70 Prozent sollten sich die eigenen Qualifikationen und die Jobbeschreibung schon überschneiden.





Welche Kompromisse sollten Absolventinnen und Absolventen bei ihrem ersten Job bereit sein einzugehen, wenn der Traumjob nicht verfügbar ist?



Als Berufseinsteiger sollte man damit rechnen, Abstriche beim Gehalt machen zu müssen. Unter Umständen müssen die Absolventen auch erwägen, für eine Stelle umzuziehen. Viele Studierende, die mir in meinen Workshops begegnen, würden am liebsten in einem Konzern arbeiten. Ihnen empfehle ich, auch nach links und rechts zu blicken: Vielleicht ist ein Mittelständler als Arbeitgeber genauso interessant.





Wie haben Sie denn den Job gefunden, der zu Ihnen passt?



Ich habe sieben Jahre lang als Groß- und Außenhandelskauffrau gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, dass ich in diesem Beruf nicht genug gestalten kann. Weil ich damals schon die Azubis ausgebildet habe und wusste, dass ich gerne Menschen bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen und weiterentwickeln möchte, habe ich mir dafür ein passendes Studium gesucht – und bin bei Pädagogik gelandet. Ich habe während des Studiums viele Jobs und Praktika gemacht, durch die ich Kontakte knüpfen konnte und einen guten Einblick in mein späteres Berufsfeld bekommen habe.





