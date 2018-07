Studium bestanden, Vorstellungsgespräch gelungen, den ersten Arbeitsvertrag in der Hand. Doch nun kommt die eigentliche Bewährungsprobe: die Probezeit.

Jeder Betrieb kann sie ansetzen – beim unbefristeten ebenso wie beim Zeitvertrag. In der Regel dauert die Anstellung auf Probe sechs Monate, manche Firmen begnügen sich mit drei. In dieser Phase haben beide (!) Seiten die Chance, einander richtig kennenzulernen. Der neue Mitarbeiter kann überprüfen, ob seine Erwartungen sowie die Versprechungen des Arbeitgebers mit dem Berufsall- tag übereinstimmen. Und der Arbeitgeber will sichergehen, dass der neue Mann, die neue Frau die vorab angepriesenen Fähigkeiten auch in die Tat umsetzen kann. Wie ist das Verhalten im Kollegenkreis? Klappt die Zusammenarbeit? Stimmt die Chemie?



Rein rechtlich beträgt die Kündigungsfrist in der Probezeit zwei Wochen zur Mitte oder zum Ende des Monats. Der Vertrag kann ohne weitere Angabe von Gründen beendet werden. Selbst ein Warnschuss durch eine Abmahnung ist nicht nötig. Einen Kündigungsschutz genießen in dieser Phase nur Frauen, die ihre Schwangerschaft offiziell kundgetan haben.