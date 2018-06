Stärken stärken – wie geht das?

Den Schritt von der Universität hinein ins Berufsleben empfinden Berufsanfänger oft als "Kulturschock", so Stephanie Busch, Expertin für Start-ups. Neues Umfeld, Gepflogenheiten, Zwänge. Im Berufsalltag lernt man sich anders kennen: Was kann ich wirklich? "Karriere", so Berater Jürgen Hesse, "hat auch mit Selbstfindung zu tun." Sein Tipp: "Fragen stellen und beobachten."



Kommunikation ist unerlässlich. Denn um sich selbst besser einzuschätzen, bedarf es der Interaktion, also einer ständigen Rückmeldung durch Kollegen und Chefs. Neue Erkenntnisse über eigene Stärken solle man ruhig offensiv verkaufen. Urteilskraft und Weiterentwicklung kommen bei Vorgesetzten gut an.







Der erste Eindruck: Goldene Regeln zur Körpersprache





Ein kräftiger Händedruck sagt schon viel

Lassen Sie Ihr Gegenüber entscheiden, wie lange dieser erste Kontakt dauert.

Geben Sie die ganze Hand und drücken Sie sie fest.





Ein steter Blickkontakt wirkt überzeugend

Umgekehrt gilt: Wer seinem Gegenüber nicht in die Augen schauen kann, zeigt Desinteresse oder hat etwas zu verbergen.





Wer sich gerade hält, vermittelt Selbstsicherheit

Unterstützt wird dieser Eindruck durch ruhige Bewegungen. Hektische Gesten am besten vermeiden, das erzeugt Unruhe.





Ein aufgesetztes Lächeln bringt nichts

Dauergrinsen ist out. Ebenso lachen, um anderen zu gefallen. Besser: im Raum ankommen, dann entspannt lächeln.





Verschränkte Finger bedeuten Abschottung

Vor der Brust gekreuzte Arme signalisieren Abwehr. Hände im Nacken verschränkt zeigen: "Hier habe ich das Sagen."





Eine frontale Sitzposition korrigieren

Sich gegenüberzusitzen ist wie eine Konfrontation. Besser: Stuhl oder Körper um 45 Grad zum Gesprächspartner hinwenden.