Bei der Vielzahl an Vorlesungen, Hausarbeiten oder Klausuren erinnert das Studium heute an einen Fulltime-Job. Um diese Anforderungen erfolgreich meistern zu können, bietet die TK hilfreiche Strategien an.





Individuelle Konzepte zur Stressbewältigung und zur mentalen Unterstützung des Studiums kommen an den meisten Hochschulen bisher oft zu kurz. Dabei gibt es unterschiedliche Faktoren, die den gefühlten Druck im Studium so erhöhen können, dass es im entscheidenden Augenblick nicht mehr möglich ist, die besten Leistungen abzurufen.



Dazu gehören: ein zunehmender Leistungsdruck, eine Vielzahl an Prüfungen und Leistungsnachweisen, Zeit- und Termindruck, finanzielle Belastungen oder familiäre Verpflichtungen.



Zum Glück können wir lernen, mit belastenden und nervenaufreibenden Situationen gelassener, sicherer und gesünder umzugehen. Mit dem 7-wöchigen Seminar "TK-MentalStrategien" hat die TK ein Stresstraining speziell für Studierende entwickelt. Es umfasst kurz- und langfristige Strategien, mit denen die Studierenden die an sie gestellten Anforderungen in vernünftiger Balance halten können.

Ein gutes Zeit- und Lernmanagement ist ebenso Bestandteil des Programms, wie das Kennenlernen von Autogenem Training. Zudem zeigt das Seminar dem Studierenden nachhaltige Wege auf, sich vor Stress zu schützen oder Prüfungsangst zu bewältigen, um nur einige Inhalte zu nennen. Die TK bietet das Stressbewältigungsseminar kostenfrei an.



Erkundigen Sie sich, ob es die "TK-MentalStrategien" auch an Ihrer Hochschule gibt. Sie haben das Interesse, das Seminar an Ihrer Hochschule zu platzieren oder aber als Studierender teilzunehmen? Schreiben Sie uns: gesundheitsmanagement@tk.de - Stichwort "TK-MentalStrategien".



Übrigens: Die positiven Effekte des Seminars sind durch eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) wissenschaftlich nachgewiesen. Damit ist es das erste evidenzbasierte Stresstraining für Studierende in Deutschland.