Marisa Santalucia, seit sechs Jahren bei der Strategie- und Transformationsberatung Capgemini Consulting tätig, spricht über ihre Erfahrung als Recruiterin.

Marisa Santalucia, Recruiting Specialist DACH

Können Sie sich noch an Ihr Bewerbungsgespräch bei Capgemini Consulting erinnern?

Ja sehr gut sogar! Natürlich war ich etwas aufgeregt – aber ich hatte ein klares Ziel: Einstieg in die Managementberatung. Es war ein sehr offenes und lockeres Gespräch auf Augenhöhe. Ich habe mich sofort willkommen gefühlt und es wurde bereits schnell klar, dass die wertebasierte Kultur und die Menschen im Unternehmen dazu führten: gesucht und gefunden!



Warum haben Sie sich für Capgemini Consulting als Unternehmen entschieden?

Ich habe mich für Capgemini Consulting entschieden, weil mich die Unternehmenswerte sehr angesprochen haben. In den Gesprächen zeigte sich, dass diese tagtäglich gelebt werden und ich habe einen tollen Spirit verspürt. Ich entdeckte für mich große persönliche und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, gepaart mit Spaß und Teamgeist. In diesem Umfeld arbeitet man gern und bis heute nutze ich mit Beratern und Kollegen jede Möglichkeit, dass wir Ziele setzen und gemeinsam umsetzen.

Was macht bei Ihnen im Bewerbungsgespräch einen guten bzw. schlechten Eindruck?

Positive Eindrücke im Bewerbungsgespräch hinterlassen Bewerber, die hohes Interesse am zukünftigen Job und Arbeitgeber zeigen, gut vorbereitet sind und fachlich überzeugen können, dass sie die besten Voraussetzungen für die Zukunft bieten. Wichtig ist es, authentisch zu bleiben, Expertise zu demonstrieren, Sinn für Humor zu zeigen und dass ich die Begeisterung für Projektarbeit rund um digitale Transformation spüren kann. Eher schwierig wird es, wenn ein gewisses Maß an Natürlichkeit fehlt und die Fragen der Kandidaten nicht auf uns oder die spezifische Stelle ausgerichtet sind. Neben fachlichem Können ist auch der persönliche Fit entscheidend.

Welche Fachrichtungen suchen Sie aktuell?

Capgemini Consulting ist der Leader in Digital Transformation und wir suchen Menschen, die Kunden in Veränderungsprozessen rund um die digitale Welt beraten wollen. Dabei begrüßen wir breite fachliche Ausbildungen von Wirtschafts- über Geisteswissenschaftler bis hin zu Technologen und Ingenieuren. Gern heißen wir auch Quereinsteiger willkommen. Die verschiedenen Expertisen ermöglichen es uns beim Kunden neuartige Wege zu gestalten und Lösungen übergreifend zu erdenken und umzusetzen. Begeisterung für den technologischen Wandel ist der gemeinsame Nenner – und das Ziel Innovationen zu nutzen und unseren Kunden den Eintritt in neue Dimensionen von nachhaltigem Erfolg aufzuzeigen.

Welche Gründe sprechen für die heutigen Bewerber dafür, sich für ihr Unternehmen zu entscheiden?

Capgemini Consulting wächst seit Jahren sehr stark am Markt – wir gewinnen Projekte, weil unsere BeraterInnen und Projekte überzeugen. Einen der wichtigen Unterschiede bildet unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden. Eine weitere Besonderheit ist unser ganzheitlicher Beratungsansatz, mit digitalen Möglichkeiten im Mittelpunkt. Wir stehen für den erfolgreichen Wandel – von der Idee bis zur erlebbaren, nachvollziehbaren Umsetzungen. Capgemini Consulting bietet dazu ein weltweit führendes Trainingsprogramm an. Unsere Berater werden über ihre ganze Karriere hinweg gefördert und in neuen Technologien ausgebildet. Um unsere Innovationskraft zu stärken, arbeiten wir mit führenden Unternehmen und Start-ups in Europa, USA und Asien zusammen. Unsere jungen Talente beginnen ihre Karriere im "the Institute" und erhalten dort durch erfahrene Projektleiter das Rüstzeug zum schnellen Einstieg in Kundenprojekte. Im letzten Jahr haben wir 300 Berater eingestellt – wir freuen uns über jeden Einsteiger und die spürbare, positive Aufbruchstimmung, die wir auf allen Projekten nutzen.



Infobox WER SIND WIR? Capgemini Consulting ist die globale Strategie- und Transformationsberatung der Capgemini Gruppe, die global über 190.000 Mitarbeiter in den Bereichen Consulting, Technology und Outsourcing beschäftigt. Als LEADER IN DIGITAL TRANSFORMATION beraten wir mit mehr als 10.000 Consultants weltweit unsere Kunden. Die Basis bilden eine tiefgreifende Expertise rund um die digitale Wirtschaft sowie eine führende Rolle bei organisatorischem Wandel. Die beginnt bei der Entwicklung innovativer Strategien und geht bis hin zur erlebbaren Veränderung bei der Umsetzung. PRAKTIKA Ein Praktikum ist in jedem Bereich möglich, sowohl in den Zentralbereichen als auch auf Kundenprojekten. Aktuelle Angebote sind in unserer Jobbörse ausgeschrieben, jedoch können sich auch kurzfristig z. B. durch neue Projekte weitere Einsatzmöglichkeiten ergeben. Das Schreiben einer Abschlussarbeit ist nach einem erfolgreich absolvierten Praktikum jederzeit in Abstimmung mit dem Fachbereich möglich. ABSOLVENTEN Der erfolgreiche Start in Ihre Karriere liegt uns besonders am Herzen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten pflegen wir die Tradition unseres „the Institute“. Im Kreis von Neueinsteigern arbeiten Sie unter persönlich ausgerichtetem Coaching an Projekten und liefern bereits in den ersten Wochen Inhalte und Einsichten für unsere Kunden. In unserem Berliner Büro am Potsdamer Platz lernen Sie im Team unsere Arbeitsweisen kennen, meistern enge Termine und leisten „Thought Leadership“. Im Institute lernen Sie Beratung von Beratern: „People matter, results count“. Danach starten Sie auf Kundenprojekten vor Ort. KARRIEREMÖGLICHKEITEN Als Hochschulabsolvent starten Sie Ihre Laufbahn bei uns mit einem Training on the Job und sammeln Erfahrung als Projektmitarbeiter. Später befördern wir Sie entsprechend Ihrer Leistung. Je nach Projekt übernehmen Sie die (Teil-)Projektleitung, Verantwortung für bestimmte Themen sowie die fachliche Führung von Mitarbeitern. Weitere Möglichkeiten für Ihre Entwicklung sind der Einstieg in die Akquise von Projekten, der Aufbau von Beziehungen zu strategischen Kunden sowie die Steuerung internationaler Projektteams. WEN SUCHEN WIR? Wir suchen die Besten – Sie suchen eine persönliche Herausforderung und wollen gemeinsam mit unseren Kunden digitale Lösungen konzipieren und umsetzen. Wir erwarten sehr gute Studienleistungen bei einer kurzen Studiendauer sowie erste praktische Erfahrung im Beratungs- und Industrieumfeld. Durch unsere breite Beratungsexpertise qualifizieren sich Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler und Informatiker mit wirtschaftlicher Ausrichtung. Weiterhin sollten Sie Begeisterungs-, Kommunikations- und Teamfähigkeit mitbringen. Außerordentliches Engagement haben Sie durch Auslandserfahrungen und außeruniversitäre Aktivitäten unter Beweis gestellt. Digitale Afinität, exzellentes Englisch, sehr gute analytische Fähigkeiten und unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

Kontakt und Hinweise für Bewerber

Capgemini Consulting

Frau Marisa Santalucia

Olof-Palme-Straße 14

81829 München

Tel.: +49 89 38338-0

recruiting.de@capgemini.com



Bevorzugte Bewerbungsform: Ausschließlich über das Bewerbungstool unserer Stellenbörse.

Ablauf des Auswahlverfahrens für Bewerber: Sichtung der Unterlagen, Telefoninterview, Einladung zu persönlichen Gesprächsrunden

Links zum Unternehmen:

www.de.capgemini-consulting.com

www.de.capgemini-consulting.com/karriere/jobs

www.facebook.com/de.capgeminiconsulting

www.xing.com/companies/capgeminiconsulting



