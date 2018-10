Julia Cedrati auf die Frage: Wen suchen Sie aktuell? - Wir suchen "Typen", die Spaß haben, spezifische Lösungen für Unternehmenssteuerung und Controlling zu entwickeln.

Was reizt Sie heute an Ihrem Job?

Als "People-Person" schätze ich den Austausch mit unseren Kandidaten verschiedenster Provenienz und die Begleitung ihres Weges. Ich gewinne vielfältige Perspektiven und bleibe "nah dran": an der Dynamik in Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft. Ganz wichtig ist mir: Bei CTcon sind wir EIN Team!

Was zeichnet CTcon als Arbeitgeber aus?

Es geht uns darum, dass Sie sich bei uns professionell zuhause fühlen. Wenn Menschen einen hohen Anspruch an sich selbst, ihr Umfeld und ihre Arbeit haben, dann kann daraus etwas Besonderes entstehen.



Was macht bei Ihnen im Bewerbungsgespräch einen guten bzw. schlechten Eindruck?

Unsere Gespräche sind Dialog, nicht Kreuzverhör. Unsere Kandidaten als Menschen kennenzulernen, authentisch, offen und fundiert - über akademische Leistungen hinaus, ist das Ziel! Unreflektierte Standardfloskeln, um ein "Sollbild" nachzuahmen oder "zu gefallen" , sind es nicht.

Wen suchen Sie aktuell?

Wir suchen "Typen", die Spaß haben, spezifische Lösungen für Unternehmenssteuerung und Controlling zu entwickeln. Sie sollten wirtschaftsnah studiert haben, gerne erweitert um andere, analytisch geprägte Studien. Eigene Verantwortung sollten sie suchen, tolle Studienleistungen und "klassische Berater-Skills" zeigen: Sehr gute Analytiker, unternehmerische Denker, soziale Kommunikatoren. Pragmatismus und gute Laune dürfen nicht fehlen. Überzeugen sollten sie.

Haben damit auch Wirtschaftsmathematiker und Informatiker bei Ihnen eine Chance?

Absolut. Willkommen sind auch Ingenieure, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Es gilt: Weniger Excel, mehr Verständnis für Algorithmen & Szenarioanalysen bei tiefer Business-Perspektive.



Infobox WIR SIND ... ...ein international tätiges Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Unternehmenssteuerung und Controlling. Das Unternehmen wurde 1992 als Spin-off der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz gegründet. Heute sind wir aus den Offices in Bonn, Düsseldorf, Frankfurt und München für unsere Klienten weltweit aktiv. Auf unsere langjährige, branchenübergreifende Expertise setzen große Konzerne sowie bedeutende öffentliche Organisationen. Zu unseren Klienten zählt die Hälfte der DAX-30-Konzerne. WIR BIETEN ... Herausfordernde Projekte zur Unternehmenssteuerung in außergewöhnlichen Teams bei marktführenden Klienten. Nachhaltige Veränderungen bewirken. Eine Bandbreite individueller Trainings und Coachings. Teamgeist und Spaß! EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN Ob als Absolvent, Young Professional oder Professional - wir bieten grundsätzlich einen Einstieg auf allen Karrierestufen an; entscheidend sind Ihre Erfahrungen, Schwerpunkte, Stärken und Persönlichkeit. Konkrete Einsatzszenarien diskutieren wir mit Ihnen individuell.

Kontakt und Hinweise für Bewerber

CTcon GmbH

Julia Cedrati

Burggrafenstr. 5a

40545 Düsseldorf

0211-577903-75

E-Mail: recruiting@ctcon.de

Bevorzugte Bewerbungsform: www.ctcon.de/karriere/ihre-bewerbung/online-bewerbung

Ablauf des Auswahlverfahrens für Bewerber: Onlinebewerbung, Telefoninterview, Auswahltag

Links zum Unternehmen:

www.ctcon.de

www.ctcon.de/karriere





