Renke Pflug (Personalreferent) erzählt von seinen persönlichen Erlebnissen bei CEWE.

An was können Sie sich noch bei Ihrem Bewerbungsgespräch bei CEWE erinnern?

Mein Bewerbungsgespräch startete mit einem sehr herzlichen Empfang bei CEWE. Ich hatte zunächst ein Kennenlerngespräch mit meiner zukünftigen Chefin und habe anschließend im Zweitgespräch ein paar meiner heutigen Kollegen und den Geschäftsführer kennengelernt. Die Gespräche mit den darin beschriebenen Aufgaben und Herausforderungen haben mich sehr angesprochen. Der Umgang miteinander war auf Augenhöhe und respektvoll in einer sehr positiven Atmosphäre. Insgesamt 2,5 Stunden dauerten die Gespräche, die mir einen sehr guten Einblick verschafft haben und mich in meiner Entscheidung für CEWE bestärkt haben.

Warum haben Sie sich für CEWE als Unternehmen entschieden?

Auf der Suche nach einem Arbeitgeber, bei dem ich noch mehr in die Eigenverantwortung gehen kann und Gestaltungsspielraum habe, hat mich CEWE sowohl durch seine Internetpräsenz als auch in meinen Vorstellungsgesprächen überzeugt. Es bieten sich spannende Verantwortungsbereiche, die gut zu mir passen. Vor allem gefällt mir der Kontakt zu Menschen, der mir sowohl durch die Zusammenarbeit mit Teamkollegen und den Fachbereichen als auch in den Gesprächen mit Bewerberkandidaten gegeben wird. Unabhängig von meiner Tätigkeit finde ich es toll, für ein Produkt zu arbeiten, das greifbar und im wahrsten Sinne des Wortes haptisch ist. Unsere Produkte sind ausschließlich positiv besetzt und ich kann mich damit einfach in hohem Maße identifizieren.

Was macht bei Ihnen im Bewerbungsgespräch einen guten bzw. schlechten Eindruck?

Ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, bei dem es einen guten Eindruck macht, wenn Bewerber ehrlich sind und ein Gespräch authentisch verläuft. Auch finde ich es sehr wichtig, Eigenmotivation bei meinem Gegenüber zu spüren. Wir bei CEWE wollen unsere potenziell neuen Mitarbeitenden gut kennenlernen und versuchen, die Gespräche so zu führen, dass eine lockere und angenehme Atmosphäre für alle Beteiligten entsteht. Es geht nicht darum, die richtigen oder falschen Antworten zu geben, sondern dass wir verstehen, was ihn oder sie ausmacht, motiviert und welche Werte die Person hat. Weiterhin macht es natürlich einen guten Eindruck, wenn Bewerber und Bewerberinnen vorbereitet sind – sich also mit CEWE und der Vakanz befasst haben und auch Fragen zur Stelle, zum Team oder zum Arbeitsumfeld stellen.

Welche Fachrichtungen suchen Sie aktuell?

Wir suchen vom Absolventen bis zum Senior in einem breiten Spektrum von Fach- und Führungskräften. Besonders wachsen wir in den Bereichen IT (Softwareentwicklung, KI-Forschung, E-Commerce), Marketing und in produktionsnahen technischen Bereichen. Oftmals sind wir auf der Suche nach Experten. Aber auch Quereinstiege sind möglich, wenn man soziale Kompetenzen wie Interesse am Thema, Eigeninitiative und eine gute Auffassungsgabe mitbringt. Sehr gern gesehen sind bei CEWE Initiativbewerbungen – das ist keine leere Floskel, sondern auch über diesen Weg haben einige Angestellte ihren Weg zu CEWE geebnet.

Welche Gründe sprechen für die heutigen Bewerber dafür, sich für Ihr Unternehmen zu entscheiden?

Wer gerne Eigenverantwortung übernimmt und Sinnhaftigkeit stiften möchte, ist bei CEWE an der richtigen Adresse. Und wer zudem Freude an Teamarbeit hat und nach einem Unternehmen sucht, wo man auch außerhalb der Tätigkeiten ein gutes Miteinander pflegt und auch mal das ein oder andere Teamevent feiert, der oder die sollte uns unbedingt kennenlernen. Noch dazu ist Oldenburg eine lebenswerte Stadt mit der richtigen Mischung aus Fußgängerzone, Kneipenszene und vielen grünen Flächen. Ich finde, sie hat das beste Maß an Freiheit und Stadtleben. Ich glaube, das ist überzeugend genug.





KONTAKT

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Herr Renke Pflug

Meerweg 30-32

26133 Oldenburg

renke.pflug@cewe.de

company.cewe.de/de/karriere





Hier können Sie uns treffen:

Career Day: 19.05.2020 an der Universität Oldenburg

Jobmesse Chance: 04.11.2020 an der Hochschule Osnabrück

Karrieretag: 21.10.2020 an der Hochschule Emden/Leer

Alle weiteren Messetermine entnimmst du unserer Online-Karriereseite.







