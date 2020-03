Karrierechancen, langfristige Perspektiven und Benefits für eine ausgeglichene Work-Life-Balance: GISA zählt zu Deutschlands Top Arbeitgebern. Joachim Uttich weiß, warum.





GISA hat aktuell knapp 950 Mitarbeiter. Wer fehlt noch in Ihrem Team?

Wir sind immer auf der Suche nach engagierten Menschen aller Erfahrungsstufen, die Lust haben, die Digitalisierung durch Ihren eigenen Beitrag maßgeblich voranzutreiben. Deshalb sind Initiativbewerbungen immer willkommen! Konkret suchen wir zur Zeit in den Bereichen Application Consulting, Service Management, Beratung, Entwicklung und Administration nach neuen klugen Köpfen, die unser Wachstum mitgestalten möchten. Unser Angebotsspektrum reicht von gängigen SAP Modulen und Microsoft Produkten bis hin zu sehr spezifischen Branchenlösungen z. B. in der Energiewirtschaft. Wichtig ist deshalb nie nur die reine Qualifikation, sondern auch die Fähigkeit zu themenübergreifendem Denken. Bei uns gibt es die unterschiedlichsten Backgrounds von der Informatik, über Betriebswirtschaft bis zu Geisteswissenschaften und teilweise, zumindest für die IT.

GISA wurde mehrfach als TOP Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Warum arbeiten Sie gerne hier?

GISA bietet für mich eine perfekte Balance. Ich habe hier echte Herausforderungen, die Möglichkeit, meine eigenen Talente zu stärken und mich kontinuierlich weiterzubilden. Und das alles in einem menschlichen Miteinander, in dem ich einerseits von anderen lernen kann und andererseits feststelle, dass mein eigener Beitrag wirklich geschätzt wird. Außerdem ist das Unternehmen schon mehr als 25 Jahre erfolgreich am Markt unterwegs. Damit habe ich Zukunftssicherheit und einen stabilen, verlässlichen Rahmen, in dem ich mich trotzdem frei entfalten kann. Ein ganz großes Plus ist für mich auch die Möglichkeit, Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen, vor allem, wenn es um die Familienplanung geht.



Wie gestaltet GISA die Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben?

Bei uns wird Gleitzeit wirklich ernst gemeint. Es gibt lebensphasenorientierte Arbeitszeiten und ganz flexible Modelle, um das Privat- und Berufsleben optimal vereinen zu können. In vielen Abteilungen ist Arbeit von zu Hause problemlos möglich. Wir haben eine Kooperations-Kita, Optionen auf Kinderbonustage oder einen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten. Neben 30 Urlaubstagen können noch bis zu 18 Tage unbezahlter Urlaub beantragt werden. Im Unternehmen selbst gibt es außerdem ein breites Sportangebot von Tischtennis bis Triathlon und eine ganze Reihe an Kursen zur Gesundheitsförderung, wie Yoga, Pilates, Rückenschule etc..





Wie funktioniert Onboarding bei GISA?

Für jeden neuen Mitarbeiter steht ein Pate zur Verfügung, der die Einarbeitung eng begleitet – und das nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch in allen Fragen zu Organisation, Struktur und Abläufen im Unternehmen. Dem liegt ein sehr detaillierter Einarbeitungsplan zugrunde, der zusammen mit dem Paten und dem Teamleiter umgesetzt wird. Flankierend dazu, vermittelt unser internes Weiterbildungsprogramm entweder online oder in Präsenzveranstaltungen sämtliches Wissen, das bei GISA benötigt wird.





Womit können Bewerber bei GISA besonders punkten?

Know-how und Motivation sind grundlegende Faktoren, aber das gilt ja allgemein und nicht nur bei GISA. Enthusiasmus, Offenheit und die Neugier, sich in spannende, komplexe Themengebiete einzuarbeiten, werden bei uns sehr geschätzt. Unser Erfolg ist aber immer Teamarbeit und das heißt, wir brauchen authentische Persönlichkeiten, die gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten, um gemeinsam die besten Lösungen zu kreieren. Im Grunde heißt das, dass jeder bei uns seinen Platz finden kann. Visionäre, Realisten, Analytiker, High Potentials, Anfänger und Profis ziehen bei GISA an einem Strang.



Infobox GISA Wir sind... Die GISA GmbH ist ein IT-Komplettdienstleister und zertifizierter Cloud Service Provider. Als Experte für Energie, den Public Sektor und Industrieunternehmen bieten wir innovative IT-Lösungen für sämtliche branchenspezifischen Prozesse. Mit unserem Marktverständnis und exzellentem IT-Know-how unterstützen wir unsere Kunden von der Entwicklung und Implementierung über die Anwenderbetreuung bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen.

Aktuell beschäftigen wir mehr als 800 Mitarbeiter in unserem Headquarter in Halle (Saale) sowie fünf weiteren Standorten und Büros in ganz Deutschland. Wir bieten... Als umfassender IT-Spezialist bietet GISA ein spannendes Arbeitsumfeld mit neuester Technologie und Software für fachlichen Austausch auf Spitzenniveau. Elaborierte Fort- und Weiterbildungen für zertifizierte Zusatzqualifikationen unterstützen die langfristige Entwicklung und exzellente Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen. Doch Karriere ist bei uns nicht alles: Neue Mitarbeiter durchlaufen mit einem persönlichen Paten einen umfassenden Onboarding-Prozess. Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Optionen sorgen für eine ausgeglichene Work-Life-Balance und Teamzusammenhalt und flache Hierarchien fördern ein angenehmes Arbeitsklima. Perspektiven Top Berufseinstiegschancen und langfristige Perspektiven für Studierende und Young Professionals: Ein Drittel aller Werkstudenten und Praktikanten wurden bisher bei GISA in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Duale Studenten bleiben nach ihrem Abschluss in der Regel für mindestens ein weiteres Jahr im Unternehmen. Daraus ergibt sich für viele der erste Schritt in eine langfristige Mitarbeit bei GISA, für manche sogar die erste Sprosse auf der Karriereleiter bis zur Führungskraft. Hard Facts Praktikanten und Werkstudenten (m/w/d)* erhalten bei GISA eine attraktive Vergütung. Sie sollten für mind. drei Monate zur Verfügung stehen. Die wöchentliche Arbeitszeit als Praktikant beträgt bis zu 38 Stunden pro Woche, als Werkstudent (m/w/d)* während des Semesters bis zu 20 Stunden und während der vorlesungsfreien Zeit bis zu 38 Stunden pro Woche. Duale Studenten erhalten eine Ausbildungsvergütung und arbeiten in der vorlesungsfreien Zeit in Vollzeit bei GISA.





Kontakt und Hinweise für Bewerber:



GISA GmbH

Joachim Uttich

Leipziger Chaussee 191 a

06112 Halle (Saale)

+49 (0) 345 585 2761



E-Mail: joachim.uttich@gisa.de

Bevorzugte Bewerbungsform: via GISA-Bewerbungsportal gisa4u.com oder per Mail

Ablauf des Auswahlverfahrens für Bewerber: 1. Erstgespräch (Telefon, Skype, vor Ort), 2-Zweitgespräch mit fachlichem Austausch, 3. Personalgespräch



Links zum Unternehmen:

www.gisa.de

www.gisa.de/karriere

www.facebook.com/GISA.de

Hier können Sie uns treffen:

Wirtschafts- und Industriekontakte WIK am 06.05.2020 an der Universität Leipzig

an der Universität Leipzig ANHALTspunkt. Karriere. am 07.05.2020 an der Hochschule Anhalt Köthen

an der Hochschule Anhalt Köthen (IT)² - IndustrieTagam 12.05.2020 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Halle (Saale)

an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Halle (Saale) 12.09.2020 Jobmesse Leipzig

Jobmesse Leipzig 12.11.2020 Firmenkontaktmesse Hochschule Merseburg

Firmenkontaktmesse Hochschule Merseburg 25.11.2020 Wirtschafts- und Industriekontakte Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig



