Daniel Pearce verrät warum Sie im Job-Interview immer authentisch bleiben sollten und was das Arbeiten bei einem erfolgreichen Familienunternehmen so attraktiv macht.

Können Sie sich noch an Ihr Bewerbungsgespräch bei REMONDIS erinnern?

Als wäre es gestern gewesen. Das schwierigste an dem Tag war eigentlich das richtige Gebäude zu finden. Das Gespräch selbst lief sehr entspannt und angenehm. Besonders hängengeblieben ist mir, dass ich schon im ersten Gespräch zwei meiner potentiellen Kollegen kennengelernt habe. Das hat mich am Ende in meiner Entscheidung bestärkt, da ich schon einen Einblick in das Team bekommen konnte. Insgesamt war es ein Gespräch auf Augenhöhe. Das war und ist mir auch heute noch persönlich sehr wichtig.





Was möchten Sie heutigen Bewerbern mit auf den Weg geben?

Seien Sie mutig und authentisch! Gerade Absolvent/-innen nehmen Job-Interviews schnell als Prüfungssituation war. Klar, das ist es auch in gewisser Weise. Aber für beide Seiten! Schließlich geht es neben den fachlichen Themen auch um Punkte wie Cultural Fit und Personal Fit. Daher mein Rat - verstellen Sie sich nicht. Bleiben Sie authentisch. Davon profitieren immer beide Seiten.





Was unterscheidet REMONDIS als Arbeitgeber von anderen?

Ganz klar, dass wir ein Familienunternehmen sind. Nicht nur die Präsenz der Familie Rethmann vor Ort bringt das zum Ausdruck, sondern in erster Linie der Spirit der im Unternehmen herrscht und vorgelebt wird. Im Mittelpunkt stehen dabei für alle Mitarbeiter das kollegiale Miteinander und der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen des Unternehmens. Ich persönlich schätze dabei in erster Linie die kurzen Wege, die schnellen Entscheidungsprozesse und den Freiraum der mir gewährt wird.

Welche Fachrichtungen suchen Sie aktuell?

Die Frage wäre eher "welche suchen Sie nicht?". Bedingt durch unser breites Dienstleistungsangebot bietet REMONDIS Einstiegschancen in nahezu allen Fachbereichen. Da reicht es vom Traineeprogramm im Bereich Accounting, Controlling und Finance über den Assistenten der Geschäftsführung bis hin zum/-r Bauingenieur/-in oder Chemiker/-in. Das Spannende ist, dass sich unser Portfolio und damit die möglichen Berufsfelder stetig erweitern.

Welche Gründe sprechen für die heutigen Bewerber dafür, sich für Ihr Unternehmen zu entscheiden?

Was wir alle besonders an REMONDIS als Arbeitgeber schätzen ist zum einen das hohe Maß an Verantwortung, dass uns anvertraut wird und der Gestaltungsspielraum. Zum anderen ist es das Wissen, egal in welcher Position, mit der eigenen Arbeit in Summe einen wertvollen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Wer sich damit identifizieren kann ist hier genau richtig.

Kontakt

REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG

Daniel Pearce

Brunnenstraße 138

44536 Lünen

daniel.pearce@remondis.de

remondis-karriere.de

Hier können Sie uns treffen:

Bonding Firmenkontaktmesse Bochum: 20.10.2020

Bonding Firmenkontaktmesse Aachen: 03.11.2020



Zurück zur Übersicht.