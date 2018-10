Frau Reineke zeigt auf, welche verantwortungsvolle Position ALDI SÜD für Absolventen bietet: Regionalverkaufsleiter übernehmen vom ersten Tag an Führungsverantwortung!

Wie groß ist der Personalbedarf an Hochschulabsolventen bei ALDI SÜD pro Jahr?

Wir suchen pro Jahr ca. 250 Hochschulabsolventen mit unterschiedlichen Studienschwerpunkten für die Position des Regionalverkaufsleiters, für das duale Masterstudium International Retail Management (M.A.) sowie für unsere Einstiegspositionen in unterschiedlichen Fachabteilungen, z. B. Human Resources, Projektmanagement, Einkauf oder Marketing & Kommunikation.



Was bieten Sie Hochschulabsolventen mit einer Position bei ALDI SÜD?

Wir übertragen Hochschulabsolventen von Beginn an sehr viel Verantwortung. Unsere Regionalverkaufsleiter sind gleichzeitig Personaler, Controller und Führungskraft und können selbstständig ihren Tag planen. Zusätzlich bekommen sie ein sehr attraktives Einstiegsgehalt in Höhe von 66.000 Euro sowie einen Firmenwagen, den sie auch privat nutzen dürfen. Schon während der intensiven neun- bis 12-monatigen Einarbeitungszeit starten die Regionalverkaufsleiter mit einem speziell auf die Position zugeschnittenen Weiterbildungsprogramm, welches die persönliche und fachliche Entwicklung gezielt fördert. Darüber hinaus gibt es als Absolvent die Möglichkeit direkt in unseren verschiedenen Fachabteilungen einzusteigen.





Welche Fachrichtungen suchen Sie aktuell?

Wir freuen uns über Bewerbungen unterschiedlichster Fachrichtungen für unsere Einstiegspositionen in den verschiedenen Fachabteilungen oder für den Einstieg als Regionalverkaufsleiter. Absolventen, die Interesse am Handel mitbringen und als "Unternehmer im Unternehmen" direkt Verantwortung übernehmen möchten, sind insbesondere für den Einstieg als Regionalverkaufsleiter geeignet. Generell sind uns Bachelor- und Master- Absolventen gleichermaßen willkommen. Gleiches gilt für Young Professionals und Quereinsteiger, die sich ebenfalls gerne bei uns bewerben dürfen.



Welche Soft Skills werden für eine erfolgreiche Karriere bei ALDI SÜD benötigt?

Für ALDI SÜD muss man gemacht sein. Das wissen auch die Mitarbeiter und sind stolz darauf. Um bei uns im Unternehmen erfolgreich zu sein, muss man Spaß an Verantwortung haben und einen gesunden Leistungswillen mitbringen. Vorallem für die Managementkarriere als Regionalverkaufsleiter sollte man zudem Einfühlungsvermögen haben, um seine Mitarbeiter führen und entwickeln zu können. Aufgrund des ständigen Austausches mit Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern sollte der Bewerber kontaktfreudig sein und ein ausgeprägtes Kommunikationstalent mitbringen. Gleichzeitig werden auch organisatorische Fähigkeiten benötigt, um die verantwortungsvollen und herausfordernden Aufgaben erfolgreich zu meistern.





Was kommt im Auswahlprozess auf die Bewerber zu?

Der Auswahlprozess ist abhängig von der Position. Für die Position des Regionalverkaufsleiters beginnt der Auswahlprozess mit einem Vorstellungsgespräch mit dem Geschäftsführer der jeweiligen Regionalgesellschaft. Anschließend erfolgt eine Potenzialanalyse, um die Einstellungen, Erfahrungen und Persönlichkeitseigenschaften des Bewerbers zu erfassen. Nach positivem Gespräch sowie der durchgeführten Potenzialanalyse begleitet der Bewerber einen unserer Regionalverkaufsleiter während seines Arbeitsalltags, um Einblicke in die zukünftige Position zu erhalten. Der erfahrene Regionalverkaufsleiter steht dem Kandidaten für alle Fragen zur Verfügung, bevor am Ende des Tages ein weiteres Gespräch mit dem Geschäftsführer folgt. Für die Einstiegspositionen in unseren verschiedenen Fachabteilungen werden in der Regel zwei Interviews geführt, damit der Bewerber seinen potenziellen Vorgesetzten sowie das Team kennenlernen kann. Weitere Informationen zu unseren Mitarbeitern, der Arbeit bei ALDI SÜD sowie unseren offenen Positionen finden Sie auf karriere.aldi-sued.de.



