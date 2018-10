Natalia Galdynski ist bei ALDI Nord verantwortlich für das Recruiting. Im Interview rät sie jedem im Bewerbungsgespräch authentisch zu sein: Zeigen Sie uns, wer Sie sind!





Was ist für Sie der wertvollste Tipp fürm ein Bewerbungsgespräch bei Aldi Nord?



Wir möchten wissen, welche Persönlichkeit hinter unseren Bewerbern steckt. Der wichtigste Tipp ist daher: Authentisch sein. Zeigen Sie uns, wer Sie sind!



Was ist Ihnen aus Ihrem eigenen Bewerbungsgespräch bei Aldi Nord in Erinnerung geblieben?



Es war ein Gespräch auf Augenhöhe, sehr angenehm und freundlich. Mein Bauchgefühl sagte mir direkt: "Das ist es! Hier möchte ich arbeiten." Im Gespräch wurde mir bewusst, dass Aldi Nord ein Traditionsunternehmen mit klassischen Werten ist, gleichzeitig aber auch voll auf Modernisierung setzt.



Warum haben Sie sich für Aldi Nord als Arbeitgeber entschieden?



Mich reizte besonders, dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine Recruiting-Abteilung gab und ich Aufbauarbeit leisten konnte. So konnte ich schon als junger Mensch Verantwortung übernehmen und viel selbst gestalten.

Inwiefern haben sich die Anforderungen bei Ihnen im Unternehmen in den vergangenen Jahren verändert?



Im Handel ist viel im Umbruch und das spiegelt sich auch bei Aldi Nord wider. Themen wie Digitalisierung oder Kundendialog spielen eine immer größere Rolle. Dadurch haben sich bei uns neue Tätigkeitsfelder ergeben. Was aber geblieben ist: Wir suchen Menschen, die dynamisch sind und Lust haben, etwas zu bewegen.



Welche Fachrichtungen suchen Sie aktuell?



Wir suchen aktuell verschiedene Fachrichtungen unter anderem für unsere IT, den Verkauf, das Marketing oder unsere Unternehmenskommunikation. Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie auf aldi-nord.de/karriere.





Kontakt:

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Natalia Galdynski

Huttropstr. 60

45138 Essen



natalia.galdynski@aldi-nord.de

www.aldi-nord.de/karriere





