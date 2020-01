Für Seenotretter bedeutet das kleine Gerät eine große Entlastung: Mit TRAGVIS sind im Wasser treibende Menschen oder Trümmer selbst bei Regen, Nebel oder Dunkelheit besser erkennbar. An dem innovativen System für Such- und Rettungseinsätze auf hoher See forscht Dr. Enno Peters mit einem dreiköpfigen Team im DLR-Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen in Bremerhaven. Die Wissenschaftler haben einen aktiven optischen Sensor entwickelt und nutzen Kamerasysteme, die mit einer eigenen Lichtquelle arbeiten. "Wir synchronisieren die Beleuchtungsimpulse und die Verschlusszeiten der Kamera, um störende Rückstreusignale größtenteils zu unterdrücken", erklärt Enno Peters. Erste Feldtests lieferten vielversprechende Ergebnisse.

TRAGVIS: So funktioniert das Leichtgewicht

Das System beruht auf dem sogenannten Gated-Viewing-Prinzip. Ein Laserscheinwerfer beleuchtet mit kurzen Lichtpulsen die Umgebung bis zu einer Entfernung von 250 Metern und liefert eine entfernungsaufgelöste Szenenerfassung. Alles außer dem ausgeleuchteten Bereich ist auf den Bildern dunkel. Das ist gewollt: "Aus den dunklen Bereichen kommt kaum Störung durch atmosphärische Rückstreuung an Partikeln", erläutert Gruppenleiter Enno Peters. "Besonders bei Nebel lassen sich so noch Bilder generieren, die mit herkömmlicher Messtechnik nicht mehr möglich sind." Ähnliche Systeme gibt es zwar bereits, sie sind aber zu groß und schwer, um sie flexibel auf den Seenotrettungskreuzern und -booten der DGzRS einzusetzen. Die Sensoren von TRAGVIS hat das Team daher möglichst leicht und kompakt ausgelegt. Ihre Arbeiten umfassen Instrumenten- und Sensorentwicklung, Labormessungen sowie Simulationen der optischen und elektrischen Eigenschaften des Systems. Auch die Software für ihr Messprogramm schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst.

Spannende Projekte zum Mitgestalten

Enno Peters, der vor seinem Einstieg beim DLR an der Universität Bremen geforscht hat, schätzt die großen Gestaltungsfreiheiten im 2017 neu gegründeten Institut. Als einer der ersten Mitarbeiter hat er auch an der Ausstattung von Laser- und Optiklabor mitgearbeitet, von der Grundrissplanung mit dem Architekten bis zum Kauf der notwendigen Geräte. Inhaltlich hat der promovierte Physiker ebenfalls viel Spielraum: Das Projekt TRAGVIS ist nicht etwa durch eine Vorgabe im Institut entstanden, sondern aus einer Idee von Enno Peters und seinem Kollegen, dem Elektrotechnik-Ingenieur Jendrik Schmidt, die sich sinnvolle Anwendungsgebiete für moderne Sensorik überlegt haben. Zum Team gehören noch eine promovierte Physikerin und ein Bachelor-Student der Maritimen Technologien an der Hochschule Bremerhaven. "Als Physiker beginne ich immer ganz unten und will alles verstehen", betont Enno Peters. "Unsere Ingenieure fangen dagegen oft in der Mitte an und erzielen dadurch manchmal einen schnelleren Fortschritt, das Verstehen kommt später." Gerade wegen der unterschiedlichen Sichtweisen harmonieren sie sehr gut als Arbeitsgruppe.

Im Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen, das direkt am Hafen liegt, arbeiten inzwischen rund 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an interdisziplinären Projekten und hoffen auf weitere Verstärkung. Die fachübergreifende Forschung ist typisch fürs DLR, das bundesweit rund 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Standorten beschäftigt. Sie treiben wegweisende Technologien für Luft- und Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung voran – unter den besten Voraussetzungen: Das DLR unterhält eine hervorragende Infrastruktur mit zahlreichen Großforschungsanlagen und bietet hochwertige Weiterbildungsangebote, familienfreundliche Personalpolitik und eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre.

Anwendungsnahe Forschung mit Schlauchboot

Bei einem ersten Feldversuch hat das wissenschaftliche Team nachts in Bremerhaven erprobt, ob TRAGVIS überhaupt funktionieren kann. Dafür haben sie die einzelnen Komponenten auf ein Stativ geschraubt und vom Institutsgebäude aus einen Reflektor in unterschiedlichen Entfernungen angeleuchtet. Beim zweiten Test im Sommer dieses Jahres waren die Bedingungen schon wesentlich näher am späteren Einsatzzweck: Im Hafenbecken wurden Institutskollegen in Überlebensanzügen von einem Schlauchboot ausgesetzt und per TRAGVIS aufgespürt. Das System war dabei immer noch an Land aufgebaut. Auch dieser Test war erfolgreich. "Wir konnten die Leute im Wasser sehr gut erkennen und erstmals beweisen, dass die Einzelkomponenten zusammen funktionieren", berichtet Enno Peters. Der nächste Versuch im Frühjahr ist bereits geplant – diesmal im offenen Meer außerhalb des Hafenbeckens. TRAGVIS wird dabei erstmals auf einem Seenotrettungskreuzer stehen.

