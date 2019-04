Wie können wir in Zukunft gesund leben? Wie können wir ein gelingendes Zusammenleben sicherstellen – auf internationaler wie kommunaler Ebene? Wie können wir Technik so einsetzen, dass sie uns nutzt?

Für diese gesellschaftlichen Herausforderungen müssen wir in den kommenden Jahren tragfähige Lösungen entwickeln. An der Hochschule Fulda bieten acht Fachbereiche, fünf wissenschaftliche Zentren, zwei Forschungsverbünde und vier Promotionszentren die besten Voraussetzungen dafür.













Die Forschungsschwerpunkte:

Gesundheit, Ernährung, Lebensmittel: Hier arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Fragen aus allen Bereichen von Public Health, an der Pflege- und Versorgungsforschung, der Gesundheitsförderung, aber auch an Fragen rund um gesunde Ernährung und gesunde Lebensmittel in allen Lebensphasen.

Interkulturalität und soziale Nachhaltigkeit: Interkulturelle, sozial-politische, ökonomische und rechtliche Aspekte der Globalisierung und Europäischen Integration sowie Forschung zu sozialer Gerechtigkeit, Sicherung immaterieller Güter (Klima, Gesundheit, Teilhabe), sozialräumlichen Disparitäten und sozialer Nachhaltigkeit stehen bei diesem Schwerpunkt im Zentrum.

Informatik und Systemtechnik: Hier geht es zum Beispiel um nutzerzentriertes Design und innovative Interaktionstechniken wie Gesten- oder Sprachsteuerung, Barrierefreiheit, neue Konzepte und Anwendungen der Informations- und Automatisierungstechnik, Nutzung von Methoden der "Künstlichen Intelligenz" im Kontext der Datenanalyse, Klassifikation, Modellbildung und Regelungstechnik.





Geforscht wird mit starkem Anwendungsbezug: Die Wissenschaftler/-innen entwickeln ihre Fragestellungen aus der Praxis, arbeiten interdisziplinär und beziehen Praxisvertreter/-innen in die Projekte ein. So sind sie ganz nah dran an den Fragen, die die Gesellschaft bewegen.

