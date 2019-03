Wie wir uns fortbewegen, wird immer sicherer, effizienter und intelligenter.

Autos kommunizieren schon heute mit dem Fahrer, vernetzen sich mit ihrer Umgebung, fahren rein elektrisch und bald auch automatisch. Dabei sind sie nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern auch Lebensräume. Gestaltet und entwickelt werden sie von Menschen mit Ideen, Kreativität und Kompetenz. Sie alle wissen, worum es geht – um die Zukunft der Mobilität. Diese aktiv mitzugestalten, ist eine äußerst spannende Aufgabe. Unter dem Motto "Driving Tomorrow" präsentiert sich die IAA 2019 in Frankfurt am Main als eine führende Plattform für die Mobilitätswende. Hier treffen sich vom 12. bis 22. September die globalen Player der Automobilindustrie, die führenden Anbieter neuer Mobilitätslösungen, innovative Tech- Unternehmen und angesagte Start-ups.

IAA Career – Treffpunkt für High Potentials

Die Automobilindustrie ist in einem tiefgreifenden Wandel. Alte Berufsbilder ändern sich, neue kommen hinzu. Was haben ein Data Scientist, UX-Designer, Cloud-Architekt oder ein Natural Language Processing Experte mit dem Thema Mobilität zu tun? Die IAA Career ist der neue Treffpunkt für passionierte Studierende und Young Professionals aus den Bereichen Ingenieurswesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, IT, Design, Vertrieb und Marketing, die Lust haben, die Zukunft der Mobilität neu zu erfinden. Es erwarten Sie fachliche Challenges und Dialogformate, exklusive Gespräche, Ideenaustausch und Direktkontakte mit attraktiven Arbeitgebern der Mobilitätswelt. Gleichzeitig erweitern Sie Ihr Netzwerk und stellen Ihre Fähigkeiten konkret unter Beweis. Wofür Ihr Herz auch schlägt – auf der IAA Career haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leidenschaft zu entdecken und zu teilen!

Bewerbung für die IAA Career

Zum Ende des Sommersemesters 2019 wird es an Deutschlands Hochschulen einen Aufruf zur Bewerbung für die IAA Career geben. Wenn Sie sich qualifizieren, können Sie im September in Frankfurt dabei sein. Zuerst steht das persönliche Kennenlernen mit Mentoren und Recruitern von namhaften Automotive- und Mobilitätsanbietern im Mittelpunkt, bevor wir Sie dann auf unseren IAA Career-Parcours schicken: Dieser erfordert Fachwissen, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit. Im "Escape Cube" werden beispielsweise unter Zeitdruck im Team Hinweise gesucht; es wird kombiniert, geschickt und kreativ agiert, um Lösungen zu erarbeiten. An IT-affine und Coder wendet sich das Modul "API Bot" mit stark fachbezogenen Aufgaben, während die "QR Code Ralley" zur digitalen Schnitzeljagd einlädt. Zentrum der IAA Career ist die Career Stage mit ergänzenden Vorträgen, Ideenpitches und weiterem Programm mit Spaßfaktor. Zudem bleibt genügend Zeit für das Networking und zum Erkunden des IAA-Geländes. Nutzen Sie die Chance zum Kickstart Ihrer Zukunft auf der IAA Career!