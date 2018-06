Inhalt Seite 1 — Frauen am Steuer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frauen können Autos bauen. Das weiß man spätestens, seit Volvo auf dem Genfer Autosalon 2004 den YCC vorgestellt hat. Ein schicker Prototyp, der von einem weiblichen Ingenieursteam entwickelt worden war. Drei Jahre später jedoch ist der YCC schon wieder Geschichte und steht im Designmuseum von Göteborg. Der Prototyp ging nie in Serie.

Schade für den YCC, doch alles in allem zeigt diese Episode, dass Ingenieurinnen längst in einer der letzten Männerdomänen, der Automobilindistrie, angekommen sind. "Die Zeiten, in denen Frauen im Ingenieurberuf gegenüber Männern benachteiligt waren, sind vorbei", sagt Wendelin Wedeking, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. "In deutschen Unternehmen hat man längst begriffen, dass Ingenieurinnen ihren Job ebenso gut machen wie ihre männlichen Kollegen."

Frauen werden gebraucht, auch weil die Branche den Ingenieursmangel deutlich zu spüren bekommt. Außerdem werden fast 80 Prozent aller Kaufentscheidungen für ein Auto von Frauen getroffen oder zumindest stark beeinflusst. Doch um Frauen tatsächlich vermehrt für Ingenieurberufe und insbesondere für die Automobilbranche gewinnen zu können, müsste bereits viel früher angesetzt werden. "Es gibt nach wie vor viel zu wenig Mädchen, die sich in der Schule für Fächer wie Physik und Mathematik begeistern - und in der Folge daher auch zu wenige Abiturientinnen, die technik-wissenschaftliche Studiengänge wählen", sagt Dr. Susanne Ihsen, Professorin für Gender Studies in Ingenieurwissenschaften an der TU München.

Ihrer Meinung nach müssten Schülerinnen bereits in den Grundschulen, spätestens aber in den Gymnasien näher an technische Themen herangeführt werden. Die bundesweiten Girls Days seien dabei ein Schritt in die richtige Richtung, denn sie geben Schülerinnen der fünften bis zehnten Klassen einen Einblick in die Praxis vor allem technischer und naturwissenschaftlicher Berufe. "Sie sind ein frühzeitiger Ansporn, in der Berufsorientierung auch mal nach rechts und links zu schauen", so Ihsen.

Auch die Unternehmen selbst bemühen sich um den weiblichen Nachwuchs. Einige große Autohersteller engagieren sich da bereits direkt an den Hochschulen, beispielsweise durch Kooperationen im Bereich Mentoring: Ingenieurinnen aus den Unternehmen arbeiten bereits im Studium mit den jungen Frauen zusammen, unterstützen diese besonders in der Phase der Diplomarbeit und suchen nach geeigneten Stellen im Unternehmen. Laut VDI sind derzeit lediglich 10 Prozent aller Ingenieurstudenten weiblich - 100.000 Frauen also, die die Unternehmen schon früh für isch einnehmen möchten.

Doch gerade in der Automobilbranche fällt es Frauen immer noch schwer, Fuß zu fassen. "Vielen fehlt das Spielerische, eine Komponente, die bei Männern deutlich öfter zu finden ist," hat Susanne Ihsen beobachtet. Frauen würden sich lieber einer intensiven Selbstprüfung und Selbstreflektion unterziehen. "Einfach mal zu sagen: Mal sehen, ob 80 Prozent nicht auch reichen, das fällt ihnen viel zu schwer", so Ihsen. Genau dieses zögerliche Verhalten hat einen großen Anteil daran, dass Frauen in den Führungsebenen außerordentlich dünn gesät sind.

Natürlich gibt es noch starken Nachholbedarf bei der Integration von weiblicher Verstärkung in Ingenieurberufen. Und doch machen sich erste Erfolge bemerkbar, etwa beim Rückgang der Arbeitslosenquote von Ingenieurinnen. Lag diese 2001 noch bei 20 Prozent gegenüber 9 Prozent bei ihren männlichen Mitstreitern, so ist sie heute auf 9,7 Prozent bei Frauen und 3,1 Prozent bei Männern gesunken.