"Sie nehme ich nicht mit zur Exkursion, Sie sehen ja eh nichts." Anna* spielt nervös mit den Ärmeln ihres blauen Kapuzenpullovers und lächelt verlegen. Anna kam blind zur Welt. Dank einer Augenoperation besitzt sie jetzt eine Sehkraft von 10 Prozent. Anna studiert Geographie, doch auf dem Freiburger Campus sammelte sie nicht nur positive Erfahrungen.

"Wenn man wie ich sehbehindert ist, ist man in der Universität oder in Geschäften erst mal die Bescheuerte, die nichts kapiert und häufig angeschnauzt wird". Lange habe sie versucht, ihre Behinderung zu vertuschen und ihr Studium auf vermeintlich normalem Weg zu absolvieren. "Man hat zwar gesehen, dass ich eine dicke Brille trage und meine Augenbewegung nicht richtig steuern kann, aber meine Kommilitonen wussten nicht wirklich Bescheid", erzählt sie. Vor lauter Frust war Anna kurz davor, ihr Studium abzubrechen.

Dass es nicht soweit kommt, dafür sorgt Sylvia*. Sie ist ebenfalls Geographiestudentin und seit kurzem Annas persönliche Tutorin. Gemeinsam mit Anna arbeitet sie Lehrveranstaltungen nach, hilft ihr beim Lesen von Landkarten, besorgt Materialien, geht mit ihr raus in die Natur, um dort beispielsweise Pflanzen zu bestimmen und sorgt somit dafür, dass Anna auch in der Praxis nicht den Anschluss an ihre Kommilitonen verliert.

Neben der fachlichen Betreuung hat sich Sylvia aber noch einer weiteren Aufgabe verschrieben: "Ich möchte Anna Mut machen, gegen die Diskriminierung Sehbehinderter anzukämpfen und ihre Recht einzufordern". Keine leichte Aufgabe, denn Selbstvertrauen ist bei Anna kaum noch vorhanden.

Die zentrale Beratungsstelle für behinderte Studierende an der Marburger Philipps-Universität schätzt, dass es bundesweit etwa 450 blinde Studenten gibt. Doch die Dunkelziffer liegt wohl weitaus darüber. Nach einer Umfrage des deutschen Studentenwerks fühlen 2000 Studenten während ihres Studiums durch mangelnde Sehkraft beeinträchtigt. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Auch Anna gehörte jahrelang zu den statistisch nicht erfassten Sehbehinderten und glaubt, dass die meisten Studenten ihre Sehbehinderung so gut es geht vertuschen. "An der Uni Freiburg kenne ich noch drei, vier sehbehinderte Juristen. Und niemand von ihnen bekennt sich zu ihrer Schwäche."

Ganz anders als Anna geht Frank* mit seinem Handicap um. Frank ist 26 Jahre alt und studiert wie Anna in Freiburg. In früher Kindheit erkrankte er an Augenkrebs und ist seither blind. An Selbstbewusstsein und Lebensfreude mangelt es ihm jedoch nicht. Er und sein schwarzer Hund Gianna sind an der Uni bestens bekannt. "Natürlich muss ich in den Seminaren bei Powerpoint-Präsentationen mal sagen: Stopp, ich komme gerade nicht mit. Aber generell haben die Dozenten und Kommilitonen kein Problem damit, zumal ein Drittel des Kurses den Stoff eh nicht verstanden hat und dankbar für eine Wiederholung ist", sagt er.