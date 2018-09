In Haidian, einem Stadtteil im Nordwesten Pekings, entsteht ein neues, ein anderes China. In das Meer sozialistischer Zweckbauten und der eilig in den 1990er Jahren errichteten Hörsaal- und Institutsgebäude mit beigefarbener Kachelfassade reihen sich edle Blickfänge aus Glas und Edelstahl. Gebäude, die eher an die von mächtigen Unternehmen gestifteten Forschungspaläste auf dem Campus von Stanford denn an pragmatische Bauten einer aufstrebenden Industriemacht erinnern.

Gut ein Dutzend Universitäten befinden sich in Haidian, das längst als intellektueller Nabel Chinas gilt. Namhafte Wissenschaftler aus der ganzen Welt kommen hierher. Harvard-Professor William C. Kirby, der im Herbst vor Studenten der Peking-Universität einen Vortrag über das Erfolgsmodell Harvard gehalten hat, sieht das Potenzial Fortschritt der chinesischen Wissenschaft: "Wir haben wie jede andere exzellente Universität die erfolgreichsten akademischen Modelle aus aller Welt kopiert, bevor wir zur besten Hochschule der Welt avancierten. Harvard hat damals ebenso wie die Peking-Universität das Humboldt'sche Modell übernommen," sagt der Professor.

In Haidian hat man verstanden, dass Erfolg am eigenen Engagement, aber auch an einer Tradition hängt. Das Zentrum bilden die Peking-Universität und die Tsinghua-Universität, jene beiden alten Hochschulen des Landes, die in den offiziellen Rankings als beste Forschungseinrichtungen geführt werden.

Während die Peking-Universität das geisteswissenschaftliche Zentrum bildet, erstreckt sich ihr gegenüber die Tsinghua-Universität. Sie gilt vielen Wissenschaftlern aufgrund ihres hohen Forschungs- und Lehrniveaus im Ingenieurwesen und in den Naturwissenschaften als Chinas Massachusetts Institute of Technology. Mit diesem pflegt die Hochschule seit 20 Jahren eine enge Partnerschaft.