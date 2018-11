Bevor du an die Uni im Ausland gehst, solltest du an deiner Heimat-Uni ein sogenanntes Learning Agreement abschließen. In dieser Vereinbarung listet man auf, welche Vorlesungen und Kurse man an der Gast-Uni belegen will. Am besten fragst du bei deiner Uni im Ausland nach dem Lehrveranstaltungsverzeichnis und suchst dir deine Kurse aus. Dein Professor an der Heimat-Uni muss das Learning Agreement unterschreiben. Es soll sicherstellen, dass dir die Leistungspunkte nach deiner Rückkehr für dein Studium in Deutschland angerechnet werden. Je nach Studiengang können die Lehrveranstaltungen im Ausland als freie Wahlfächer oder für bestimmte Studienmodule angerechnet werden.