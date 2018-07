Inhalt circle_plus circle_minus 01 So war es beim Test 02 Die BWL-Aufgabe Auf einer Seite lesen

Manchmal müssen Bewerber Prüfungen bestehen, um ihren Wunschstudienplatz zu bekommen. Drei Erfahrungsberichte

Die Architektur-Aufgabe

Die ausgewählten Türme Nürnbergs sollen von Ihnen in drei Schritten unter die Lupe genommen werden; erstens räumlich, zweitens funktional, drittens konstruktiv (...).

Für den zweitägigen Eignungstest im Studiengang Architektur an der Technischen Hochschule Nürnberg erhielten Bewerber neben einem detaillierten Ablaufplan ein DIN-A4-Blatt mit Aufgaben. Zusätzlich zur oben genannten Aufgabe mussten sie das Modell eines Rettungsschwimmerturmes entwickeln und bauen und in einem Gespräch ihre Arbeiten erläutern. Das Info-Blatt enthielt Hilfestellungen, zum Beispiel wurde erläutert, was in der Aufgabe oben mit den Begriffen räumlich, funktional und konstruktiv gemeint ist.

Ich hätte besser vorbereitet sein müssen!

Die Bewerbergruppe, der ich zugeteilt war, sollte den Nürnberger Schuldturm zeichnen. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen, von einem Schuldturm aber hatte ich noch nie gehört. Das ging den anderen nicht anders. Gemeinsam zogen wir mit unseren Blöcken, Bleistiften und dem Smartphone als Navi in der Hand los, ein bunter, ziemlich nervöser Haufen. Es herrschte keine Konkurrenzstimmung. Ich weiß nicht, ob das typisch ist für Architektur oder ob ich einfach Glück hatte. Jedenfalls tat es gut, dass es kein Jeder-gegen-jeden-Gefühl gab. Fragen haben wir doch alle, und ich fand es schön, dass ich mich mit den anderen austauschen konnte. Es wurden sogar Studenten von der Fach- schaft mitgeschickt, die uns den einen oder anderen Tipp gaben. Mir sagte zum Beispiel einer: Denk an die Staffage. Staffage, was ist das?, hätte ich mich vor Kurzem noch gefragt. Zum Glück hatte mir ein Kumpel, der Architektur studiert, nicht nur einiges über das Fach erzählt, sondern mir auch seine Skizzen erklärt. Ich zeichnete also noch Menschen dazu, damit der Betrachter ein Ge- fühl für die Proportionen bekommt. Das Zeichnen ging mir leicht von der Hand, nur die Uhr tickte ziemlich unerbittlich. Ich zeichnete sehr detailliert, und so manche Skizze landete im Müll, da hätte ich vielleicht etwas zielgenauer sein müssen.

Alexis Lode, 22, studiert Architektur an der Technischen Hochschule Nürnberg.

Dann ging es wieder an die Hochschule, wo wir das Modell eines Rettungsturms aus Karton und Holz bauen mussten. Damit kam ich gut klar. Wirklich angespannt war ich am nächsten Tag, beim Gruppengespräch. Gleich zu Beginn patzte ich. In meinem Motivationsschreiben hatte ich angegeben, dass ich Zaha Hadids Bauwerke bewundere. Ein Professor fragte, welche ich in der Nähe kenne, und ich nannte die Bergiselschanze in Innsbruck, das ist aber natürlich etwas weiter weg. Er erzählte, dass Hadid ihre erste Messehalle in Nürnberg schuf, das hatte ich nicht gewusst. Ich hätte besser vorbereitet sein müssen! Andererseits: Ich will ja studieren, um zu lernen. Ich habe versucht, keine Aus- flüchte zu suchen, und versprach, mir die Messe anzuschauen, dann wechselten die Prüfer das Thema. Wir sprachen über meinen Rettungsturm und die Skizzen. Zum Glück fand bei-des ziemlichen Anklang, und ich bekam den Platz.

Protokoll: Madlen Ottenschläger

Die Sport-Aufgabe

(...) Boden: Rolle vorwärts, Strecksprung mit halber Drehung; Rolle rückwärts durch den Hockstütz oder Handstand; Aufschwingen in den Handstand (abrollen erlaubt); Anlauf, Anhüpfer und Rad (...)

Diese Aufgabe zum Bodenturnen ist eine von insgesamt 20, die Bewerber an der Sporthochschule Köln schaffen müssen. Erlaubt ist ein einziger Patzer, ein sogenanntes Defizit. Am Ende des Prüfungstages müssen die Bewerber noch einen Ausdauerlauf absolvieren. Frauen müssen 2.000 Meter in maximal zehn Minuten schaffen, Männer auf 3.000 Metern unter 13 Minuten bleiben. Viele andere Hochschulen in Deutschland erkennen den Test ebenfalls an. Bei einem "Übetag" an der Hochschule kann man die Sportanlagen kennenlernen und Tipps einheimsen. Die Prüfung kann man so oft wiederholen, wie man möchte.

Carla Thole, 19, studiert an der Deutschen Sporthochschule Köln.

Was im Sporteignungstest in Köln er- wartet wird, musste ich mir mehrmals durchlesen, um es zu behalten. Es war so viel! 100 Meter Kraulschwimmen in 1:48 Mi-nuten, 1,20 Meter im Hochsprung, 6,75 Meter Kugelstoßen, Turnen, Mannschaftsspiele und am Ende, wenn man völlig erschöpft ist, ein Ausdauerlauf. Ich bekam schon beim Lesen Respekt. Doch ich wollte es unbedingt schaffen, denn das Sportstudium gehörte zu meinem Plan: Ich will später einmal Prothesen entwickeln. Dafür brauche ich ein breites Verständnis von Anatomie, Sport und Technologie.

Alles ein bisschen können reicht

Zwei Pluspunkte hatte ich. Erstens habe ich in meiner Kindheit und Jugend viel ausprobiert: Fußball, Reiten, Badminton, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Volleyball und Basketball. Ich wusste also, dass ich sportlich bin, und in der Prüfung kommt es darauf an, alle Disziplinen ein bisschen zu beherrschen, keine perfekt.

Zweitens hatte ich genug Zeit. Etwa ein Jahr vor der Prüfung begann ich mit der Vorbereitung. Meine Schule erlaubte mir dafür sogar, die Turnhalle zu nutzen. Ich habe mir für jeden Abend Kraftübungen für die Armmuskulatur verordnet, zwei- bis dreimal pro Woche bin ich geschwommen. Alle geforderten Aufgaben habe ich durchprobiert. Schnell hat sich herausgestellt, dass Turnen mein Schwachpunkt ist.

Der Eignungstest sollte an einem Tag im Februar in Köln stattfinden. Ich habe meine Badminton-Ausrüstung, zwei Paar Schuhe, Schwimmsachen, Handtücher und eine lange und eine kurze Sporthose eingepackt. Das kann ich jedem empfehlen, denn wenn man im Februar einen Tag lang Sport macht, wird es einem abwechselnd zu warm und zu kalt.

Angstdisziplin: Turnen

Am Abend davor habe ich wenig gegessen und bin früh ins Bett gegangen. Dass man sich am Vorabend nicht betrinkt oder einen fetten Döner reinhaut, ist ja klar. Frühmorgens sind wir dem Alphabet nach in Gruppen aufgeteilt worden. Alles war detailliert durchgeplant. Kein Wunder bei mehr als tausend Teilnehmern. Erst kam Schwimmen, dann Leichtathletik, Turnen, Badminton, Fußball und schließlich Laufen.

Gleich in der ersten Runde hatten zwei aus meiner Gruppe je zwei der gefürchteten Defizite. Sie haben die Anforderungen nicht erfüllt und mussten nach Hause gehen. Erlaubt ist nur ein einziges Defizit! Weil wir alle im selben Boot saßen, haben wir uns Mut zugesprochen, obwohl wir uns nicht kannten. Hatte man eine Disziplin geschafft, applaudierten die anderen. Es hat mir Kraft gegeben, dass wir als Gruppe durch den Tag gegangen sind.

Am Ende Jubeln

Dann kam meine Angstdisziplin: das Turnen. Wenn ich das Auf- und Umschwingen an der Reckstange nicht wieder und wieder geübt hätte, wäre ich gescheitert. Aber Turnstangen gibt es zum Glück auf jedem Spielplatz, und so habe ich die Übung gemeistert. Mein schrecklichster Moment kam danach. Von einer Rückwärtsrolle musste ich in den Handstand kommen. Bei der Turnprüfung ist es mucksmäuschenstill, alle sind konzentriert. Jetzt gilt es, sich zu sammeln, runterzukommen. Ich atme tief ein und aus. Ich weiß noch, ich hatte so eine Gewissheit in mir, dass es klappt. Und dann habe ich es im ersten Versuch nicht geschafft, weil ich nicht genug Schwung hatte. Der zweite musste nun unbedingt gut werden. Ich war supernervös. Mit großer Aufregung, aber voller Konzentration bin ich wieder in die Rückwärtsrolle gestartet – und dann tatsächlich auf den Händen zum Stehen gekommen!

Je mehr Aufgaben ich geschafft habe, desto mehr hat auch meine Nervosität nachgelassen. Die Prüfer waren nett und hatten Verständnis für unsere Aufregung. Vor ihnen mussten wir keine Angst haben. Aber wer sich gleich am Anfang des Tages ein Defizit holt, braucht wirklich enorme Nervenstärke.

Zum Schluss kam der Ausdauerlauf dran: Als ich gesehen habe, dass ich unter der Höchstzeit geblieben bin, war es ein unbeschreibliches Gefühl. Alle sind herumgesprungen, haben gefeiert und sich umarmt.

Protokoll: Gustav Beyer