Mitten in der Nordsee und 450 Kilometer entfernt von ihrer Heimat-Uni erproben sich Göttinger Studenten als Wissenschaftler.

Eigentlich schön, dass nach dem Sturm am Vortag die Sonne scheint. Doch für die Vierergruppe, die eilig die schmale Straße auf Hallig Hooge entlangläuft, ist sie eher ein Grund zur Sorge. "Bei dem schönen Wetter kommen bestimmt nicht viele", sagt Marlene Meyer, 21. Neben ihr gehen ihre Kommilitonen Franziska Schade, 23, und Alexander Weyershäuser, 20, und ihre Dozentin Carola Klöck, 34. Keiner von ihnen hat Augen für den Schwarm Ringelgänse, der schnatternd von der Wiese rechts aufsteigt, und auch nicht für die Sonnenstrahlen, die sich in den Prielen zu beiden Seiten des Asphalts spiegeln.

Es ist ein Montag im März, kurz nach halb drei nachmittags. Wären sie zu Hause in Göttingen, würden sie jetzt für die anstehenden Klausuren lernen. Marlene für Psychologie, Franziska für VWL und Politikwissenschaft, Alexander auch für Politikwissenschaft und für Geschichte. Stattdessen haben sie eben noch mal kontrolliert, ob sie auch wirklich den Laptop, alle Kabel und Stifte dabeihaben und die Präsentation in der Dropbox gespeichert ist. Im Gehen besprechen sie, wer noch schnell zum Supermarkt läuft, um Kekse für die Zuhörer zu besorgen.

Forschende Studenten

"Hoffentlich nehmen die uns nicht auseinander", sagt Marlene. Sie trägt ein schwarzes Stirnband um den Kopf und hat ein aufgerolltes Plakat in der Hand. Gleich werden die vier den Halligbewohnern ihr Forschungsprojekt vorstellen, in das sie gemeinsam mit anderen Studenten seit einem Dreivierteljahr viel Arbeit gesteckt haben – neben den regulären Vorlesungen, Seminaren und Übungen an der Uni. Die Göttinger Studenten erforschen, wie die Bewohner auf Hooge den Klimawandel wahrnehmen, was sie dagegen tun und welche Kontroversen dabei entstehen.

Dass Bachelorstudenten forschen, ist im normalen Uni-Betrieb nicht vorgesehen. In Göttingen jedoch können Studenten freiwillig lernen, was Wissenschaft ausmacht. Über Fächergrenzen hinweg können sie Gelder beantragen, um – betreut von Dozenten – selbst gewählte Fragestellungen zu erforschen und sich damit Creditpoints zu verdienen. "FoLL", kurz für Forschungsorientiertes Lehren und Lernen, heißt das Programm, das dies möglich macht.

Auch andere Hochschulen haben das forschende Lernen für sich entdeckt und bieten Programme an, zum Beispiel die Uni Oldenburg und die Uni Hohenheim. An der Ruhr-Uni Bochum findet im Herbst zum dritten Mal eine eigene Konferenz zu studentischem Forschen statt.

Das Göttinger Hooge-Projekt hat seinen Anfang in einem Uni-Seminar genommen, genauer: mit einer Landkarte. Sie zeigte, wo auf der Welt das Meer Land zu verschlingen droht und Menschen zu Klimaflüchtlingen werden. Dazu zählen Inselstaaten mit niedrig gelegenen Küsten wie die Fidschi-Inseln – aber auch die deutschen Halligen. Als die Politikwissenschaftlerin Carola Klöck auf die Karte stieß, witterte sie eine Möglichkeit, ihren Studenten Feldforschung zu ermöglichen.

Hooge ist die zweitgrößte der zehn deutschen Halligen und misst keine sechs Quadratkilometer. Ungefähr hundert Menschen leben dort, ihre Häuser drängen sich auf zehn Hügeln, den sogenannten Warften. Von einem Ende zum anderen geht man keine Stunde. Gleich zwei Deiche umgeben die Hallig: innen der mit Gras bewachsene Sommerdeich und außen einer aus Steinen, den die Leute "Igel" nennen, weil er mit seinen steinernen Stacheln versucht, die Wucht des Meeres zu bremsen. Trotzdem überflutet die Nordsee die Marschinsel mehrmals im Jahr. Das ist normal für eine Hallig.