Pharmazie, Psychologie, Medizin: Wie sieht der Studienalltag in diesen Fächern aus? Drei Studierende erzählen von den spannendsten Seminaren, Problemen und Kommilitonen.

"Unser Professor macht Zaubertricks"

Paul Vriesen, 19, Pharmazie

Ich studiere: Pharmazie an der Universität Bonn im dritten Semester.

Die spannendste Veranstaltung: In einem Kurs zur pharmazeutischen und medizinischen Terminologie ging es um die verschiedenen Arzneistoffklassen und um die Wirkung von Medikamenten. Zur Auflockerung machte der Professor Zaubertricks, ließ zum Beispiel Pillen in seiner Hand verschwinden.

Das fand ich schwierig: Um zu verstehen, wie ein Röntgenapparat oder bestimmte Laborgeräte funktionieren, muss man die Grundprinzipien der Physik draufhaben. Vieles ist ziemlich abstrakt. Der Bezug zur Pharmazie hilft mir aber, den Stoff trotzdem zu lernen.

Die Kommilitonen: Die meisten haben vorher eine Ausbildung zum pharmazeutisch-technischen Assistenten gemacht. Ich bin einer der wenigen, die direkt von der Schule kommen, und gehöre deshalb zu den Jüngsten.

Mein Tipp: Sich nicht von den Warnungen verunsichern lassen, dass man neben dem Studium kein Sozialleben mehr hat. Zwei bis drei Tage in der Woche ist man schon von acht bis 18 Uhr in der Uni – aber wer Lust auf das Fach hat und sich organisieren kann, kommt damit gut klar.

"Wir interviewen trockene Alkoholiker"

Paula van Spee, 25, Psychologie

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Studienführer 2018/19.

Ich studiere:Psychologie an der Universität Bremen im vierten Semester.

Die spannendste Veranstaltung: Im Seminar zur Sozialpsychologie beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sich der Mensch in der Gesellschaft verhält. Am Ende steht eine Forschungsarbeit, in der wir Leute interviewen, die an gesellschaftlichen Übergängen stehen. Das können Häftlinge sein, die aus dem Gefängnis entlassen werden, oder Alkoholiker, die ihre Suchtkrankheit überwinden.

Das fand ich schwierig: Um Datensätze und Fragebögen auszuwerten, braucht man Mathe. Das Statistikprogramm SPSS hilft einem zwar dabei, statistische Tests durchzuführen. Die richtigen Ergebnisse bekommt man aber nur, wenn man weiß, welche Formel der Computer für welchen Datensatz verwenden muss.

Die Kommilitonen: sind hilfsbereit und freundlich. Viele haben vorher eine Ausbildung gemacht oder ein anderes Fach aus einer ähnlichen Richtung studiert, etwa Philosophie.

Mein Tipp: Vor dem Studium sollte man sich ein konkretes Bild von Psychologie machen, zum Beispiel indem man eine Vorlesung besucht. Gerade anfangs ist das Studium sehr theoretisch.

"Ich mag die Arbeit im Anatomiesaal"

Anna Windisch, 19, Medizin

Ich studiere: Medizin im vierten Semester an der Charité Berlin.

Die spannendste Veranstaltung: der Präparierkurs, in dem man in kleinen Gruppen Leichen seziert. Ich musste mich erst daran gewöhnen, mit Pinzette und Skalpell im Anatomiesaal zu stehen. Es riecht schon sehr streng. Doch der Kurs bringt viel: Man lernt, wie die Organe im Bauch liegen und Nerven im Gewebe verlaufen. Kein Buch und keine Beschreibung kann einem das so vermitteln.

Das fand ich schwierig: Fächer wie Biochemie, Physiologie und Anatomie haben es in sich, man muss viel lernen. Gerade am Anfang fiel es mir schwer zu entscheiden, wo ich anfangen soll – und wo aufhören. Erst mit der Zeit habe ich gelernt, mich nicht im Detail zu verlieren und mich auch nicht von den Lernstrategien der anderen aus dem Konzept bringen zu lassen.

Die Kommilitonen: In meinem Semester sind über 300 Studenten. Freunde habe ich am besten in den kleinen Kursen gefunden.

Mein Tipp: Ich habe vor meinem Studium ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, das empfehle ich jedem. So findet man heraus, ob einem der tägliche Umgang mit den Patienten liegt.