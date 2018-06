Zahlen, Meinungen, Links: Bei der Studienwahl stößt du auf ein großes Durcheinander. Acht Tipps für den Durchblick

1. Überlege, was du wissen willst

Wenn du keine Ahnung hast, wonach du suchst, dann findest du es auch nicht, selbst wenn du tagelang im Netz surfst. Mach dir erst einmal klar, was genau du herausfinden möchtest. Geht es darum, welches Studium zu deiner Persönlichkeit passt? Ob dein Abi für dein Wunschfach reicht? Welche Berufe du mit einem Studiengang ausüben kannst? Schreibe die Frage auf, mit der du anfangen willst. Du kannst sie auch in Teilfragen zerlegen.

2. Suche geeignete Quellen

Nicht für jede Frage taugt die gleiche Info-Quelle. Zum Beispiel kannst du im Internet leicht herausfinden, welche Studiengänge es gibt, nicht aber, worauf es beim Entscheiden ankommt oder was zu deiner Persönlichkeit passt.



3. Nutze Datenbanken

Es liegt natürlich nahe, nach Studiengängen erst mal zu googeln. Besser ist es aber, Datenbanken zu nutzen, die die Studienangebote in Deutschland umfassend auflisten. Häufig gibt es dort die Möglichkeit, die Angebote nach bestimmten Kriterien zu durchsuchen. Zum Beispiel dir alle Psychologie-Studiengänge in deiner Wunschregion anzeigen zu lassen oder in deinem Wunschfach all jene Studienangebote auszuwählen, bei denen es keinen NC gibt. So bekommst du einen besseren Überblick und bist nicht davon abhängig, was eine Suchmaschine nach oben spült.

4. Sei kritisch

Auch Informationsgeber haben Interessen. Der Studienberater von Hochschule A wird dich vor allem auf die Studiengänge an Hochschule A aufmerksam machen. Und die Marketingabteilung einer Uni wird nicht gerade auf überfüllte Hörsäle hinweisen. Du solltest Informationen also einordnen. Nutze am besten mehrere Quellen.

5. Frage Studenten

20 Minuten mit einem Studenten deines Wunschfaches zu sprechen bringt häufig mehr, als zwei Tage darüber zu lesen. Denn du kannst gezielt nachhaken. Vielleicht willst du eine ehrliche Antwort darauf, wie stressig das Fach ist? Wie voll die Vorlesungen sind und wie die Kommilitonen ticken? Dann finde es heraus. Kontakt zu Studenten bekommst du über die Fachschaft, manchmal auch über spezielle Programme der Unis. Oder du sprichst sie direkt auf dem Campus an.

6. Sei genau

Ein Politikstudium bildet zum Politiker aus, ein Soziologiestudium zum Sozialarbeiter, und Stipendien kriegen nur die Einser-Abiturienten? All das ist Quatsch. Nur weil etwas irgendwie plausibel klingt, muss es noch lange nicht stimmen. Verlass dich also nicht aufs Hörensagen oder auf Vermutungen, wenn es um deine Zukunft geht. Sondern überprüfe, was tatsächlich stimmt.

7. Schau zurück

Checke von Zeit zu Zeit, ob du deine Ausgangsfragen nun beantworten kannst. Steuerst du die Informationssuche noch, oder driftest du mittlerweile planlos durchs Netz und konsumierst nur, was andere an dich herantragen? Falls du den Antworten auf deine Fragen nicht näher gekommen bist, überlege, ob du die richtigen Quellen angezapft hast und welche weiteren Informationsmöglichkeiten es gibt.

8. Bleib locker

Auch eine noch so planvolle Informationssuche ist keine Garantie dafür, dass später alles nach Wunsch läuft. Vieles kann man nicht vorhersehen. Es kann dir zum Beispiel passieren, dass du nicht mit der Uni-Stadt warm wirst oder merkst, dass dein Fach doch nicht so gut zu dir passt. Umgekehrt kann es sogar besser kommen, als du es dir je erträumt hast. Ungewissheit gehört zur Studienwahl dazu. Das ist aber nicht schlimm. Mit dem Studienstart hörst du ja nicht auf, Entscheidungen zu treffen. Im Zweifel stellst du die Weichen eben noch mal neu.