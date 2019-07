Die teuersten und die günstigsten Städte

Wie viel Studierende für ein Zimmer in einer WG zahlen, ist von Stadt zu Stadt verschieden. Am günstigsten wohnen Studierende in Chemnitz, Ilmenau oder Freiberg, am teuersten in München, Frankfurt am Main oder Stuttgart. Deutschlandweit liegt der Durchschnittspreis für ein WG-Zimmer bei etwa 363 Euro. In der Regel gilt, dass man im Osten der Republik weniger zahlt als im Westen, Berlin ist eine Ausnahme. Die Angaben beruhen auf einer Auswertung von rund 67.000 Inseraten auf dem Portal wg-gesucht.de