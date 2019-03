Wer die Wirtschaft in Deutschland verstehen will, muss auch sein politisches System kennen. Eine Einführung vom Politik-Chef der ZEIT

1992, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer, wurde für den Bundestag, das deutsche Parlament, ein neuer Plenarsaal eingeweiht, ein helles, sehr modernes Haus, das allerdings nicht in der neuen Hauptstadt Berlin eröffnet wurde, sondern in Bonn, dem ehemaligen Regierungssitz der alten, westdeutschen Bundesrepublik. Jahrzehntelang war an diesem Neubau geplant worden, und seine Gestaltung sollte ganz ausdrücklich auch ein Zeichen setzen für die innere Verfassung des Landes. Im Bonner Plenarsaal waren daher die Sitze von Abgeordneten, Bundeskanzler und Kabinett sowie den Vertretern der Bundesländer in einem einzigen großen Kreis angeordnet, gleichberechtigt und einträchtig unter einem Dach aus Glas.

Wenn man ein Bild sucht für das Wesen der Demokratie in Deutschland, eine anschauliche Metapher, dann findet man sie hier: Die Politik der Bundesrepublik ist ganz auf Konsens und Kooperation angelegt. Sie findet nicht im scharfen Gegenüber von Regierung und Opposition statt, sondern gleichsam am runden Tisch. Nicht harte Checks and Balances prägen das System, sondern ein fein austariertes Miteinander vieler Akteure auf mehreren Ebenen.

Der zentrale und wichtigste Akteur in diesem System ist der Bundeskanzler. Das Grundgesetz, die Verfassung von 1949, gibt dem Regierungschef eine beispiellos starke Stellung. Im politischen Alltag indes findet die Macht des Kanzlers so viele Grenzen, dass der einst von Angela Merkel geäußerte Wunsch, einmal "durchregieren" zu können, zuverlässig unerfüllt bleibt.

Das liegt zunächst daran, dass mit einer Ausnahme alle Kanzler der Bundesrepublik nur gestützt auf eine Koalition aus mehreren Parteien regieren konnten. Der Kanzler ist also schon bei der Formulierung der Regierungsziele meist zu Rücksichtnahme und Kompromissen verdammt. Mehr noch, die Regierungschefs können nicht einmal frei über die Zusammensetzung ihres Kabinetts entscheiden. In der politischen Realität der Bundesrepublik hat sich die Praxis durchgesetzt, dass jede Koalitionspartei die ihr zustehenden Ministerposten selbst besetzt, was faktisch dazu führt, dass der Kanzler unbotmäßige Minister, die nicht seiner eigenen Partei angehören, nicht feuern kann, ohne die Koalition zu gefährden.

Aber auch die gemeinsame Politik einer Koalition kann nicht widerstandslos durchgesetzt werden. Das liegt unter anderem an der starken Stellung des Bundesrates, der Vertretung der 16 Bundesländer. In vielen Fragen hat der Bundesrat mitzureden, in einigen wichtigen Fällen besitzt er sogar eine Art Vetorecht.

Der Bundesrat ist die Institution, die vielleicht am tiefsten in der deutschen Geschichte wurzelt, er geht zurück auf die Versammlungen der souveränen Fürsten, die seit dem Mittelalter gemeinsam das Alte Reich trugen, stets eifersüchtig auf ihre Interessen bedacht. So sitzen auch heute im Bundesrat nicht etwa, wie beispielsweise im US-Senat, vom Volk direkt gewählte Vertreter der Länder, sondern deren Ministerpräsidenten. Und die verfolgen dort mit großem Selbstbewusstsein neben den Anliegen ihrer Regionen stets auch die ihrer Parteien, die jedoch längst nicht immer identisch sind. Der Kanzler kann sich jedenfalls nicht automatisch darauf verlassen, dass die Ministerpräsidenten "seiner" Partei auch stets "seine" Politik mittragen, und wenn doch, dann häufig nur, wenn sie dafür eine Gegenleistung erhalten.

Noch komplexer wird das Bild, weil nicht selten eine Partei, die im Bund mit der Kanzlerpartei koaliert, in einem oder gleich mehreren Ländern mit einer Partei zusammenarbeitet, die im Bund in der Opposition ist. So verlaufen die Konfliktlinien im Bundesrat häufig kreuz und quer und verwischen alle scharfen ideologischen Gegensätze.