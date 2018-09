Ein bundesweiter Kongress zum Thema E-Learning findet vom 29.9. bis 1.10.2003 in Hamburg statt. Unter dem Titel "Campus Innovation" präsentieren sich E-Learning-Produkte und -Projekte aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen: von der Kunstgeschichte über Technik- und Naturwissenschaften bis hin zur Betriebswirtschaft.Als Referenten sind unter anderem Bildungsministerin Edelgard Bulmahn, Hans-Olaf Henkel, Arend Oetker, Michael Kerres, Peter Wippermann und Friedrich Hesse geladen. Sie diskutieren über technische, didaktische und wirtschaftlich-politische Fragestellungen zum digitalen Studium. Internationale Experten aus den USA, Frankreich, Spanien und Finnland sprechen darüber, wo das deutsche Bildungssystem im Bereich E-Learning im internationalen Vergleich rangiert.Die Veranstaltung findet vor dem Hintergrund zahlreicher Projekte im Bereich des E-Learnings für Hochschulen statt. Allein das Bundesministerium für Bildung und Forschung gab in den vergangenen Jahren 430 Millionen Euro für digitale Lernprodukte und virtuelle Hochschulen aus. Die in diesen Projekten entstandenen Materialien werden auf der Messe präsentiert. Da der Staat jetzt weniger Geld für E-Learning-Projekte ausgibt, müssen sich die Hochschulen eigene Strategien für die Entwicklung des digitalen Studiums ausdenken. Die Messe "Campus Innovation" soll deshalb als Plattform dienen, auf der Macher, Planer und Interessenten des E-Learnings ihre Erfahrungen austauschen können.Veranstalter der Messe ist der Multimedia Kontor Hamburg, ein joint venture aller Hamburger Hochschulen zur Entwicklung und Vermarktung des akademischen E-Learnings. Die Körber Stiftung Hamburg tritt als Veranstaltungspartner auf, Hauptsponsor ist Microsoft Deutschland GmbH. Der Kongress kostet 50 Euro für Studenten, 150 Euro für Universitätsangehörige und 300 Euro für Unternehmen. Weitere Informationen: http://www.campus-innovation.de