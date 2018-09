Hinweise und Anregungen sind herzlich willkommen:mailto:jobnewsletter@zeit.de http://newsletter.zeit.de/*** INHALT ***1. Neuorientierung IV: Selbstständigkeit - welche Eigenschaften muss ich haben?2. Praktikum in Asien: Stipendien für Nachwuchsführungskräfte3. Gehalt: Deutsche Top-Manager verdienen vergleichsweise wenig4. Arbeiten in Europa: Was Auswanderer beachten müssen5. Aufbaustudiengang: Vom Naturwissenschaftler zum Haupt- und Realschullehrer6. DIE ZEIT *** 1. Neuorientierung IV: Selbstständigkeit - welche Eigenschaften muss ich haben? *** Von Felix Ullmann"Deutschland braucht mehr und besser ausgebildete Unternehmer", forderte Professor Heinz Klandt im Themenheft "Lust auf Selbstständigkeit" der Initiative "Chancen für alle". "Die Zukunft unserer Volkswirtschaft liegt in den kleineren und mittleren Betrieben, von denen Wachstums-, Innovations- und Beschäftigungsimpulse ausgehen", schrieb Klandt, der an der European Business School Inhaber des ersten deutschen Lehrstuhls für Entrepreneurship und Gründungsmanagement ist. Und weiter: "Durch einen Schub bei den Unternehmensgründungen findet Deutschland wieder Anschluss an die Weltspitze."Ähnlich urteilte auch Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement Anfang des Jahres: "Der Mittelstand ist das Herz der Sozialen Marktwirtschaft und der Motor für mehr Wachstum und Beschäftigung. Deshalb müssen wir den Mittelstand kräftigen und ihm die Arbeit erleichtern, wo und wie es machbar ist." Um mehr Beschäftigung im Mittelstand zu ermöglichen, plant der Bundeswirtschaftsminister, die Startbedingungen für Existenzgründer sowie Kleinstunternehmer erheblich zu verbessern, etwa mit einer "Minimalbesteuerung und einfachsten Buchführungspflichten für Existenzgründer sowie Kleinstunternehmer".Aus volkswirtschaftlicher Sicht besteht also keine Frage: Neugründungen sind gut für Deutschland, nicht zuletzt, weil sie Arbeitsplätze schaffen. Wer jedoch selber vor der Frage steht, ob er sich selbstständig machen soll oder nicht, hat andere Sorgen im Kopf als das Gemeinwohl. Vor allem die Fragen: "Bin ich der richtige Typ dafür? Traue ich mir das zu?" beschäftigen viele."Der geborene Unternehmer ist jemand, der etwas bewegen und vor allem, der Geld verdienen will - praktisch ein offensiver Unternehmer", sagt Karriereberaterin Madeleine Leitner. "Er muss gut verkaufen können, darf nicht zu frustrationsanfällig sein und Rückschläge persönlich nehmen". "Leistungsmotivationsstärke, Hang zur Selbstständigkeit, Problemorientierung, Durchsetzungsvermögen, Risikoneigung" sollte er als Persönlichkeitsmerkmale haben, rät der Existenzgründerberater auf den Online-Seiten des Bundeswirtschaftsministerium.Gerade der letzte Aspekt zeigt jedoch - nicht jeder ist zum Gründer berufen. Die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland ist im Jahr 2001 um sechs Prozent zurückgegangen, hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Ende des vergangenen Jahres bekannt gegeben. Damit setzte sich ein seit 1999 zu beobachtender Abwärtstrend fort. Als Grund nennt die Studie die schlechten Konjunkturaussichten.- Persönlichkeitstest, um Schwächen zu analysierenBevor mangels Mut eine gute Idee in Vergessenheit gerät, lohnt es sich einen Persönlichkeitstest im Internet zu machen. Kein Ergebnis wird dazu raten, die Finger vom Gründen zu lassen. Vielmehr können die Tests Schwächen aufzeigen, die entsprechend austariert werden können.So kann etwa das Ergebnis des Gründertests auf der Homepage der Deutschen Ausgleichsbank verkürzt lauten: "Nach den von Ihnen gegebenen Antworten sind Sie vergleichsweise mittelmäßig für eine unternehmerische Selbstständigkeit motiviert. Mit Ihrer jetzigen Führungserfahrung haben Sie keine Erfahrungsbasis für die Führung von Mitarbeitern in Ihrem eigenen Betrieb. Ihre physische Leistungsfähigkeit als wichtige Voraussetzung für den Unternehmerjob ist gut. Fazit: Ihre Antworten weisen insgesamt betrachtet auf befriedigende unternehmerische Voraussetzungen. Wenn Sie gezielt bestehende Schwächen ausgleichen und hierzu auch ein für Sie passendes und tragfähiges Gründungskonzept kommt, haben Sie gute Erfolgschancen".- Teams sind erfolgreicher als EinzelkämpferEine weitere Möglichkeit Schwächen auszugleichen - sich einen oder mehrere Partner zu suchen. "Knackpunkt der Selbstständigkeit ist die Akquise", sagt Karriereexpertin Leitner. "Wenn ich nicht der Typ dafür bin, brauche ich jemanden, der mich und mein Produkt verkaufen kann". Die Erfolgssaussichten sind nach einer Studie der Deutschen Ausgleichbank ohnehin besser: Teamgründungen sind demnach im Allgemeinen erfolgreicher als Einzelgründungen.Die Gründer können sich laut Analyse gegenseitig unterstützen, bringen ein größeres soziales Netzwerk mit, teilen sich das finanzielle Risiko und haben zusammen mehr Know-how und Berufserfahrung. Nachteile können sich auf der Ebene der Zusammenarbeit ergeben - längere Entscheidungswege, persönliche Konflikte oder Abstimmungsprobleme. Damit entscheide in einem Gründerteam oft die soziale Interaktion über Erfolg oder Misserfolg.Gründer sind meistens "authentisch und charismatisch" und eben nicht stromlinienförmig, urteilt Christoph Müller, Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Unternehmensgründungen und Unternehmertum an der Universität Hohenheim gegenüber dem Hochschulanzeiger der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Erfolgreiche Unternehmer seien umgeben von einem Team, das unterschiedliche Stärken und Schwächen einbringt. Müller empfiehlt, sich lieber auf zwei oder drei Stärken zu besinnen und diese konsequent weiterzuentwickeln."Leider ist die Kombination von operativem Wissen, Kreativität, visionärem Denken und Risikofreude nur selten bei einem einzelnen Gründer vorhanden", sagt Tobias Kollmann, Inhaber des Lehrstuhls für Electronic Business an der Universität Kiel im Manager Magazin.Wer sich selbstständig machen will, dürfte sich nicht scheuen, frühzeitig erfahrene Manager ins Unternehmen einzubinden.- Weitere Informationen* "Unternehmertum ist erlernbar"Zu diesem Schluss kommt Professor Heinz Klandt, Inhaber des Lehrstuhls für Entrepreneurship und Gründungsmanagement an der European Business School in seinem Artikel "Eine neue Kultur der Selbstständigkeit". Erschienen ist der Aufsatz im Themenheft / 3 der Initiative "Chancen für alle".http://www.chancenfueralle.de/Service___Termine/Publikationen/Thema__Arbeit/Lust_auf_Selbststaendigkeit.htmlDie branchen- und parteiübergreifende Plattform fühlt sich dem Gedanken der Sozialen Marktwirtschaft verbunden und wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie getragen und von weiteren führenden Wirtschaftsverbänden unterstützt.* Offensive für den Mittelstand des Bundeswirtschaftsministeriums, 15.01.2003Mit einem "small-business-act" will Bundeswirtschaftsminister Clement Gründer fördern.http://www.bundesregierung.de/index-,413.457729/Clement-kuendigt-Offensive-fue.htm* Madeleine Leitner ist Diplompsychologin und Karriereberaterin aus Münchenhttp://www.karriere-management.de/* Online-Existenzgründerberater des Bundeswirtschaftsministeriumshttp://www.bmwi-softwarepaket.de/gruender/Existenz/HTML/start.html*" Schlechte Konjunkturaussichten entmutigen UnternehmensgründerStudie des Zentrums der Europäischen Wirtschaftsforschunghttp://www.zew.de/de/presse/presse.php3?action=article_show&id=0000001239*Eignungstest Deutsche Ausgleichsbankhttp://www.dta.de/dtaportal/Gruenderzentrum/d050TippsA/d010EignuT/d010EignuT.jsp* European Business SchoolProf. Dr. Heinz Klandt vom DtA-Stiftungslehrstuhl für Gründungsmanagement und Entrepreneurship an der European Business School und Dipl.-Psychologin Silke Gese-Klier werten den Frageborgen für den Persönlichkeitstest innerhalb von zwei Wochen kostenfrei aus:http://www.ebs-gruendertest.de/* Gründerteams sind erfolgreicherEine Zusammenfassung der Analyse der Deutschen Ausgleichsbank findet sich unter:http://www.dta.de/dtaportal/Presseclub/d030ThemaM/Arch02/Teamgruendungen/Kurz_notiert_Gruenderteams.jsp* "Gibt es die idealen Gründerpersönlichkeit?"Dieser Frage stellt sich der Hochschulanzeiger der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf seiner Homepage:http://www.ahaonline.de/berufseinstieg_und_karriere/start_up/gruenderszene/gruender_jung_dynamisch_erfolgreich.jsp* Mut zur Partnerschaft bei der GründungDazu rät Manager Magazin-Kolumnist Tobias Kollmann, der Inhaber des Lehrstuhls für Electronic Business an der Universität Kiel ist.http://www.manager-magazin.de/ebusiness/gruender/0,2828,222482,00.html* LiteraturGründerteamsChancen und Risiken für den Unternehmenserfolg, Physica-Verlag, Heidelberg 2002, ca. 170 Seiten, 29,95 Euro* Bislang erschienen in der Serie "Neuorientierung":Teil I: Weg hier - aber wohin? vom 17. Märzhttp://www.zeit.de/chancen/jobletter/jl0317#1Teil II: Wie finde ich den passenden Beruf? vom 21. Aprilhttp://www.zeit.de/chancen/jobletter/jl1703#1Teil III: Wie bewerbe ich mich als Quereinsteiger? vom 23. Maihttp://www.zeit.de/chancen/jobletter/jl2203#1 *** 2. Praktikum in Asien: Stipendien für Nachwuchsführungskräfte *** Ein halbes Jahr leben und arbeiten in Asien ermöglicht das Heinz Nixdorf Programm jungen deutschen Berufstätigen aus dem kaufmännischen oder technischen Bereich. Das Programm soll die fremdsprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Teilnehmer verbessern und sie durch das Kennenlernen der Arbeits- und Lebensbedingungen auf künftige Absatzmärkte in Asien vorbereiten.Die Nachwuchsführungskräfte können in China, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Südkorea, Taiwan oder Vietnam als Praktikant in einem Betrieb Erfahrungen sammeln. Wer möchte, kann sich den Praktikumsplatz selbst organisieren, ansonsten vermittelt der Veranstalter Inwent die Bewerber an die Unternehmen. Das Programm beginnt mit einem viermonatigen Sprachkurs: Davon finden zwei Monate in Deutschland statt, zwei Monate in dem Gastland. Ausnahme ist Indien - hier wird Englisch als Arbeitssprache vorausgesetzt.Das Stipendium umfasst Informationsseminare, den Sprachkurs, Hin- und Rückflug, eine Auslandskrankenversicherung und ein monatliches Fördergeld von 920 Euro für Indien bis 2400 Euro für Japan.Die Bewerber sollten einen kaufmännischen oder technischen Abschluss und mindestens sechs Monate Berufserfahrung vorweisen. Sie dürfen zum Zeitpunkt der Ausreise nicht älter als 30 Jahre sein. Bewerber können bis zum 30. September ihre Unterlagen einreichen. Im Oktober und November finden Auswahlseminare statt, bei denen 50 Stipendiaten ausgewählt werden. Absolventen der Informations- und Kommunikationstechnologien haben zur Zeit besonders gute Chancen.Der Veranstalter Inwent - Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH - ist im vergangenen Jahr aus der Fusion der Carl Duisberg Gesellschaft e.V. (CSD) und der Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung (DSE) entstanden.Informationen zu dem Programm stehen unter http://www.inwent.org. Die Bewerbungsunterlagen kann man unter mailto:HeinzNixdorfProgramm@inwent.org anfordern. *** 3. Gehalt: Deutsche Top-Manager verdienen vergleichsweise wenig *** Die Gehälter der Führungselite standen bei der jüngsten Hauptversammlung der Deutschen Bank in der Kritik aus den Reihen der Aktionäre. Die Schere zwischen Spitzenmanagern und Mitarbeitern dürfe nicht zu weit auseinander klaffen, hieß es. Der variable Anteil der Vorstandsbezüge solle an die Mitarbeiterzahl gekoppelt werden, schlug ein Aktionärsvertreter vor. Schließlich habe der Sparkurs der Bank zu einem deutlichen Personalabbau geführt.Spitzengehälter deutscher Top-Manager sind immer wieder ein rotes Tuch in der Öffentlichkeit, vor allem bei Aktionären. Laut eines Berichts des Instituts der deutschen Wirtschaft, verdienen deutsche Vorstandschefs jedoch, verglichen mit den Einkommen in anderen Ländern, eher wenig. Das Instituts für Wirtschaft, Köln, beruft sich dabei auf die Gehaltsdaten der Managementberatung Towers Perrin, die regelmäßig bei Industrieunternehmen mit mehr als 500 Millionen Dollar Jahresumsatz diesbezügliche Umfragen durchführt.Ein Vorstand der Geschäftsführung eines großen Industrieunternehmens in den USA erhält demnach im Durchschnitt mehr als viermal so viel wie ein Top-Manager hierzulande. In Belgien verdiene die Elite laut Bericht rund 50 Prozent mehr als in Deutschland. Die Führungsriege deutscher Industriekonzerne liege mit durchschnittlich rund 450.000 Dollar Jahresgehalt unter dem Durchschnitt in Ländern wie Kanada, Belgien, Großbritannien oder Italien.Auch der Abstand zwischen Manager- und Arbeitergehalt ist dem Bericht zufolge in anderen Industrieländern weit größer: Der Vorstand eines Industrieunternehmens in der Bundesrepublik verdiene etwa das Dreizehnfache eines einfachen Arbeiters, in Großbritannien, Kanada oder den Niederlanden dagegen mehr als das Zwanzigfache.Zwar habe Ackermann vergangenes Jahr mit 6,9 Millionen Euro weniger verdient als seine Kollegen von UBS (8,5 Millionen Euro) oder bei der Citigroup (11,5 Millionen Euro), räumten Aktionärsvertreter bei der Hauptversammlung ein. Die Deutsche Bank habe aber auch schlechter abgeschnitten als einige ihrer Konkurrenten, argumentierten die Kritiker.-----------------------In eigener Sache------------------------* ZEIT ChancenForumWie bereits angekündigt, veranstaltet DIE ZEIT vom 23. Juni bis 3. Juli 2003 wieder ein ZEIT ChancenForum, eine erfolgreiche Vortragsreihe von Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft für Studentinnen und Studenten. Die vier Podiumsdiskussionen finden in diesem Sommersemester an den Universitäten in Münster, Dresden, Jena und Halle statt. Thema der Diskussionsreihe:"Job und Praktikum trotz Flaute! - Bewerbungsstrategien in der Krise"Der Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet von Entlassungen, Insolvenzen und depressiver Stimmung. Gerade in einer konjunkturell schwierigen Phase wollen der Berufseinstieg und auch die Praktikumssuche fundiert und kreativ vorbereitet sein. Deshalb ist es wichtig zu wissen, worauf Personaler heute besonders achten. Was zählt neben den fachlichen Qualifikationen? Wie innovativ darf man bei der Bewerbung sein? Wie kreativ muss man sein, um sich gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern durchzusetzen? Wo gibt es Nischen?DIE ZEIT lädt hierzu Personalentscheider renommierter Unternehmen wie Bain & Company, Bosch, Coca-Cola, Infineon Technologies, Masterfoods, Otto und Tchibo ein, um einen fundierten Überblick zu den unterschiedlichen Bewerbungsstrategien zu geben sowie gängige Fragen zu diesem Thema zu beantworten. Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit bei Wein und Snacks mit den Referenten in persönlichen Kontakt zu treten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.Zudem vergibt DIE ZEIT unter den teilnehmenden Studenten ein Marketing-/PR-Praktikum beim Zeitverlag sowie 20 professionelle Bewerbungschecks, sponsored by Staufenbiel Institut für Studien- und Berufsplanung. Bewerbungsunterlagen bitte zur Veranstaltung mitbringen.Das ZEIT ChancenForum findet an folgenden Terminen statt:- 23. Juni 2003, 18.00 Uhr, Westfälische Wilhelms-Universität Münster in der Aula im Schloss, Schlossplatz 2- 25. Juni 2003, 18.00 Uhr, Technische Universität Dresden im Hörsaal A 317 im Willersbau, Zellescher Weg 12-14- 1. Juli 2003, 18.00 Uhr, Friedrich-Schiller-Universität Jena im Hörsaal 4, Carl-Zeiß-Str. 3- 3. Juli 2003, 18.00 Uhr, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im Hörsaal B im Melanchthonianum, Universitätsplatz 8-9Weitere Informationen: www.zeit.de/chancenforum-----------------------------Ende-------------------------------- *** 4. Arbeiten in Europa: Was Auswanderer beachten müssen *** Jährlich wandern 65.000 Deutsche in andere europäische Staaten aus. Doch wer den Schritt ins Ausland gehen möchte, sollte sich vorher gründlich informieren. Stiftung Warentest hat in einem Special zusammengestellt, was Auswanderer beachten müssen, wenn es um Aufenthaltsrecht, Sprache, Krankenkasse oder Rentenanspruch geht.Die wichtigsten Tipps des Specials:Wer einen Job im Ausland sucht, kann sich von Profis helfen lassen: Die von der europäischen Kommission eingesetzten Eures-Berater geben kostenlose Tipps zur Stellensuche, beim Bewerbungsschreiben oder bei der Anerkennung eines Diploms. Die Adressen der Berater gibt es unterhttp://www.bundesverwaltungsamt.deunter dem Link Auswanderer/Eures. Außerdem helfen verschiedene europäische Jobbörsen bei der Suche nach einem Job, zum Beispiel http://www.eures-jobs.com, http://www.monster.de, http://www.stepstone.de oder http://www.worldwidejobs.de.Alle EU-Bürger haben zwar ein allgemeines Aufenthaltsrecht in den Mitgliedsstaaten, trotz allem müssen sie einige Bestimmungen beachten. Wer länger als drei Monate in einem anderen EU-Land bleibt, braucht eine Aufenthaltserlaubnis. Mit einem Arbeitsvertrag in der Tasche ist dies aber nur eine bürokratischer Formalität.Um im Ausland zu arbeiten, sollten die Bewerber die Landessprache können. Normalerweise bezahlen sie die Sprach- und Vorbereitungskurse selbst. Arbeitslose können die Kosten aber vom Arbeitsamt erstattet bekommen, wenn ihr Beruf im Ausland gesucht wird und der Kurs die Einstellungsaussichten verbessert.Der Auswanderer muss sich unbedingt beim Ordnungsamt und bei seiner Krankenkasse abmelden, denn jeder ist dort versichert, wo er lebt und arbeitet. Über Mitgliedsbeiträge und Leistungen der Krankenkassen informiert die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (http://www.dvka.de). Um die Rente muss man sich aber keine Sorge machen, denn die deutschen und ausländischen Versicherungszeiten werden zusammengerechnet. Jedes Land bezahlt den entsprechenden Teil der Rente.Weitere Infos mit ausführlicher Adress- und Linkliste finden Sie bei Warentest online:http://www.warentest.de/Ein Teil der Informationen steht dem User kostenlos zur Verfügung, den Rest kann man für einen Euro abrufen. *** 5. Aufbaustudiengang: Vom Naturwissenschaftler zum Haupt- und Realschullehrer *** Zum zweiten mal bietet die Universität Lüneburg 25 Naturwissenschaftlern die Möglichkeit, sich zum Haupt- und Realschullehrer weiterzubilden. Der zweisemestrige Master of Arts beginnt im September und richtet sich an alle Hochschulabsolventen mit Abschlüssen in den Bereichen Chemie, Physik, Mathematik und Biologie. Das Aufbaustudium gilt ausschließlich im Land Niedersachsen als gleichwertig mit dem "Ersten Staatsexamen für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen mit dem Schwerpunkt Haupt- und Realschule".Die Jobperspektiven der Studiengänger sind nach Informationen der Universität Lüneburg ausgesprochen gut. "Vor allem in Chemie und Physik werden in Niedersachsen händeringend Lehrer gesucht", sagt Heino Ebel, Leiter der zentralen Studienberatung an der Universität Lüneburg. Auch für das Fach Mathematik sei der Bedarf hoch. Biologielehrer dagegen würden an den Schulen weniger stark fehlen.Wegen des Lehrermangels hatten die Bezirksregierung Lüneburg, die zuständigen Ministerien in Hannover und die Universität Lüneburg das Aufbaustudium vergangenes Jahr ins Leben gerufen.Weitere Informationen finden Interessenten unter: http://www.uni-lueneburg.deWeiteres zum Thema "Quereinstieg als Lehrer" im JOB-newsletter 23/2003: "Lehrer: Verzweifelt gesucht und verzweifelt?"http://www.zeit.de/chancen/jobletter/jl2303#1 *** 6. DIE ZEIT *** Hier finden Sie Hinweise auf Artikel der aktuellen ZEIT aus denGebieten Hochschule, Arbeit, Finanzen und Soziales.* Wer lesen will, muss hörenWie Kinder lernen, Texten Sinn zu entlocken.Von Susanne Gaschkehttp://www.zeit.de/2003/25/C-Iglu-Lesen* Bloß kein Mikado!In Hamburg lernen künftige Beamte in Rollenspielen, sich bürgernah zu verhalten und schwierige Situationen zu meistern.Von Manuel J. Hartunghttp://www.zeit.de/2003/25/C-beamte* Kafka auf dem SattelVon Peter Roosaus der Serie "Schulmeister".Autoren der ZEIT preisen Lehrer, denen sie viel verdanken.http://www.zeit.de/2003/25/C-Lehrer-Glanz